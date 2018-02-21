بين الغوطة وعفرين... سورية إلى أين؟

ما الذي يمكن أن يحدث في قادمات الأيام بناء على هذه التطورات الخطرة؟
هل سوف ينفذ التركي وعوده بالاستمرار في الدخول إلى عفرين ويقع المحظور؟
هل يمكن بالفعل أن يتم إنشاء منطقة خفض تصعيد خامسة في عفرين خاصة بعد تصريح أردوغان عن دور روسي إيراني في منع حدوث اشتباك سوري تركي مباشر؟
هل ستنصت الفصائل الإرهابية المسلحة في المناطق الأخرى لنداءات الإرهابيين في الغوطة الشرقية؟
هل جاءت عملية الغوطة بهذه السرعة بسبب وجود مخطط إرهابي واسع للهجوم على دمشق وماهي تفاصيله؟
حول هذه التطورات يقول النائب مهند علي الحاج علي:
"مجمل ما يحدث من قصف على العاصمة دمشق وعلى بعض الأحياء المدنية في حلب ومايحدث في عفرين من تدخلات خارجية سواء من الجانب التركي أو من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يأتي في إطار التأثير على عملية إدلب بشكل عام ، ونحن نعلم أنه مع بدء عملية إدلب إرتفعت أصوات ونداءات دولية للمطالبة بإيقاف هذه العملية وأتت هذه النداءات بشكل خاص من الدول المعادية لسورية خاصة بعد أن بدأت تلوح في الأفق رايات النصر للجيش العربي السوري الذي كسر جبهة النصر ودمر حصونها بالكامل ، لذا عمدت هذه الأطراف إلى العمل الإنتقامي وقامت بقصف المدنيين الأبرياء خلال الأيام لماضية ومازالت مستمرة بقصف الأحياء المدنية حيث مؤخراً سقط على أحياء العاصمة دمشق مايزيد عن 1500 قذيفة لم تأتي قذيفة واحدة منها على أي هدف عسكري أو أمني ولا حتى على حاجز عسكري بل جميعها وقعت على أهداف مدنية ذهب ضحاياها العشرات من الأبرياء ومن بينهم أطفال المدارس ".
وأردف الحاج علي قائلاً:
وأضاف الحاج علي:
"المعركة الآن على أشدها ووصلت إلى مرحلة كسر العظم ويوم أمس قد تم لي ذراع حزب العدالة والتنمية عندما دخلت القوات القوات السورية الرديفة للجيش العربي السوري إلى عفرين كما وتم لي ذراع الإنفصاليين الأكراد الذين لم يوافقوا على دخول الجيش العربي السوري قبل ذلك غلى مدينةعفرين ، ونحن كسوريين نتعلم جيداً من التاريخ ، فقد جربنا الهدن في السابق ورأينا النتائج ورأينا كيف أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص كيف كانت تذهب نحو القيام بمثل هذه الأفعال لمنع وإيقاف تقدم الجيش العربي السوري عندما يتقدم منتصراً على المجموعات الإرهابية المسلحة ، وعندما لم يكن الجيش العربي السوري وحلفائه الروس مثلا يوافقوان على هذه الهدنة أو تلك كنا نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى إستخدام البعد الإنساني للضغط من خلال فتح ملفات كملف الكيماوي وتسعر الأوضاع متهمة الجيش العربي السوري بإستخدام هذا السلاح لتأجيج الموقف الإنساني الدولي ، وماحدث في الغوطة هي بالأساس محاولة لإيقاف عملية إدلب ، بذات الوقت الذي تستمر فيه المجموعات الإرهابية المسلحة بقصف العاصمة دمشق وقتل الأبرياء والمدنيين في خرق سافر ومناف لكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية ، فإقتضت الحاجة إلى تأديب هؤلاء الإرهابيين والقرار في دمشق قد إتخذ لإجتثاث هذه المجموعات الإرهابية".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
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