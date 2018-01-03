تسجيل
18:22 03 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    منطقة الشرق الأوسط تشتعل والعالم على كف عفريت

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيوف حلقة اليوم : من مصر الأكاديمي و الباحث السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد ومن لبنان المحامي والمستشار بالعلاقات الدبلوماسية الدكتور محمد حسن العكلة ومن سورية الدكتور عادل الذنون عضو الأكاديمية الفلسطينية للإعلام الدولي و المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة البعث

    العنوان آنف الذكر مقولة شعبية تقال باللغة العامة في جمهورية مصر العربية ، بطبيعة الحال لم يأتي هذا التعبير من فراغ فلم يعد حكراً على الشعب المصري في معناه ومضمونه الذي يتراقص عفريته أمام أعين سكان المنطقة ككل في ظل التطورات الحالية في كل دول المنطقة والتي تذكرنا ببدايات ما سمي بالربيع العربي عام 2011 ، والذي لا يمكن أن يأتي من فراغ ، فأوضاع دول المنطقة كلها لا يمكن أن توصف بالعادية أو ما يحدث فيها بالاهتزازات العابرة ، وإنما بفعل مخطط تاهت مخططاته بفعل صمود القوى المقاومة له تحديداً في سورية والعراق وفلسطين ومصر واليمن والآن يتدحرج نحو إيران ، هذا على المستوى الإقليمي ، فما بالك على المستوى الدولي وصولاً إلى أوروبا الغربية مرورا بأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ولا تنتهي في كوريا الشمالية ولا في بحر الصين بطوله وعرضه.

    أعلام إسرائيلية على خلفية مسجد قبة الصخرة، القدس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2017/ THOMAS COEX
    خطة إسرائيل الأمنية بشأن القدس مهددة بالفشل لهذا السبب

    حتى لا نطيل في المقدمة لابد هنا من العودة إلى تحليل ما يجري في المنطقة والعالم وما يمكن أن تؤول إليه الأحداث في المستقبل إن لم يتوقف هذا الجنون  إنطلاقا من طرح كثير من التساؤلات وأهمها:

    إلى أي حد تكشفت بواطن الأحداث بعد الانتصارات في سورية وقدرة دول المنطقة الأخرى على شرخ خارطة الشرق الأوسط الجديد ؟

    الذي يجري حالياً هل هو تخبط بالفعل نتيجة فشل المشروع وتضارب المصالح أم أنه عمل مدروس ومتفق عليه بعضه في الظاهر وما خفي أعظم ؟

    إلى أين تذهب المنطقة فعلاً في ظل هذا التصعيد الرهيب مع تسارع نبض الحديث عن إنفجار الوضع في لحظة على غفلة من الجميع ؟

    ما هي أسباب هذا العجز العربي الحقيقة في عدم القدرة على الوقوف علناً أمام كل هذه التحديات وفي وجه من يريد تدمير المنطقة وإعادتها إلى القرون الوسطى ؟

    لماذا همدت وماتت معنوية جزء كبير من شعوب المنطقة وكأنها سلمت رقبتها للموت المحتم ولا حول ولا قوة لها ؟

    القوات الجوية السورية
    © AFP 2017/ MOHAMMAD AL-HUSSEIN
    الجيش السوري يقضي على "الحلم الإسرائيلي" في جنوب سوريا

    هل هذه بوادر حرب عالمية لم تكن بالحسبان بعد أن خرجت الأمور عن سيطرة صناع الحرب في الإقليم ؟

    ماهي السبل والوسائل الملحة في الوقت الحالي لوأد نار النزاعات التي تتوسع يوماً بعد يوم ؟

      الأكاديمي و الباحث السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد يقول

    " نؤكد على أنه يوجد هناك بالفعل عجز عربي واضح ، المشروع الصهيو أمريكي يفرض هيمنة حقيقية على بلدان العالم العربي وعلى بعض بلدان الخليج العربي بشكل خاص ، الجميع يعمل وفق هذه المنظومة ويعمل لتنفيذ هذه الأجندة دون أن تهمه مصالح دول المنطقة وشعوبها لدرجة أن الشعوب نفسها لم تعد لتثق في هؤلاء الحكام الذين لايبحثون سوى على الحفاظ على حكمهم وكراسيهم دون الناس ومصالحهم ، المشروع الوحيد الذي يمكن أن يكون مشروعاً مضاداً للمشروع الصهيوأمريكي هو مشروع المقاومة ومشروع الوحدة ، ولابد من الرهان على الشعوب التي يجب أن تنهض وتضغط على الحكام من أجل أن تجبرهم على أخذ مواقف أكثر تقدمية تجاه مايجري ".

