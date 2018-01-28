تسجيل
17:59 28 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    الملف السوري بين أزمة الحل وأزمات المعارضة والقوى الداعمة لها

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيفا حلقة اليوم : الكاتب والباحث السياسي غسان يوسف الدكتور حسام شعيب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية المسلحة

    إعداد وتقديم نواف ابراهيم

    بعد أن أعلنت هيئة التفاوض العليا وما يسمى بقوى الثورة السورية عدم مشاركتها في لقاء سوتشي وإعلان عن مشاركة ديمستورا ليصرح من الجانب الأخر تيلرسون أن الولايات المتحدة لن تخرج من سورية وأردوغان يغني على ليلاه في الشمال السوري ،  بات واضحاً تماماً أن هناك تخبطاً إقليميا ودوليا للقوى التي تدعم الحرب على سورية وليس تخبطاً واضحا فحسب بل للمرة التي لاتحصى يثبت أن المجتمع الدولي لا يريد الحل السياسي في سورية بل يبحث عن تعقيد الأأوضاع أكثر مما هي عليه من التعقيد حالياً لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الدم السوري والقضاء على الدولة السورية ككل.

    حسن عبد العظيم
    © Sputnik. Valery Melnikov
    رئيس هيئة التنسيق الوطني: لن نشارك في اجتماع سوتشي حرصا على وحدة الهيئة التفاوضية المعارضة

    إنطلاقأص مما تقدم لابد من الإجابة على عدة تساؤلات هامة أهمها:

     ما جدوى عقد لقاء سوتشي بعد كل هذا الوضوح في الموقف الدولي تجاه الحل في سورية ؟

     عندما ترفض هيئة التفاوض المشاركة ألا يعني هذا أن الولايات المتحدة والسعودية تحديداً وبشكل علني تدخل في مواجهة سياسية مع روسيا ؟

    تركيا أيضا نفذت عملية غصن الزيتون نكاية بإصرار روسيا على مشاركة الكرد في هذا اللقاء بعدما عجزت سياسياً عن إقناع روسيا بعدم مشاركتهم فما هي جهة التحرك الروسي بهذا الشأن ؟

    كيف يقرأ الخبراء وخاصة في الداخل السوري التحركات الإقليمية الدولية الحالية وهل من أمل لأي حل سياسي قريب أم أننا سوف نرى مواجهات جديدة وبأشكال جديدة في الصراع على سورية وفي سورية ؟

    هل إنتهت مرحلة الإيديولوجيات الإرهابية في الحالة السورية بعد فشلها في تنفيذ مهامها ليدخل الأصلاء بدلاً من الوكلاء إلى المواجهة سياسياً وميدانياً وما مصير الحل السياسي في هذه الحالة ؟

    يقول الدكتور حسام شعيب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية المسلحة

    "من الواضح بع مضي سبع سنوات من الحرب على سورية ، وأيضاً بعد صمود الدولة السورية والحكمة  في إدارة الأزمة والحرب على سورية  خصوصاً في ظل وجود تحالف إستراتيجي مع موسكو و طهران ، أعتقد أن هذا التحالف أفشل المشروع الأمريكي في المنطقة من خلال الأدوات الإرهابية التكفيرية التي كانت تقاتل بالنيابة عن الأصلاء على الأرض السورية ، واليوم عندما وصلت هذه المجموعات الإرهابية إلى طريق مسدودة تماماً لعدم تحقيق المشروع الأمريكي في المنطقة تدخلالأمريكي بشكل مباشر ، وهو الآن هو يشعر أنه أمام حرج حقيقي وخاصة أن روسيا إستطاعت بالأَضافة إلى المنجز العسكري بالتحالف مع الجيش العربي السوري أن تحقق منجزاً سياسياً  أيضاً وهنا الحديث عن أستانا وما تمخض عنه من إتفاقات،  الإتفاق الأول مناطق بخصوص مناطق خفض التوتر، والمسألة الثانية وهي مهمة جداً متمثلة بمؤتمر سوتشي الذي يعقد خلال اليومين القادمين ".

    ورأى الدكتور شعيب أن

    " النقطة الأولى هي أن الأمريكي حتى اللحظة لايريد الإعتراف بقدرة روسيا وأيضا بدورها كلاعب دولي هام ، وبالتالي المساعدة وإحلال السلام والأمن والدور الروسي  البارز تحديدا في سورية ، النقطة الثانية تكمن في التسليم أيضا للدولة السورية بالقيادة الحالية المتمثلة بالرئيس بشار الأسد وحكومته والجيش العربي السوري فبمجرد أن يكون هناك إعترافاً أمريكياً أو تسليما بالأمر الواقع فإن ذلك أيضاً سيلقي اللوم على إدارة  الرئيس أوباما السابقة وعلى إدارة ترامب حالياً الذي سعى منذ اللحظة الأولى في حملته الإنتخابية أعلن  بأنه سيكافح "داعش" ،  اليوم تبين أن الأمريكي لايريد مكافحة "داعش" وإنما ثبت أنه جزء من تأثير داعش في سورية وهو جزء من الإرهاب ، لأنه يعطل أي حل سياسي والإعتراض على مؤتمر سوتشي ماهو إلا إعتراض على أي تقدم للحل السياسي ، والتلويح ببقاء القوات الأمريكية الغاية منه إطالة أمد الحرب والأزمة في سورية والضغط لتحصيل أوراق تفاوضية أكثر ".

    دمشق
    © RIA Novosti. Pavel Davydov
    حزب سوري معارض يكشف تفاصيل رؤيته حول مستقبل سوريا في اجتماع سوتشي

     من جانبه الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف يرى أن

    "مؤتمر سوتشي يأتي بعد عدة مؤتمرات منها جنيف وأستانا ، وهو اليوم يثبت الحوار الوطني بين السوريين وخصوصاً أن الذين سيحضرون سوتشي أغلبهم لم يحضروا جنيف أو أستانة أو فينا، اليوم هذه الشرئح الإجتماعية تريد أن يكون هناك حلاً سياسياً يضمن وحدة سورية وسيادة سورية وإستقلالها هؤلاء أغلبهم كانوا مغيبين في اللقاءات السابقة اليوم يذهبون إلى سوتشي ليقولوا للعالم كله نحن السوريون لنا موقف لنا رؤية وموقف وهذا الموقف الذي نريده في أن تكون هناك دولة علمانية لاطائفية ، دولة تجمع كل السوريين وتحافظ على الأرض والحدود والسيادة ".

    وأردف الكاتب السياسي غسان يوسف

    "كانت دائماً هناك معارضة مأجورة تعرقل الحل السياسي بشكل دائم ، وهيئة التفاوض العليا لم تذهب إلى سوتشي بأوامر من الإدارة الأمريكية ، وتلقتها من السعودية بعدم الحضور خصوصاً أن هذه الهيئة تلقت يوم أمس ورقة من خمس دول فرنسا وبريطانيا وأمريكا والأردن والسعودية  ثلاث دول إستعمارية ، دولتتان كتانتا شريكتان كبيرتان في الحرب على سورية ، لذلك هم يريدون الحل الذي يرونه مناسباً لهم ، هم لايريدون الحل الذي يريده السوريون أو تريده روسيا حسب رغبة السوريين ، فهم دائماً يضعون العراقيل ودائما يضعون الشروط المسبقة بما يعرقل العمل والموافقة على أي حل سياسي ، لذا هم يأتون مكبلين بشروط الدول التي تدعمهم وتستقبلهم في فنادقها ، وأنا أعتقد أن التصريحات الروسية أمس حول رفض هيئة التفاوض بعدم المشاركة بأنه ليس ذو قيمة ،بهذه الحالة هيئة التفاوض العليا تكون قد حكمت على نفسها بالأعدام لأن الحل السياسي سوف يستمر والسوريون سوف يجتمعون ، ومحاربة الإرهاب سوف تستمر، ونحن في ظل المتغيرات الميدانية الحالية نشهد اليوم حالة إنتقال الحرب من سورية إلى تركيا لأن العد العكسي لإنتهاء الحرب في سورية قد بدأ وستنتقل هذه الحرب بدورها إلى تركيا في قادمات الأيام".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ملكة جمال الكون لعام 2017، ديمي لاي نيل-بيترس، ترسل قبلة على الهواء، وهي تخرج من سيارة بعد وصولها إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك