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10:28 12 مارس/ آذار 2018
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    بين الغوطة وعفرين... سورية إلى أين؟

    ما وراء الحدث
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    ضيف حلقة اليوم: عضو مجلس الشعب السوري، القائد السابق للكتيبة الأولى في لواء "البعث" اقتحام، النائب مهند علي الحاج علي

    الجيش السوري شرق دمشق
    © Sputnik. Ali Hassan
    الكرملين: الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن الغوطة الشرقية لا أساس لها
    بعد الضربات الصاروخية التمهيدية التي قام بها الجيش العربي السوري في محيط الغوطة الشرقية تمهيداً لدخولها وتحريرها من العصابات الإرهابية المسلحة انطلقت حملة نداءات من قادة هذه المجموعات لإشعال جبهات ريف حلب الشمالي وجبهة ريف حماه الشرقي ودرعا وجبهة سهل الغاب وقصف كفريا والفوعة في سبيل التخفيف عن المسلحين في الغوطة التي قام مسلحوها بقصف مدينة دمشق ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وعلى الطرف المقابل دخلت قوات شعبية سورية إلى عفرين واستقبلها الأهالي بهتافات واحد واحد الشعب السوري واحد مابين هاتين الجبهتين الأكثر سخونة وخطورة على الجغرافيا السورية.

     ما الذي يمكن أن يحدث في قادمات الأيام بناء على هذه التطورات الخطرة؟

    هل سوف ينفذ التركي وعوده بالاستمرار في الدخول إلى عفرين ويقع المحظور؟

    هل يمكن بالفعل أن يتم إنشاء منطقة خفض تصعيد خامسة في عفرين خاصة بعد تصريح أردوغان عن دور روسي إيراني في منع حدوث اشتباك سوري تركي مباشر؟

    هل ستنصت الفصائل الإرهابية المسلحة في المناطق الأخرى لنداءات الإرهابيين في الغوطة الشرقية؟

    هل جاءت عملية الغوطة بهذه السرعة بسبب وجود مخطط إرهابي واسع للهجوم على دمشق وماهي تفاصيله؟

    حول هذه التطورات يقول  النائب مهند علي الحاج علي:

    "مجمل ما يحدث من قصف على العاصمة دمشق وعلى بعض الأحياء المدنية في حلب ومايحدث في عفرين من تدخلات خارجية سواء من الجانب التركي أو من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يأتي في إطار التأثير على عملية إدلب بشكل عام ، ونحن نعلم أنه مع بدء عملية إدلب إرتفعت أصوات ونداءات دولية للمطالبة بإيقاف هذه العملية وأتت هذه النداءات بشكل خاص من الدول المعادية لسورية خاصة بعد أن بدأت تلوح في الأفق رايات النصر للجيش العربي السوري الذي كسر جبهة النصر ودمر حصونها بالكامل ، لذا عمدت هذه الأطراف إلى العمل الإنتقامي وقامت بقصف المدنيين الأبرياء خلال الأيام لماضية ومازالت مستمرة بقصف الأحياء المدنية حيث مؤخراً سقط على أحياء العاصمة دمشق مايزيد عن 1500 قذيفة لم تأتي قذيفة واحدة منها على أي هدف عسكري أو أمني ولا حتى على حاجز عسكري بل جميعها وقعت على أهداف مدنية ذهب ضحاياها العشرات من الأبرياء ومن بينهم أطفال المدارس ".

    وأردف الحاج علي قائلاً:

    عفرين
    © REUTERS/ KHALIL ASHAWI
    أردوغان: "القوات الشعبية السورية" انسحبت من عفرين بعد قصفها بالطائرات والمدافع
    "بالفعل دخلت يوم أمس إلى عفرين قوات رديفة للجيش العربي السوري وإستقبلها الأهالي بهتافات واحد واحد الشعب السوري واحد ولكن في هذه الأثناء تعرضت هذه القوات إلى قصف غير مباشر من قبل الطرف التركي ولم يحدث أن سجلت أي إصابة بين عناصر هذه القوة ، وأنا أؤكد ذلك. الجانب التركي قصف لمنعها من متابعة الدخول لذلك ضرب في محيطها وفي الحقيقة لم يكن للتركي أن يتجرأ على القصف المباشر لهذه القوات المدربة والمجهزة أصلاً بكل مايتطلب من معدات للتصدي حتى للطيران ، وبشكل عام أردوغان ومجموعته في حزب العدالة والتنمية لن يقدما على أي فعل مباشر في المواجهة لأنه يعلم تماماً أن القوات الرديفة للجيش العربي السوري مهما كانت تسميتها هي نفسها قوات الجيش العربي السوري التي شاركته المعارك على كل مساحة الجغرافيا السورية منذ بدء الحرب على سورية ولايوجد فرق بين قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لها ، وأردوغان يعلم تماماً خطورة الإعتداء على هذه القوات وإلى أين يمكن أن تؤول الأمور في حال إعتدى عليها وأن الرد سوف يكون قاسياً جداً على أي إعتداء من هذا النوع وقد يؤدي إلى فتح حرب إقليمية ".

    وأضاف الحاج علي:

    "المعركة الآن على أشدها ووصلت إلى مرحلة كسر العظم ويوم أمس قد تم لي ذراع حزب العدالة والتنمية عندما دخلت القوات القوات السورية الرديفة للجيش العربي السوري إلى عفرين كما وتم لي ذراع الإنفصاليين الأكراد الذين لم يوافقوا على دخول الجيش العربي السوري قبل ذلك غلى مدينةعفرين ، ونحن كسوريين نتعلم جيداً من التاريخ ، فقد جربنا الهدن في السابق ورأينا النتائج ورأينا كيف أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص كيف كانت تذهب نحو القيام بمثل هذه الأفعال لمنع وإيقاف تقدم الجيش العربي السوري عندما يتقدم منتصراً على المجموعات الإرهابية المسلحة ، وعندما لم يكن الجيش العربي السوري وحلفائه الروس مثلا يوافقوان على هذه الهدنة أو تلك كنا نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى إستخدام البعد الإنساني للضغط من خلال فتح ملفات كملف الكيماوي وتسعر الأوضاع متهمة الجيش العربي السوري بإستخدام هذا السلاح لتأجيج الموقف الإنساني الدولي ، وماحدث في الغوطة هي بالأساس محاولة لإيقاف عملية إدلب ، بذات الوقت الذي تستمر فيه المجموعات الإرهابية المسلحة بقصف العاصمة دمشق وقتل الأبرياء والمدنيين في خرق سافر ومناف لكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية ، فإقتضت الحاجة إلى تأديب هؤلاء الإرهابيين والقرار في دمشق قد إتخذ لإجتثاث هذه المجموعات الإرهابية".

       التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم     

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