    طهران
    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    إيران تطالب العالم بإدانة الاحتلال الأمريكي في سوريا

    وأردف الدكتور سّيد أحمد في معرض حديثه قائلاً

    "هذه الشعوب للأسف الشديد تم تدميرها بشكل ممنهج على مدار أكثر من أربعة عقود وأصبح المشروع الفردي والمشروع الخلاص الفردي هو الذي يسيطر على العقل العربي ، وفي ظل هذا المشروع الذي يبحث عن المصلحة الفردية أصبحت هذه الشعوب جثة هامدة ، لا يتحركون وإذا تحركوا يتحركون في مناسبات وبعد ذلك تخمد ثورتهم ،وبالتالي  للأسف الشديد هذه القيم التي أصبحت مترسخة في المجتمع ، أقصد القيم السلبية والأنانية والخلاص الفردي باتت تشكل خطراً على شعوب المنطقة ومجتمعاتها إن لم يكن هناك مخرج صحيح لإنقاذ شعوب المنطقة من الغرق في منعكساتها عليه ، هذه القيم الصحيحة والسليمة لابد من إعادة إحيائها  والقضاء على ما ظهر من السلبي فيها من خلال تشكيل الوعي عبر المؤسسات الإجتماعية وعبر وسائل الإعلام وعبر الأسرة ، لأن هذه الوسائل عندما غابت تم تشكيل وعي زائف لدى الجماهير الشعبية"

    رأي الدكتور سّيد أحمد أن

    "البداية في التغيير الإيجابي يجب أن تكون على  الصعيد الشعبي ومن ثم ننتقل إلى مؤسسات الدولة التي تسربت إليها العقلية التي تريد أن تزيف وعي الناس ، عقلية الأمريكي والصهيوني ، وأعتقد أن إنتفاضة الجماهير تـأتي كمقدمة، ومن ثم يتبعها ضغط على الحكومات وعلى هذه المؤسسات الموجودة داخل أي دولة لإعادة إحياء الوعي الجماهيري والشعبي".

    الرئيس السوري بشار الأسد
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا

    المحامي والمستشار بالعلاقات الدبلوماسية الدكتور محمد حسن العكلة رأى أن

    "ماجاء على لسان الدكتور محمد سيّد أحمد في مكانه  وأن هناك بعض الظروف التي شاركت بصنعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض دول المنطقة مثل تركيا والسعودية وإسرائيل لتحقيق مصالحها لكن دول محور المقاومة إستطاعت أن تعبر عن كيانها وقدرتها على مواجهة هذه المشاريع والمخططات وأن الوعي الجماهيري بالفعل يزداد تجاه ما يجري من أحداث في المنطقة ، ولابد من إستثماره وتوجيهه نحو مواجهة أي مخطط إقليمي أو دولي من شأنه أن يذهب بالمنطقة إلى المجهول ".

    كما وأشار الدكتور العكلة إلى أنه

    "على السعودية أن تغير من تعاطيها مع أحداث المنطقة وأن تساهم في وقف تصدير الفكر التكفيري والإمتناع عن التدخل في شؤون الدول وتؤدي دوراً في امنع عن تمويل الإرهابيين، ويجب أن توقف حربها وعدوانها علي اليمن،فهذا أفضل من الأحلاف والمؤتمرات الفارغة التي تعقدها ، وعد بلفور في عام 1917 تم تنفيذه بسب ضعف العرب وتخاذلهم، لكن عهد ترامب في2017 لن ينفذ بسب قوة محور المقاومة وجهوزيته لما يحضر للمنطقة ككل "

    وأضاف الدكتور العكلة:

    منظومة صواريخ تكتيكية إسكندر
    © Sputnik. Michail Voskresenskiy
    وسائل النصر: أفضل 5 أسلحة استخدمت في سوريا

    " من أخطر ما يحدث يتضح من المؤامرة  التي تحاك ضد إيران حالياً والتي يظهر أن للولايات المتحدة الأمريكية و الإسرائيلية والسعودية يداً فيها فقد سمعنا تصريحات مسؤولين هذه الدول تجاه إيران وأن الحرب سوف تنقل إلى داخلها ، والخطير في هذه التطورات هو الإعتماد في هذه الأحداث على سيناريو مشابه لما حصل في سورية ،لكي ينتهي الأمر بوجود عسكري أمريكي على الأرض الإيرانية بعد أن توسعت إيران بوجودها الإقليمي وبقوة ، لكن هذا المخطط سيفشل لأن إيران كانت سريعة في كشف غرف عمليات أربيل وغرفة عمليات باكستان، كما أن القوى المسلحة الإيرانية كانت في كامل الوعي والجهوزية للتصدي لهذا المخطط، أخيراً المستفيد الأول من هذه الأحداث وما يجري في المنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل وأعتقد أنه في حال وقعت الحرب فإن إسرائيل سوف تتألم وتدفع ثمن ما تقوم به من تدخلات في شؤون دول المنطقة ".

    من جانبه الدكتور عادل الذنون عضو الأكاديمية الفلسطينية للإعلام الدولي و المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة "البعث"

    قوات الجيش العراقي في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش في الموصل، العراق 11 مارس/ آذار 2017
    © REUTERS/ Thaier Al-Sudani
    إجراءات أمريكية جديدة في سوريا والعراق.. ماذا تنوي واشنطن

    إنضم إلى  الرأي الذي عبر عنه كل من الدكتور محمد سّيد أحمد والدكتور محمد العكلة بما يخص مجريات الأحداث وأسبابها ومسبباتها وكيفية التعامل مع المستجدات الراهنة ومقاومتها ، مؤكداً على خطورة المخططات التي تحال لدول المنطقة ، ومنوهاً إلى أهمية اللقاءات والندوات والمشاركات والفعاليات الهادفة بمختلف أشكالها والتي تدعم هذا المسار بما يحقق الوعي الجماهيري  المدرك لكل مجريات الأحداث في المنطقة والعالم ، وأن مثل هذه الفعاليات قد بدأت بالفعل بالتوسع منذ فترة في دمشق كالمؤتمر القومي العربي مؤخراً ، وكان لها حضوراً مهماً على الساحة الشعبية ولقيت إهتماماً شعبيا واسعاً بمختلف شرائحه ومستوياته السياسية والإجتماعية ، ماينبغي العمل بجد على تأطيرها وتوسيعها بما يخدم مصلحة مواجهة أي مشروع ضد دول المنطقة.

    ورأى الدكتور الذنون أن

    "التغيرات المرحلية في العالم أرخت بظلالها على الواقع العربي المتردي في كثير من مفاصله،إذ أوجدت بيئةً خصبة لنشر الفتن والتنازلات والتواطؤ مع السياسات الصهيوأمريكية بدعم  من اللوبي الصهيوني في محاولة الأخير القضاء على أيّ جهد عربي مقاوم يقف في مواجهة المشاريع الإستعمارية الغربية ،والتجارب التي مرت بها منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط) تدلل على حجم اللعبة التي تحاك ضدها إجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

    الجيش السوري يصل مشارف ريف إدلب
    © Sputnik. Morad Saeed
    مفاجآت و توقعات صادمة عن سوريا في 2018

    وأشار الدكتور الذنون إلى أنه

    "من المفيد هنا أن نعزز خطاب المقاومة الذي أثبت قوة فاعلة لدى الشارع العربي في مواجهة الأحلاف الرجعية وخيرُ دليل يمثل هذه الإنتفاضات والتظاهرات والدعوات واللقاءات الشعبية التي تنطلق من البلدان العربية التي تحسست الواقع الأليم للأمتين العربيّة و الإسلامية في محاولة السعي إلى  تشكيل تيار مقاوم للحدّ من الهيمنة وسياسة القطب الواحد التي إنتهجتها الدوائر اللوبية بمختلف أنواعها الإقليمية والدولية ، وماحققه تيار المقاومة من إنتصارات على مشاريع الغرب دفعَ الكثيرين للإلتحاق بركب هذا التيار إذ وجد الشعب العربي فيه الكرامة والعزة والشموخ  والأصالة العربية على مرّ التاريخ ".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف ابراهيم

    انظر أيضا:

    أردوغان يبحث الصراع في سوريا مع ماكرون
    سوريا.. إخراج جثامين 115 مدنيا وعسكريا أعدمهم داعش من مقبرة جماعية بالرقة
    عودة الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة بعد 7 سنوات من الحرب في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, الشرق الأوسط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك