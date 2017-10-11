تسجيل
14:46 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    كيف سيكون الرد السوري على توجه تركيا نحو احتلال أراض سورية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التدخل العسكري التركي في إدلب السورية (15)
    0 68 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس

    قوات تركية على الحدود مع سوريا
    © AFP 2017/ Bulent Kilic
    خبير عسكري: عملية تركيا في إدلب ضمن مخرجات مفاوضات "أستانا"
    في ظل التطورات الراهنة تتوضح حقيقة ما يجري على جبهة إدلب التي لم يسعفها حتى اللحظة أمر أن تكون منطقة خفض التوتر الرابعة في سورية، والتي تم التوافق عليها في لقاء أستانا الأخير، وفي الوقت الذي يجب أن ينخفض فيه التوتر في هذه المنطقة يتصاعد وبشكل متسارع قد يصل إلى مرحلة اللاعودة في دخول مواجهات معقدة بين المجموعات الإرهابية المسلحة نفسها وبين الجيش التركي والمجموعات المسلحة التي يضمنها وعلى رأسها ما يسمى  "الجيش السوري الحر"، والذي اعترف مؤخراً بدعمه وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي، حيث قال إن القوات التركية ستظل في مدينة إدلب السورية حتى يزول التهديد، ما يعني أن تركيا مصممة على خوض غمار المراهنة على التعقيدات الحاصلة لتحقق تحت مظلة خفض التصعيد واتفاقات أستانا ما عجزت عن تحقيقه خلال السنوات الماضية، وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال، في وقت سابق،  إن الهدف من الأنشطة التركية في إدلب السورية هو التصدي لموجة الهجرة إلى تركيا، ما يعني سورية، وها هي تستمر بنفس بالعمل لتحقيق نفس الهدف، وإنما ضمن ظروف متبدلة وبأدوات وأساليب جديدة وتحت شعارات قديمة ألبستها ثوبا جديدا، كما فعلت هي والولايات المتحـــدة مـــع "داعش" وجبهة النصرة ومن تبعهم من القوى الأخرى.

    ومن هنا تتبادر إلى الذهن الكثير من التساؤلات أهمها:

    كيف سيتعامل الجانب السوري مع السلوك التركي الحالي والذي تعتقد بأن تركيا نفسها ترواغ وتمكر على الجميع؟

    إلى أي حد يمكن أن يؤمن الضمان الروسي الإيراني للتحركات التركية صبر سورية على التجاوزات التركية؟

    التقلبات الحاصلة حالياً لماذ يصمت عنها الجميع أو حتى يعتكفوا التعليق عليها سواء أكان الطرف الرسمي السوري أو الأطراف الضامنة إلا ما قل وندر وبشكل مبهم؟

    هل يمكننا بالفعل وضع تصور أو تخمين تقريبي حول الذي تنوي فعله تركياً وإلى ما تذهب في مخططاتها؟

    كيف يتم الآن فعلياً توزيع الأدوار على الأرض في الميدان ما بين الجيش السوري وحلفائه والأطراف الضامنة؟

    هل يمكن أصلاً الوثوق بنية تركيا وما هو المطلوب من روسيا وإيران لتصويب الأمور نحو المسار السليم قبل فوات الآوان؟ 

    يقول اللواء عباس:

    مما لاشك فيه أن تركيا لم تخف أطماعها في سورية والمنطقة، وهي تظهر بصراحة نواياها العدوانية وخاصة في شمال حلب وفي الموصل، وهذا يؤكد أنها تحاول تحقيق أطماعـها السلجوقية والعثمانية، لا بل أن أطماع تركيا أكبر وأوسع من ذلك فهي تطمع في السيطرة على العالم الإسلامي وفق منظومة حزب العدالة والتنمية إخوانية الفكر والإرهابية في العقيدة وتلمودية  الـــولاء والهويــة، وبالتالي فإن ما يجري اليوم في المنطقة لا يخرج عن كون أن تركيا هي رأس الحربة التي تقودها  الولايات المتحدة من أجل السيطرة على العالم الإسلامي بلبوس إسلامي وديني، وهم تحدثوا سابقاً عن ذلك عندما قالوا سنصنع لهم إسلاماً يناسبهم.

    في هذا الإطار نستطيع أن نؤكد أن أطماع تركيا في شمال سورية معروفة وواضحة ولم يتم الإعلان عن دخول تركيا في محادثات أستانا كطرف ضامن إلا من خلال الحالة الراهنة لتسّوغ لها إدخال قوات مسلحة إلى الشمال السوري وتحديداً إلى إدلب، وتؤكد تركيا من خلال هذه المشاركة وهي الدولة التي رعت الإرهابيين وقدمت لهم الدعم اللوجستي والمالي وكل ما يحتاجونه، تركيا تحاول اليوم استغلال موقفها في أستانا لتعزز وجودها العسكري وهي مستمرة في استقطاب أهلنا وشعبنا في إدلب وفي المناطق الشمالية وخاصة في جرابلس، حيث تم رفع العلم التركي وتقدم لهم الخدمات ومنحت بعضهم الجنسية التركية حتى تستخدمهم بالوقوف معها من أجل تحقيق أهدافها في المستقبل لتحقيق أطماع واضحة ومعروفة.

    وأردف اللواء عباس:

    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
    © AFP 2017/ Bulent Kilic
    وزير الدفاع التركي: عمليتنا العسكرية في إدلب تستمر حتى ينتهي التهديد فيها
    أمام تركيا ثلاث فرص الأولى لإثبات حسن نواياها، والثانية هي أن تثبت أنها جزء من المحيط الإقليمي في المنطقة للتعاون في مكافحة الإرهاب ، والثالثة هي فرصتها الأخيرة بأن تضمن بأن سورية ستقف معها في مكافحة الإرهاب. الدولة السورية قد منحت الفرصة لتركيا ولو بشكل غير مباشر، وهي تنتظر أن ترى السلوك التركي لما يؤكد مواقف روسيا وإيران اللذان يضمنان الوضع اليوم، وتركيا هذه الأيام تستغل موضوع الهجرة والمهجرين وتضخمها وسائل الإعلام الأمريكية، تركيا لا يمكن أن تكون إلا أمريكية الولاء وصهيونية الوفاء، وتركيا اليوم تزاحم السعودية على قيادة العالم الإسلامي والسيطرة عليه، تزاحم السعودية على الريادة في العالم الإسلامي وهي تتمسك بالهوية الإسلامية لخدمة المشروع الصهيوني.

    وأضاف اللواء عباس:

    الأمريكي يريد الهيمنة على المنطقة من خلال الهوية الإسلامية التركية، والتركي ليس سوى حصان طروادة لدخول الأمريكي إلى المنطقة، التركي يناور سياسياً وعسكرياً لكسب ود روسيا وإيران لأجل تمكين تركيا في الجغرافيا السورية، وكما نعلم فيما بعد يمكن بكل بساطة أن ينقلب التركي على أي اتفاقات ومعاهدات يمكن أن يعقدها مع دول الجوار.  

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم 

    الموضوع:
    التدخل العسكري التركي في إدلب السورية (15)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, مفاوضات أستانا, الجيش التركي, إدلب, أستانا, تركيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة من خلايا الجلد البشرية، والصورة مكبرة 40 مرة- حائزة على المرتبة الأولى، هولندا
    جائزة "نيكون للعالم الدقيق 2017"
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك