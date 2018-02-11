مقترح صفقة "إس 400" لواشنطن إستخفاف روسي أم رغبة في التعاون؟

يتضح أنه رغم العلاقة الروسية الأمريكية السيئة جداً بسبب الخلافات القائمة على عدد من الملفات الدولية والإقليمية الساخنة منذ عدة سنوات لم تمتنع الدولتين عن التعبير عن الرغبة في التعاون في مجالات تخدم مصالح الطرفين لجهة حفظ الأمن القومي للبلدين ، فاليوم يعلن رئيس شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية الروسية، سيرغى تشيميزوف ، أن روسيا يمكنها بيع الولايات المتحدة الأمريكية نظام الدفاع الجوى الروسى من طراز "إس-400"، إذا أعربت واشنطن رغبتها فى ذلك ، يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تتحاول الولايات المتحدة زرع الدرع الصاروخية في كل مكان حول روسيا لتحاصرها.

هل يدل ذلك على أن روسيا مطمئنة تجاه سلوكيات الولايات المتحدة التي لم تتعدى حتى اللحظة حدود المناورات والتهديد على الحدود الروسية خاصة لجهة أوروبا الشرقية أم هو شعور بالقوة والنفوذ المتمدد لروسيا ؟

الهدف الروسي الإستراتيجي من رغبة روسيا بيع هذه المنظومة لأكبر وأقوى وأهم منافس للدولة الروسية على الساحة العالمية ؟

كيف تدرك روسيا أن الولايات المتحدة لن تستخدم هذه الأسلحة ضدها أصلا أو ضد حلفائها وهل من فرصة لرأب الصدع بين البلدين ؟

هل يمكن أن تعتبر هذه إشارة روسية في محاولة لإعادة الثقة بين البلدين لجهة التعاون على الساحة الدولية والحفاظ على تفوق البلدين عسكرياً وتبادل المنتجات العسكرية دون تخوف من غدر الطرف الآخر بما بخدم منع سباق التسلح المفرط ؟

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسل الحاج جاسم يقول بهذا الصدد:

هذا التصريح من المسؤول الروسي لايمكن النظر إليه إلا في إطار التصريحات الدبلوماسية البحتة ، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تعارض بشدة رغبة بعض الدول الحليفة لها في شراء هذه المنظومة فكيف ستسعى لكي تشتري لنفسها هذه المنظومة؟ ، ونحن نعلم أن واشنطن تعرقل رغبة أنقرة في شراء هذه المنظومة الصاروخية بالرغم من أن تركيا حليفة للولايات المتحدة وعضو في حلف الناتو ، كما أن هناك دول أخرى حليفة تمنعها واشنطن من شراء هذه المنظمة أما الدول غير الحليفة لها فهي لاتستطيع أن تمنعها من شرائها ولا حتى التصريح بخصوص شرائها للأسلحة. والولايات المتحدة تتخذ سياسة خاصة بها وهي لاتراعي الحلفاء ولا حتى الأمن والسلم الدوليين ، وأعتقد أن هذه التصريحات أيضاً تأتي من جهة روسيا من أجل جس النبض لبعض الأطراف الأمريكية لجهة التعاون بدلاً التصادم أو على الأقل البقاء في إطار حروب الوكالة التي تجري في مناطق عديدة في العالم بدل من المواجة المباشرة التي تخدم الطرفين ".

ورأى جاسم أنه

"من الصعب التكهن بهذه المتغيرات إلا أذا رأينا الأقوال تترجم إلى الأفعال ، مسرح الأحداث هو من يحكم على ذلك وأنا أذكر أن هناك محطة إعلامية أوروبية عندما سأل أحد صحفييها الرئيس بوتين وقال أن الدرع الصاروخية ليست لتهديد روسيا ، فأجابه الرئيس بوتين شكراً لك أنك أضحكتني قبل الذهاب إلى النوم ، هذه التهديات هي ضد روسيا بشكل واضح وليست ضد إيران أو كوريا الشمالية ".

