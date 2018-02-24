تسجيل
10:49 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ما وراء الحدث

    هل ستكون غوطة دمشق حلب ثانية... أم سيتفق المجتمع الدولي على هدنة فيها ؟

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيفا حلقة اليوم: الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حواله، ومن سورية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طالب زيفا.

    في الوقت الذي تستمر فيه المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة بقصف دمشق وتحتجز الآلاف من المدنيين الأبرياء وترفض أي إتفاق لوقف الأعمال القتالية تستمر المواجهات السياسية تحت قبة مجلس الأمن بين الجمهورية العربية السورية  وحلفائها وعلى رأسهم روسيا الإتحادية من جهة ومن جهة أخرى مع مجموعة الدول التي تدعم الحرب الإرهابية على سورية منذ سبع سنوات وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت قد إنتهت يوم أمس المشاورات بشأن التصويت على مشروع قرار لهدنة تستمر ل 30 يوماً كانت قد قدمته كل من الكويت والسويد دون التوصل إلى أي تفاهم وتم تأجيل الجلسة إلى مساء هذا اليوم حيث ينتظر إما التفاهم على صيغة توافقية أو أن روسيا ستستخدم الفيتو في وجه مشروع القرار أمام التعنت الأمريكي الذي وصف السياسة الروسية على لسان الرئيس ترامب بأنها عار على الإنسانية في الوقت الذي شن وزير الخارجية الروسية هجوماً قاسياً على الإدارة الأمريكية متهماً إياها ودول التحالف بمحاولة الإطاحة بالحكومة السورية.

    الوضع في شرق الغوطة
    © AP Photo/ Save the Children
    المسلحون يستمرون في إعاقة خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

    أين تكمن الخلافات على نص مشروع القرار الذي إقترحته السويد والكويت ؟

    ماهو المتوقع أصلاً بعد التجربة المريرة مع المجتمع الدولي تجاه سورية وخاصة تجربة حلب ؟

    هل يمكن أن تستخدم روسيا حق الفيتو في حال لم يتم التوصل إلى توافق ، مالذي يمكن أن يعقب ذلك ؟

    هناك أنباء تتحدث عن الخطة "ب" الأمريكية بخصوص الغوطة وهي من جزأين أما نقل ماتم جمعه من إرهابيين إلى الغوطة من التنف ، أو قيام الطيران الإسرائيلي بمهمة التخفيف عن إرهاببي الغوطة ، تلاه 

    مدينة دمشق على خلفية غيوم سوداء
    © AP Photo/ Hassan Ammar
    مسلحو الغوطة يستهدفون مشفى الطب الجراحي بدمشق بقذيفة صاروخية
    تحذير روسي لنتنياهو بأن طائراته إن  دخلت سماء دمشق لن تعود حسب بعض التسريبات ؟

    يجري الحديث رغم كل ذلك توجه قوة عسكرية سورية ضاربة  نحو ريف دمشق ، إذا هناك توقعات بالتصعيد والمواجهة رغم كل المحاولات التي تجري في الأمم المتحدة للوصول إلى حل ما ، كيف يمكن أن تتطور الأحداث؟

    ماهي دلالات وصول طائرات سو 57 إلى قاعدة حميميم وعبور سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور نحو السواحل السورية، هل يتحضر الجميع لمواجهة ما على الأرض السورية ؟

    الرئيس ماكرون يشير إلى أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها مع روسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا ، على أي وتر تلعب فرنسا ؟

    يقول الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي  الدكتور فائز حواله بهذا الخصوص مايلي: 

    سيرغي لافروف
    © Sputnik. Eugene Odinokov
    لافروف: مستعدون للموافقة على هدنة إنسانية في الغوطة ولكن بضمانات

    "مشروع القرار بحد ذاته عامل مساعد وداعم للجماعات الإرهابية وخاصة عندما يحددون وقف إطلاق النار على الأرض السورية ، وخاصة في الغوطة الشرقية ، وهذه المحاولات هي فقط لإعطاء مهلة وفسحة من الزمن للعصابات الإرهابية التي باتت تحت ضربات الجيش العربي السورية وحلفائه متفتتة ومتشرذمة ، وبحقيقة الأمر منهارة تماماً ، لذلك تأتي هذه المحاولات لإعطائها مجال لتجميع قواهم ، ومن جهة أخرى لإعادة إمدادهم بالعتاد والعديد وخاصة إذا ماعلمنا أن هناك محاولات من قبل ما يسمى بقوات التحالف بقياة الولايات المتحدة وخاصة في قاعدة التنف لوصل منطقة التنف بمنطقة الغوطة الشرقية عبر منطقة الضمير وهذا يعني أنه سيكون هناك تواجد دائم للعصابات الإرهابية في هذه المنطقة"

    وأردف الدكتور حواله

     "بكل تأييد وصول المقاتلات المتطورة سو 57 إلى سورية هي لوضع حد للمغامرات والمقامرات التي يحضرون لها من الطرف الأخر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن هنا تأتـي أهمية الدور الروسي في صياغة مشروع القرار الدولي والتأكيد على الجهات الضامنة التي ستضمن هذه المجموعات الإرهابية في حال تم التوافق على مشروع قرار الهدنة ، ومن هنا نرى أن تجارب حلب مع هذا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي خرج عن وظائفه الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كانت مريرة جداً، هذه الدول لاتحاول الوصول إلى حل سياسي في سورية بل تسعى إلى إطالة عمر الأزمة والحرب على سورية بشتى الطرق والوسائل لأجل تحقيق مصالحها من خلال الضغط ، لذا جاء الطلب الروسي بأن عليهم أن يحددوا من سيضمن هذ المجموعات الإرهابية المسلحة.في ظل محاولاتهم الحفاظ على جيش الإسلام وإستعدادهم لإخراج جبهة النصرة إلى إدلب ".

    الجيش السوري شرق دمشق
    © Sputnik. Morad Saeed
    الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف النزاع وضامني "خفض التصعيد" إلى وقف النار في الغوطة

    من جانبه الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طالب زيفا رأي أن

    "الوضع أصبح أكثر تعقيداً لأن الولايات المتحدة  الأمريكية وأعداء سورية يريدون إعادة إنتاج مايجري الآن في سورية من خلال تعقيد المواقف وعدم إعطاء  روسيا أي فرصة للقيام بأي دور خاصة في ظل قرب الإنتخابات الرئاسية في روسيا ، وفي ظل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، لذا هم يبحثون عن نوع جديد من الإشتباك مع روسيا لإعاقة محورين هامين ، أولأً لإعاقة سير عجلة الحل السياسي في ظل التقدم الميداني الواضح الذي يحرزه الجيش العربي السوري وحلفائه في مناطق مختلفة من الجغرافيا السورية ، وبالتالي هم يعتبرون أن الغوطة يمكن أن تكون من أم المعاقل التي تساعدهم في الضغط على الدولة السورية وعلى روسيا لتمرير مثل هذه المشاريع وغيرها وتحقيق مايمكن تحقيقه من خلال الإبتزاز السياسي".

    الجيش السوري شرق دمشق
    © Sputnik. Ali Hassan
    المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تعتدي بالقذائف على أحياء دمشق

    وأشار الدكتور زيفا إلى دول التحالف 

    "يدركون تماما بأن الغوطة الشرقية تشكل خاصرة رخوة ويعرفون تماماً بماهم زودوا المجموعات الإرهابية المسلحة فقد دعموهم بالسلاح والعتاد وحتى القذائف الصاروخية ، وهم لايريدون أن تتكرر تجربحلب ، وخاصة بعد ما أكده كلام الدكتور بشار الجعفري بأن الغوطة ستكون حلب ثانية وإدلب أيضا إدلب ستكون حلب ثانية ، بمعنى آخر أن الجغرافيا السورية تسير بإتجاه التحرير لذا نرى أن أمريكا مع بريطانيا وفرنسا وع بقية الأدوات التي يتم تشغيلها نرى أنهم يحاولون أن يمرروا قراراً معوماً وغامضاً ، هذا المشروع لايمكن أن يمر بالصيغة التي أرادوها ، والوزير لافروف كان واضحاً عندما تساءل عن الضمانات التي تتم من خلال إجراء الهدنة ، ونحن نعلم أن هناك أكثر من 5000 آلاف مدني مسجونين في سجن "التوبة" ومأسورين كرهائن ، إذا هؤلاء لايريدون أي حل وإنما إطالة الحرب وتسعير الأزمة لتحقيق أهدافهم ".

     التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    نيبينزيا: المسلحون في الغوطة الشرقية يفشلون مفاوضات التسوية التي دعت لها روسيا
    خبير عسكري سوري: الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من تحرير الغوطة الشرقية
    لافروف: موسكو عرضت على المقاتلين الخروج من الغوطة الشرقية لكن "النصرة" رفضت
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك