وفد برلماني ألماني يزور سورية... هل من رسائل ألمانية إلى الدولة السورية؟

تقاطرت إلى الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الأخيرة العديد من الوفود الغربية والأوروبية البرلمانية والإجتماعية والإعلامية والسياسية وكان لهذه الزيارات دوراً كبيراً في الإطلاع على واقع الأحداث في سورية في ظل الحرب الإرهابية الممنهجة التي تشن عليها منذ سبع سنوات ، ما كان له الدور الكبير في توعية بعض الحكومات للأخطاء التي ترتكب بحق سورية وتصويب الرأي العام الأوروبي نحو حقيقة ما يجري في سورية من قتل ودمار على يد التنظيمات والعصابات الإرهابية المدعومة إقليمياً ودولياً.

اليوم يقوم وفد برلماني ألماني بزيارة الى سورية ويجري عقدة لقاءات برلمانية ورسمية وإجتماعية مع الطرف السوري

هنا تتبادر إلى الذهن العديد من التساؤلات التي تبحث لنفسها عن أجوبة وأهمها:

ماهية زيارة هذا الوفد وهل أتت برغبة من الجانب الألماني أم بدعوة من الجانب السوري خاصة أن ألمانيا من الدول التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين الهاربين من ويلات الحرب ؟

هل تمت مناقشة ملف اللاجئين وما الذي يمكن أن يقدمه البرلمانيون الألمان في هذا الجانب وخاصة لجهة عودتهم إلى الوطن ؟

هل حمل الوفد أي من الرسائل من قبل الحكومة الألمانية أو جهات أخرى خاصة في ظل طلبات سابقة من معظم الدول الغربية لجهة التعاون الأمني بعد ما بدأت تيارات عودة عدد كبير من الإرهابيين إلى أوطانهم ومنها ألمانيا ؟

هل من رسائل سيحّملها الجانب السوري إلى الحكومة الألمانية عبر هذا الوفد ، إن كان هناك رسائل فماهي وماهي توجهاتها أو أولوياتها بالنسبة للدولة السورية ؟

هذه المحاور نناقشها اليوم مع عضو مجلس الشعب السوري الدكتورة نورا أريسيان التي كانت في إستقبال الوفد ومشاركة في لقاءاته مع الجانب السوري

تشير الدكتورة نورا أريسيان إلى أن

"الوفد البرلماني الألماني يقوم بزيارة رسمية إلى سورية منذ يومين يتألف من 7 أعضاء ويمثل أعضاء الوفد حزبين الحزب البديل من أجل ألمانيا من البرلمان الإتحاي البوندستاك ،وهناك ثلاثة أعضاء من البرلمان المحلي ،وهذه الزيارة حسب تصريحات الوفد هذه الزيارة تهدف إلى الإطلاع على الواقع في سورية ، ، وهذه الزيارة تتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية عبر وزارة الخارجية ، وأيضا هناك وفد كوبي يقوم حالياً بزيارة سورية برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية الكوبي وزار مجلس الشعب ورئيسه وهذه الزيارت يتم ترتيبها بناء على إتصالات وتوافقات عبر القنوات الدبلوماسية أعضاء الوفد صرحوا للاعلام السوري بأنهم فزجئوا بالحياة الطبيعية في دمشق على الأقل في أثناء تجوالهم ولقاءاتهم بالمسؤولين وحتى الشارع العام ، وهذا موضوع جداً مهم ، ونحن إستعرضنا أهمية فتح السفارات في البلدين لتبادل المعلومات والحقائق عبر السفراء ولتجاوز الأخطاء التي تمر عبر وسائل إعلامهم.

وأردفت الدكتورة أريسيان

© Sputnik. Grigory Sysoyev بوتين يكشف عواقب انهيار الدولة في سوريا

ملف اللاجئين ملف مهم والحزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب مناهض للهجرة ويهاجم وسائل الإعلام الإلمانية لأنها غير موثوقة بأي ملف وخاصة ملف اللاجئين ، وفي الحقيقة كان هذا الحزب قد إستخدم ملف اللاجئين من أجل الفوز في الإنتخابات في العام الماضي ، والآن أعضاء هذا الوفد إتخذوا الخطوة الأولى للإطلاع على الواقع والحقيقة في المناطق المحررة في سورية وهذه كانت رغبتهم وسيقومون بعدة زيارات خارج دمشق إلى حلب وحمص ومناطق محررة أخرى للإطلاع على كيفيىة مساعدة الدولة في ملف اللاجئين.

وأضافت الدكتورة أريسيان

تطرقنا خلال النقاشات إلى ضرورة فتح السفارات لتبادل المعلومات لتكون الجسر الحقيقي الذي تعبر من خلاله المعلومات والحقائق ، ووهذا سيؤدي إلى تغيير الرأي العام والمزاج العام في ألمانيا وغيرها من الدول التي تمول وتدعم الإرهاب ، لأن الإعلام الغربي في الحقيقة لايتحدث عن هذا الأمر وهم في تخوف في المستفقبل من عدوة الإرهابيين إلى هذه الدول ، كما وضحنا موقف تركيا وصورتها في الإعلام وماتقوم به من دعم للإرهاب ولاسيما في الوقت الأخير وفي عفرين حالياً.

وختمت الدكتورة أريسيان حديثها بالقول

سورية ترحب بهذه المبادرات وكذلك مجلس الشعب ولجنة الشؤون الخارجية والعرب والمغتربين كل الهيئات وأيضاً كل جمعيات الصداقة التي شكلت منذ فترة في مجلس الشعب هي أيضا تقوم بدورها لتفعيل من أجل تفعيل الدبلوماسية الشعبية ونحن نرحب بأي مبادرة وأي زيارة وأهلا وسهلاً بهم للإطلاع على الواقع والحقيقة ولتغيير الواقع والرأي العام السائد في دولهم.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم