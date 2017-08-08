الوزير وهاب: لولا حلف سورية والمقاومة وموقف الرئيس بوتين الاستراتيجي لسقطت المنطقة كلها بيد الإرهاب

نستضيف في حلقة اليوم سياسياً لبنانياً وعربياً مثيراً عرفناه بجرأته وقدرته على المواجهة بأساليب وطرق تصعب على الكثيرين لما يملك من القدرة على الإقناع بالحجة والمنطق مقرونة بالدلائل القاطعة غير القابلة للنقاش.

الوزير اللبناني السابق، رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب

يقول الوزير وهاب:

الزيارة إلى روسيا، تأتي واجب شكرعلى الدور الذي تقوم به في منطقتنا، وأنا اعتبر أن المشرق العربي كاد أن يسقط بأكمله في قبضة الإرهاب لولا التدخل الروسي في سورية، المشرق العربي كان مهدداً بكل دوله وبكل طوائفه، لذا أريد أن أقول أن تدخل روسيا في المنطقة ساهم إلى حد كبير في حماية التنوع في هذه المنطقة، وساهم في حماية الوجود المعتدل، ساهم التدخل الروسي في انتزاع المنطقة من براثن الإرهاب، وقد تمكنت روسيا خلال هذا التدخل أن تحشر الجميع، يعني كانت واشنطن تريد الاستثمار مثلاً في "داعش" و"القاعدة" خمسين عاماً لولا التدخل الروسي.

وأردف الوزير وهاب:

لولا التدخل الروسي كان الأمريكيون يريدون الاستثمار في "داعش" و"القاعدة" في مواجهة كل دول المنطقة، وكل شعوب المنطقة واستثمارها لعشرات السنين، التدخل الروسي الجدي والضربات الروسية الجدية التي وجهت للقاعدة فعلاً حشرت الجميع، والآن ترى الجميع يتسابق لضرب "داعش" في العراق أو في سورية، لكن كل ذلك جاء نتيجة التدخل الروسي.

وأضاف الوزير وهاب:

العلاقة الروسية اللبنانية بحاجة إلى تطوير أكثر، أنا رأي أن هناك أكثر من خلل في هذه العلاقة، ولا أعرف من هو المسؤول عنه..!!! أنا أعتبر أن لبنان بجزء كبير مسؤول عن هذا الخلل نتيجة حساباته مع الأمريكيين، ونتيجة حسابات بعض أركان الدولة مع الأمريكيين أيضاً، ورغم أن المساعدات التي تقدمها أمريكا محدودة جدا، أنا أعتقد بكل صراحة أن روسيا بحاجة إلى تطوير دورها في لبنان، لأن روسيا أصبحت موجودة في المنطقة، موجودة في سورية وسيبقى هذا الوجود الروسي إلى فترة طويلة في سورية.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم