تسجيل
18:09 04 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ما وراء الحدث

    الولايات المتحدة تسعى لاستثمار أزمة العلاقة بين الكوريتين ...هل تنجح ؟

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais
    كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لوضعها شروطا مسبقة لإجراء محادثات
    مشكلة الخلاف بين الكوريتين مشكلة بينية، فرغم صعوبتها كانت كلا الدولتين قادرتان على حلها، ولكن ولأسباب تخدم المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية عملت الولايات المتحدة طوال الفترة الماضية على تسعير الخلاف بين البلدين، اليوم يتضح أن الولايات المتحدة تبارك خطوات الصلح والله أعلم مالذي تخبئه لهما أو لكل من الصين وروسيا مستقبلاً في طريقة استثمارها للصلح أو الخلاف بين البلدين.

     مؤخراً أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيتوجه إلى كوريا الشمالية، لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

    ومن هنا لابد من أن نطرح التساؤلات التالية:

    أين تكمن الخلافات الحقيقية بين الدولتين ومالذي يعيق تحقيق السلم بينهما؟

    ما هو الدور الأمريكي في تسعير هذا الخلاف، وما هدفه؟

    هل يبحث ترامب عن مدخل للصلح مع كوريا الشمالية وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي اشتعلت بين البلدين وكان الزعيم الكوري الشمالي قد مرغ أنف أمريكا بالتراب ولم تجرؤ حتى على اتخاذ أي إجراء ضد بلاده ؟

    مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    الصين توقف طلبا أمريكيا في الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية

     وما هي المصالح التي تريد فعليا تحقيقها الولايات المتحدة من خلال استثمار هذه الخلافات التي عبرت الدولتين عدة مرات عن إمكانية حلها في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تمنع ذلك ؟ 

    هل تستطع الكوريتين الوصول إلى اتفاق ضمني بمنعزل عن الولايات المتحدة؟

    في حال توصلت الدولتين إلى إتفاق بعيداً عن الشروط الأمريكية، كيف سيكون تعامل ترامب مع الطرفين وإلى أي حد يخدم هذا الصلح لكل من الصين وروسيا؟ 

    هدف الولايات المتحدة من تسعير الخلاف بات مكشوفا بأنه ضد المصالح الروسية والصينية، كيف ستتعامل الدولتان مع هذه المتغيرات التي تحاول أمريكا الاستفراد بها لصالحها بعد فشلها في منطقة الشرق الأوسط؟

    2018 مفاوضات كوريا الشمالية والجنوبية 9 يناير
    © REUTERS/ STRINGER
    مبعوثون كبار من كوريا الجنوبية يزورون كوريا الشمالية
    الأكاديمي و الباحث السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد يقول بهذا الصدد

    "نحن نعلم تاريخياً أن الأزمة الكورية هي أزمة على المصالح، لأنه بعد عام 1953 والصلح بين الكوريتين بعد حرب استمرت ثلاث سنوات استقر الأمر على أن كوريا الشمالية هي منطقة لنفوذ الاتحاد السوفييتي في حينه، وكوريا الجنوبية هي منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية، وظل هذا الوضع في إطار الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة على هذ الحال وحتى اللحظة الراهنة، وأعتقد أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وهزيمة المشروع الصهيوأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وعودة الروسي إلى لعب دور مهم على الساحة الدولية ومعه الصين غيرت الموازين خاصة أن كوريا الشمالية استطاعت أن تكون قوة حقيقية و أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن أمريكا قد هزمت أمام كوريا الشمالية خلال الفترة الماضية، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق ما لم تستطع أن تحصله بطريقة مباشرة كي تحققه بطريقة غير مباشرة".

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © REUTERS/ HANDOUT
    كوريا الشمالية تنفي تعاونها مع سوريا بشأن الأسلحة الكيميائية

    ورأى الدكتور سّيد أحمد أن:

    "ترامب يسعى إلى استغلال التقارب مع كوريا الشمالية من أجل ضرب مصالح روسيا والصين بشكل حقيقي، وجميعا نعلم مدى العلاقات التاريخية بين الصين وكوريا الشمالية و83 % من اقتصاديات كوريا الشمالية ووارداتها تأتي من الصين ، وبالتالي ترامب حاول أن يغري الصين خلال الأزمة الأخير ة لأجل الضغط على كوريا الشمالية لكن الصين رفضت ذلك، لأن الصين تعلم تماما أن كوريا الشمالية هي المنطقة العازلة لأي تدخل أو إعتداء خارجي على الصين وخاصة أن الصين كلها محاطة من كل الجهات ومحاصرة بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سواء أكانت كوريا الجنوبية أو تايوان أو الفلبين أو اليابان، المسألة كلها هي صراع مابين القوى العظمى خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين ويتم إستخدام الكوريتين في هذه الأزمة وتسعى الولايات المتحدة لفرض هيمنة ونفوذ عبر هذا التقارب مابين الكوريتين وخاصة أن هناك مساعي تاريخية من قبل كوريا الشمالية لعودة كوريا الديمقراطية الشعبية التي كانت موجودة من عام 1948 وحتى عام 1950 عندما قامت الحرب بين الكوريتين ".

    ترامب
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم طبقا لشروط صحيحة

    وأردف الدكتور سّيد أحمد في معرض حديثه قائلاً

    "أعتقد أن الكوريتين لاتستطيعان الوصول إلى تصالح ضمني لأن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الجنوبية بهذا الصلح، انطلاقاً من التعاون والمصالح والتحالفات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي لاتسمح بذلك، وأنا أعتقد أن التابع الأمريكي لايستطيع الفكاك من هذه التبعية لأن الولايات المتحدة لا تتعامل كما هو الحال لروسيا أو الصين مع حلفائها بإحترام وعلى أنهم حلفاء وبالتالي هناك مشكلة في اتخاذ القرار والاستقلالية في القرار السياسي وبالقرار الوطني لهذه الدول، ومن هنا نرى أن كوريا الشمالية تستطيع أن تتخذ قراراتها السياسية وتتعامل مع الظروف المحيطة وفقا لمصالحها بعيداً عن روسيا والصين على عكس كوريا الجنوبية التي لايمكن أن تخرج من تحت هيمنة الولايات المتحدة، ولا أعتقد أن كوريا الشمالية سوف تأمن للولايات المتحدة". 

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها "عملا حربيا"
    أمريكا تعلن أكبر مجموعة عقوبات ضد كوريا الشمالية... وترامب يهدد: المرحلة القادمة مؤسفة جدا للعالم
    ترامب: إذا لم تنجح العقوبات سنلجأ "للمرحلة الثانية" في مواجهة كوريا الشمالية
    أمريكا تجري نقاشا مع روسيا حول تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, كوريا اشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك