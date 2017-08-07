انسحاب فاضح للدول الداعمة للحرب على سورية أمام انهيار وكلائهم في الميدان

نقدم لكم اليوم قراءة في موضوع التحولات الجارية في المواقف الخليجية وخاصة في مواقف السعودية حول إبلاغ وزير الخارجية السعودي الجبير المعارضة السورية بالتعامل مع القضية السورية على أساس بقاء الرئيس بشار الأسد، وكذلك الأمر، الموقف الجديد للإمارات العربية المتحدة في طلبها من دول الغرب الإبقاء على الأسد.

ماهية هذه التغيرات، وكيف سترتد بالفعل على الحالة السورية كون بعض دول الخليج كان لها دور كبير في إطالة الحرب على سورية؟

وكيف تقرأ سورية هذه المتغيرات؟

هل تعول الدولة السورية عليها بالفعل نحو إنهاء الحرب والسير نحو الحل السياسي؟

ماهي الصورة المستقبلية القريبة للحالة السورية وآفاق تجاوب جميع الأطراف مع هذه المستجدات؟

يقول مستشار وزير الإعلام السوري، الدكتور علي الأحمد:

أولاً نحن لا ننتشي مبكراً على الإطلاق بكل ما يجري، ونقرأ ونقدر كل هذه المواقف السياسية بعقل بارد، ولا ننتشي بمعنى الزهو على الإطلاق، نحن نعلم أن سورية في نهاية الأمر تبعاً للانتصارات التي حققت في الميدان وتبعاً الانتصارات السياسية والدبلوماسية التي هي أولاً لسورية ولكل حلفاء سورية، هذه الانتصارات في معناها الحقيقي هي انتصار للإنسانية، لأن أصل المعركة في سورية هي من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية وعلى سيادة القرار السياسي في هذه الدول الوطنية وعدم السماح لأحد بالتدخل لكي يغير مجرى السيادة على قرارات السيادة الوطنية إن كان في سورية وإن كان في غيرها من الدول الأخرى لكن في سورية تكثفت بالذات لتصبح عالمية لذلك عندما نجد أن هناك مواقف أوروبية وغربية أن كان التي عبر عنها من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون أو من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وغيرهم من الذين يعملون معهم.

وأردف الدكتور الأحمد:

في نهاية الأمر هم قالوا عن ما فعلوه في هذا العالم، العالم الذي ليست فيه معايير وقيم، هم خرجوا صراحة عن منظومة القيم التي لها علاقة بالحرية والجمال وكل الأصول الأساسية التي نادت بها الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات حتى الولايات المتحدة عندما قالت أنها هي رافعة لشعارات الديمقراطية والحرية، هي تخلت عن كل هذه الشعارات وقررت التدخل في شؤون غيرها من الدول وتعمل على استعباد الشعوب، ولكن هناك شعوب لاتقبل وترفض هذه السياسيات وهذا الاستعباد، ومن هنا لايحق لأي أحد على الإطلاق إن كان قطرياً أو سعودياً ولا تركياً ولا غيرهم حتى من الدول الكبرى، نحن في الحقيقة نعترف أنها دول كبرى لكن هي دول كبرى على نفسها وعلى شعوبها في بلادها ولا يحق بأي حال من الأحوال أن تفرض أي شيء خارج مظمومة القيم وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها والتي يجب أن يشارك العالم فيها وبالحكم من خلالها، لذك عندما نسمع مثل هذه الكلام ومثل هذه التصريحات أو التسريبتات كما في حالة وزير الخارجية السعودي، هذا الأمر كنا نتوقعه وحتى نحن في أحلك الظروف ماكنا لنقول أنه يجيب أن نغير الملك في السعودية أو أمير قطر عليه أن يتغير وغيرهما، نحن قاتلنا وسنقاتل ودفعنا ثمن ذلك أثماناً باهظة لأجل أن يكون لنا ولدينا الحق في تقرير مصيرنا.

وأضاف الدكتور الأحمد:

ليس علينا أن نعترف بل هم الذين اعترفوا وقالوا عبر وسائل الإعلام وفيما بينهم، أنهم اعتدوا على سورية وهم الذين دفعوا أنهار ومحياطات من الأموال من أجل إسقاط الدولة السورية، ونحن ننظر ونفكر بعقل بارد حتى تجاه تلك التصريحات التي باتت تصب في مصلحتنا بشكل مطلق، ونحن لا ندخل بعالم الزهو والتشفي وإنما نعرف أنه مازالت أمامنا حرب طويلة، نحن نريد أن نستعيد كل سورية وكامل الأراضي السورية وأن نستعيد كل المنطقة لتكون هذه المنطقة منبراً ونبراساً تكون فيها العلاقات خير للحالة الإنسانية في هذه المنطقة فيها اقتصاد ونهضة وثقافة وفيها تفكير، وليس تكفير وفيها تناغم مجتمعي، وليس تقاتل مجتمعي. لذلك هناك برنامج عمل كبير أمامنا، طبعاً ما يجري يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إن كان في الحرب الميدانية على الأرض أو على الساحة السياسية الدبلوماسية، إن المعركة انتقلت من معركة دفاع إلى مبادرة من قبلنا لاستعادة الأرض وصولاً إلى دير الزور ومنها إلى الرقة إلى كافة المناطق وإلى إدلب لاحقاً، وإلى كافة المناطق التي احتلها الإرهاب الذي لا يمكن له أن يبقى في جسد الدولة السورية.

حقيقة الأمر نحن استعدنا المبادرة وزمام الأمور بيدنا بكل ما تعنيه الكلمة، نحن لن نتجاوز أحد ممن يريدون الخير لسورية وشعبها، وأي شيء يخدم أمن واستقرار وسيادة الأرض السورية والحياة الطيبة في سورية سوف نقدم عليه بكل رحابة صدر.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم