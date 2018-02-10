تسجيل
17:29 10 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    سورية تجهز على عنجهية سلاح الجو الإسرائيلي بالضربة القاضية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم : الخبير العسكري الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول

    جددت إسرائيل إعتداءاتها على سورية في عملية إستفزازية خرقت كل القوانين والشرائع الدولية كما في كل مرة سبقتها ظنناً منها أن سورية ستتعامل كالعادة بنفس طويل مع هذه الإعتداءات والإستفزازات التي لم تعد سورية مستعدة لتمريرها مهما كانت الظروف ، وهذا يتضح من طريقة التعامل المباشر من قبل قوات الدفاع الجوي السوري مع هذه الإعتداءات وليس فقط ثنيها عن تحقيق أهدافها.

    هذه التطورات يطرح تساؤلات لاتعد ولاتحصى عن الحالة المستقبلية ومايمكن أن ينتج عنها نطرحها اليوم على الخبير العسكري الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول  وأهمها:

    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

    كيف تقرؤون المتغيرات التي إستجدت على مستوى الإعتداءات الإسرائيلية ومستوى الرد السوري ؟

    لماذا قررت الدولة السورية الرد بهذا الشكل في هذه المرة ولم تعتمد الإستيعاب كما كانت في الماضي ؟

    مالذي يفهم عندما يصادق نتنياهو على إستمرار الضربات الإسرائيلية ضد المواقع العسكرية السورية والكابينيت الإسرائيلي يسمح للجيش بتنفيذ هجمات جوية ضد سوريا في الوقت الذي يطلب فيه تدخل روسي أمريكي لمنع التصعيد ؟

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقاء كلمة في مؤتمر صحيفة ديبلوماتيك جيروساليم بوست في القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل... ونتنياهو يجتمع للرد على إسقاط "إف-16"
    أوجه التصعيد الممكنة بغض النظر عن المواقف الدولية المعلنة من قبل الولايات المتحدة وغيرها ؟

    كيف يؤثر ذلك على الجبهة الداخلية السورية ميدانياً وسياسياً ؟

    ماهي السيناريوهات المحتملة إقليمياً ودولياً هل يمكن أن تدخل دول المنطقة في مواجهة تجر الجميع إليها وهل الأرضية متوفرة لهذه المتغيرات ؟

    بهذا الصدد الخبير العسكري الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول  :

    "إسرائيل هي المشغل الذي يعمل تحت يد الأمريكي لحماية المجموعات الإرهابية المسلحة ومرتزقتهم بكل الوسائل والطرق وتقديم الدعم اللوجستي وكل أشكال الدعم الأخرى لتحقيق أهدافهم في هذه الحرب الظالمة على سورية ، وهذه الإعتداءات على سورية ليست جديدة ولن تكون الأخيرة ، وهي تستمر منذ سبع سنوات ، عندما يرون أن مجموعاتهم الإرهابية المسلحة ومرتزقتهم يندحرون أمام الجيش العربي السوري وحلفائه يقوم المشغل الإسرائيلي بفعل أي شيء من أجل حمايتهم ومنها هذه الإعتداءات السافرة والمفضوحة ".

    مقاتلة إسرائيلية
    © Sputnik. جهاز الإعلام للجيش الإسرائيلي
    بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية... هل ستقع الحرب؟
    :وأشار الدكتور شبول إلى أن

    "إسرائيل تستميت من أجل منع تقدم الجيش العربي السوري  على الأرض لأننا نحن فعلاً في موقع القوة العسكرية وهم يريدون من خلال هذه الأعمال العدائية أن يسندوا مرتزقتهم  من أجل تحقيق أي مكاسب سياسية خلال الإجتماعات واللقاءات القادمة ، ولكن مهما فعلوا لن يحققوا في السياسة ماعجزوا عن تحقيقه في الميدان وهذا القرار بالضربة الإسرائيلية ليس قراراً فردياً أو قرار نتن ياهو بل هو قرار سابق لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة لوجستياً وعسكرياً وبكل الوسائل للنيل من سورية منذ بداية الحرب عليها"

    وأضاف الدكتور شبول:

    الجيش السوري
    © Sputnik. Michail Voskresenskiy
    التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

    " مايجري في سورية في الحقيقة هو حرب عالمية مصغرة تدور رحاها على الأرض السورية ، الدولة الروسية ليست بوارد الدخول بمواجهة عسكرية مع أحد من القوى الإقليمية والدولية لأسباب كثيرة ومنها أن هناك إتفاقات وتوافقات بين روسيا وهذه الدول ومصالح إقتصادية مع الولايات المتحدة ومع تركيا ومع إيران وباقي الدول ، وفي الواقع الولايات المتحدة تقف وستقف مع القوي فحين يكون التركي قوي فهي معه وحين يكون الروسي قوي فهي معه هذه سياستها ، وأما أن تحدث مواجهة إقليمية كبرى فهذا أمر مستبعد وليس من مصلحة أحد أصلاً أن تكون هناك مواجهة شاملة،  في الوقت نفسه الولايات المتحدة عاجزة عن الدخول في مثل هذه المواجهات وخاصة بعد أن تعرت وفضحت كل مشاريعها ومخططاتها ، إذاً صدامات مباشرة غير متوقعة ولن تحدث".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    إسرائيل: الهجوم على الدفاعات الجوية السورية هو الأوسع منذ العام 1982 وقد تم بنجاح تام
    إسرائيل تخشى سلاح سري لدى سوريا
    إسرائيل تريد إنهاء ما حدث اليوم ونتنياهو يأمر وزراءه بعدم التصريح لوسائل الإعلام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, سوريا, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك