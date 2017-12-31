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17:30 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    خبراء: الرد السوري على البلطجة الأمريكية قريب ولن يتوقعه أحد

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    ضيفا حلقة اليوم : الخبير العسكري الإستراتيجي العميد علي مقصود سلمان شبيب الكاتب والمحلل السياسي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "سورية أولاً"

    تصريحات نارية عسكرية وسياسية جديدة من قبل الولايات المتحدة تجاه سورية فقد صرح أمس الأول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه يتوقع زيادة عد المدنيين والدبلوماسيين والمتعاقدين الأمريكيين في الأراضي السورية المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي وقال ماتيس: ما سنقوم به هو التحول مما أسميه بنهج الهجوم لإستعادة الأراضي و إرساء الإستقرار، وأردف ماتيس سترون المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض، وأن هناك أموال دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ما ولا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ.

    البرلمان الروسي يشدد العقوبات ضد الإرهابيين
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
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    تلا هذا التصريح دعوة من الولايات المتحدة لموسكو تطالبها بضمانات بعدم قيام دمشق بالإعتداء على الشعب السوري حسب زعمها  وتأتي هذه الدعوة الغريبة لدولة تقاتل الإرهاب الذي تدعمه وتقوده  الولايات المتحدة بنفسها على أرض هذه الدولة وغيرها من دول المنطقة.

    إذا ما الذي تخفيه هذه التصريحات التي جاءت على لسان الوزير ماتيس، وهل يعني أن الولايات المتحدة مصرة على البقاء في سورية مهما كلف الأمر؟

    ما الذي يعني به وزير الدفاع حول زيادة عدد المتعاقدين والمدنيين والدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض السورية وكأنها ولاية من ولايات بلده المحتل لأرض دولة أخرى ذات سيادة بصورة غير شرعية ؟

    طائرات حربية أمريكية
    © AP Photo/
    مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من "داعش" إلى جهة مجهولة في سوريا
    إلى أي حد ستستفز مثل هذه التصريحات والمواقف غير المسؤولة الدولة السورية وحلفائها ؟

    هل ستتعامل سورية مع هذه التطورات سياسياً أم سيحكمها الميدان كما حكم الوضع مع الأذرع الإرهابية للولايات المتحدة ؟

    كيف يمكن فهم كنه دعوة الولايات المتحدة لروسيا الطلب من الأٍسد عدم الإعتداء على الشعب السوري حسب زعمها وفي أي قاموس سياسي أو دبلوماسي تصنف مثل هذه الدعوات الغريبة ؟

    عن أي أموال يتحدث ماتيس في تصريحاته وعن أي جيوب ؟

    برأي الخبير العسكري الإستراتيجي العميد علي مقصود أنه:

    "يجب أن نقرأ هذه التصريحات وأن يكون هناك ربطاً بالتوقيت الذي خرجت فيه ، فإذا أخذنا اللحظة التي سقطت فيها البوكمال وبالتالي سقطت الذريعة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة كشماعة لبقاء قواتها وديمومة الإستنزاف في سورية  ريثما تأتي اللحظة التي تستطيع أمريكا فيها أن تفرض إرادتها لاسّيما في موضوع الغاز وأنابيب الغاز والإستثمار في سورية ، فالإنجاز الإستراتيجي وهزيمة "داعش" بشكل كامل وأيضا الصورة التي إرتبطت بذهن الرأي العام العالمي والسوري بشكل خاص حول نقل أمريكا الدواعش من أمام نيران الجيش العربي السوري وإعادة تنظيم وإنتاج هذا التنظيم الإرهابي الداعشي بصياغة أخرى ومسميات أخرى ، في الحقيقة كل هذه الأمور هي التي تقف خلف هذا التصريح الذي يعبر فعلاً عن أن أمريكا لاتملك سياسية تحفظ ماء وجهها الذي تمرغ بالوحل والتراب ".

    داعش
    © REUTERS/ Ahmed Jadallah
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    وأشار العميد مقصود إلى أنه

    "كما قال السيد الرئيس من يستهدفون الجيش ومؤسساته ويعمل وفق الأجندة الأمريكية هم عملاء بكل تأكيد وكل من يستهدف الجيش سيكون هدفا له ، سورية صفت الإرهاب وإنتقلت لتصفية وجهه الآخر المتمثل بجبهة النصرة ، وهي في الحقيقة لن تنظر طويلاً على القوات الأمريكية وأدواتها ، وهذا الخطاب متناقض فماتيس وغيره من المسؤولين الأمريكيين يدعون أنهم سيحاربون الإرهاب ويريدون تحقيق الإستقرار، ولكن في الحقيقة الولايات المتحدة تتلاعب بالألفاظ والمصطلحات ، وهي مازالت تسعى إلى تقسيم سورية وبنفس الوقت تقول أنها تريد أن تحافظ على وحدة وسيادة سورية ".

    ونوه العميد مقصود إلى أن

    "الولايات المتحدة لم تعدو سوى ورم إمبراطوري خرج من الواقع ولاتريد أن تعترف بذلك ، وفي الحقيقة قالتها سورية ومن على رأس الهرم بأنه لن يكون هناك إنتقاصاً من سيادتها ولو بسنتمتر واحد ، ومن سيقف مع الولايات المتحدة سيعتبر عدواً وسيسحق وتسحق كل هذه القوى الموجودة على الأرض السورية ، والأمريكي يدرك بأن أشهراً ثلاث تسبق الإنتخابات الرئاسية في روسيا لذا يعتقد أن الروسي في ظل هذا الوقت لن يقوم بتحرك أو بخطوات تصعيدية في مواجهة الأمريكي وغير الأمريكي، لذلك يمكن لهم أ يوظفوا هذه الخطابات وبعض التحركات استثماراً في الإقتصاد وإستثمار النفط والغاز وإعادة الإعمار في سورية ، ولكن سورية لن تتراجع أو تتنازل أمام كل هذه الخطب وأمام هذا التصعيد من أي طرف أو أي جهة كانت ، بل سورية مستمرة في محاربة الإرهاب ومصرة على القضاء عليه ، وأي طرف يمكن أن يعلن مواجهته المباشرة سيتلقى ضربة لن يتوقعها".

    مروحيات أمريكية
    © AP Photo/ Mindaugas Kulbis
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    الكاتب والمحلل السياسي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "سورية أولاً" سلمان شبيب يقول:

    أتوافق إلى حد كبير مع سيادة العميد مقصود حول العقلية الإستعمارية المتطرفة التي ماتزال تهيمن على السياسة  الأمريكية ، أمريكا حتى الآن لاتزال لاتستوعب أن هناك قوى دولية صاعدة جديدة ، فبعد إنهيار الإتحاد السوفييتي وإستفراد الولايات المتحدة بالسيطرة والهيمنة على العالم كان هناك فترة يعني شبه ضائعة في التاريخ البشري وسوداء عندما إنفردت الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم وقامت بحروب وإسقاط أنظمة ودول إلى ما هنالك  ، والآن هناك تغير كبير في موازين القوى الإقليمية والدولية وخاصة على الساحة الدولية  بعد صعود الدور الروسي في عهد الرئيس بوتين ، هناك صعود للدور الروسي وتعزيز كبير لموقع روسيا كفاعل على الساحة الدولية ومؤثر على الأحداث في العالم وحاضر في كثير من الملفات".

    سوريا: الطريق إلى النصر
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    ويرى شبيب أن

     "روسيا تحاول تأسيس نمط جديد من العلاقات الدولية يقوم على المصالح المشتركة وعلى إحترام سيادات الدول ، والتاريخ يعلمنا أن إرادة الشعوب لاتقهر ، ويعلمنا أن الشعب عندا يريد أن يحافظ على حياته وسيادته كرامته لن يهزم وخاصة عندما تكون هذه الإرادة مدعومة بأصدقاء  مخلصين كروسيا وغيرها ممن يقفون مع حق الشعوب في أن تقرر هي مصيرها ويقفون في وجه سياسة الهيمنة الأمريكية التي تنتهج سياسة الحروب والعقوبات الإقتصادية وإركاع الشعوب".

    وخلص شبيب إلى أن

    رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
    © REUTERS/ EDUARDO MUNOZ
    عضو في مجلس اللوردات: سياسة بريطانيا في سوريا تبعث على القلق

    الذريعة الأمريكية للتواجد غير القانوني على الأراضي لسورية أو إحتلالها سقطت، بعد سقوط  ذريعة محاربة الإرهاب أو تنظيم "داعش" الإرهابي ، سقطت بعد أنهيار هذا التنظيم وهزيمته المدوية على يد الجيش السوري وحلفائه ، والآن تريد الولايات المتحدة إيجاد ذريعة أخرى لتبرير هذ الوجود غير الشعرعي وغير القانوني على الأرض السورية ، وهي كما قال وزير الدفاع لإزالة الألغام وتنظيم الحياة المدنية وتنظيم الأموال التي ستأتي إلى هذه المنطقة وكأن هذه المنطقة مستباحة أو لايوجد هناك دولة شرعية وقانونية مسؤولة عنها ، دولة ذات سيادة ووعضو مؤسس في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ومؤسسات هذه الدولة ماتزال قائمة على رأس عملها وتعمل في هذه المناطق ، يتم تجاهل كل ذلك ، ضرب القانون والأعراف الدولية بعرض الحائط ، هذه الدعوات الأمريكية تصنف في قاموس البلطجة السياسية التي تمتهنها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين في حق الشعوب كلها"

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

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