:وأضاف الدكتور جاسم

"أعتقد أن هذه الخطوة الروسية تأتي بمثابة جس نبض أو طمأنة لبعض الأطراف الأمريكية لأنهم ليسوا على موقف واحد فهناك تضارب في المواقف الأمريكية الداخلية بين الخارجية و البيت الأبيض أو البنتاغون أو الإستخبارات تجاه العديد من القضايا ، على سبيل المثال الملف النووي الإيراني وتركيا ، والخلافات العربية العربية ، أو موضوع القدس ، هذا يعطي هامشا المناورة للدول الأخرى التي ترغب في الإستفادة من الإختلاف بالآراء والمواقف داخل الإدارة الأمريكية ".

من جانبه الخبير العسكري الإستراتيجي العميد الركن رجب ديب يرى أن

ماجاء على لسان الدكتور باسل الحاج جاسم إلى حد ما يمكن الإعتماد عليه ، مؤكداً أن الإستراتيجية السياسية والعسكرية للإتحاد الروسي هي راقية جداً ولكنها حذرة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأن تاريخ الولايات المتحدة في العلاقات الدولية سيء وسلبي ، وهذه الخطوة فيها شيء من وقوع الغرام في الولايات المتحدة الأمريكية السلبي بما يخدم المجتمع الدولي وبما يخدم الإتحاد الروسي ".

:وأشار العميد الركن ديب إلى أنه

"مهما باعت روسيا للولايات المتحدة أو غيرها من أسلحة متطورة برأي روسيا منذ أتام الإتحاد السوفييتي تشكل القلعة العسكرية الإسستراتيجية السرية ، بمعنى أن الإتحاد الروسي لايعطي أو يمنح أو يبيع أسلحة متطورة إلا مع وجود أجيال أخرى من الأسلحة الأكثر تطوراً، والهدف الإستراتيجي من هذه الخطوات الروسية هي لأجل إحتواء الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الدولية ، والإتحاد الروسي هو لاعب بارع على الساحة الدولية والعلاقة بين الطرفين هي علاقة فيها نوع من الثعلبة والثعلب القوي الذي سيطير على السياسة والساحة الدولية هو المنتصر".

وأضاف العميد الركن ديب

"الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لتخريب العالم وخاصة المنطقة العربية ، وهي منذ دخول الإتحاد السوفييتي أفتنستان لعبت دوراً تخريبياً ضده ، لذلك الإتحاد الروسي وريث الإتحاد السوفييتي سوف يكون حذراً في التعامل وعلاقاته مع الولايات المتحدة ، لكن الشيء العظيم في روسيا أنها تتوفر لديها قيادة تضع أعصابها في ثلاجة عندما تلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف السيطرة الذهنية على قادة هذا البلد الذي يعمل على تخريب وتفكيك وتحطيم هذا العالم، الوجهة النظرية للإتحاد السوفييتي وجهة إنسانية أخلاقية وأنا من الذين درسوا في مراحل سابقة في الإتحاد السوفييتي وعشت العلاقات الإجتماعية الروسية في جامعاتها ووكلياتها وأكاديمياتها وفي مجتمعاتها".

وختم العميد الركن ديب بالقول

"أمام التسلح المفرط لا أرى على المدى المنظور ما نستطيع أن نسميه رأب الصدع ، فكلمة رأب الصدع بحد ذاتها تعني المصالحة الكاملة بالمعنى الواسع لهذا الكلام ، ولكن يمكن وضع بعض الأدوية المعينة على هذا الجرح مع إستخدام عامل الزمن ، في نهاية المطاف لابد من مسيطر من خلال إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار، والشعور الأمريكي لجهة التخوف من الروسي هو شعور قديم وروسيا أكثر من يقدر على التعامل مع هذا التخوف ، في الوقت تشكل فيه الولايات المتحدة العدو اللدود لروسيا الإتحادية ".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

إعداد وتقديم نواف إبراهيم