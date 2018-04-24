تسجيل
03:52 25 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    منتدى يالطا الاقتصادي الدولي خطوة نوعية جديدة للتعاون الروسي السوري

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 10

    ضيفا الحلقة: رئيس الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل؛ ورئيس مجلس الأعمال السوري الروسي الأستاذ سمير حسن

    يوهان بيكمان
    © Sputnik . Naowaf Ibrahim
    خبیر روسي یؤكد ضرورة تطویر التعاون الاقتصادي الروسي السوري
    شكل منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي بدورته الرابعة نقلة نوعية حقيقية نحو التعاون الروسي السوري في المجال الاقتصادي والاستثماري الإنتاجي وما يلحق بهما من أعمال أخرى تنضوي تحت هذا الإطار، ويأتي هذا المنتدى في وقت يعاني منه الطرفان من حصار اقتصادي مجحف بحق شعبي البلدين من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب، حيث استطاع الطرفان خلال هذا المؤتمر بعد مناقشات وحوارات ومداولات واسعة التوصل إلى عدد من الصيغ ومذكرات التفاهم والاتفاقات المبدئية التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية نحو الانتقال إلى تفعيل الكثير من المشاريع المتبادلة والمشتركة بين البلدين بمشاركة القطاعين العام والخاص.

    رئيس الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار إلى أن

    "أهمية هذه المشاركة تأتي من كونها مشاركة دولية بوجود عدد كبير من الدول تجاوز ال 70 دولة وأكثر من 3000 آلاف مشارك ، كانت مشاركة رجال الأعمال السوريين مختلفة ومتنوعة شملت كافة القطاعات في سورية ، ولم تكن فقط من حيث من حيث الكم ،ولكن أيضاً من حيث  الحضور وتنوع ورشات العمل والمداخلات واللقاءات الثنائية مع رجال أعمال من دول مختلفة".

    وأردف الوزير الخليل

    وزير سوري: منتدى يالطا له دور هام في بحث قضايا اقتصادية واجتماعية تواجه العالم
     "من جهة أخرى التميز في هذا المنتدى ظهر في عقد المؤتمر الخاص بالتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سورية ضمن فعاليات هذا المنتدى وفي الحقيقة هذه الخطوة كانت دليلاً على حرص واضح لدى الجميع وخاصة  الجانب الروسي والإدارة المنظمة لهذا المنتدى وأيضا لدى الحضور لأن يكون هناك نتائج طيبة لهذا المنتدى وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال النقاشات ومن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج وقرارات في أكثر من ناحية في هذا المنتدى" .

    وإستطرد الوزير الخليل:

    "أعتقد أن سباقاً بدأ في الظهور وسوف يتوضح أكثر في المستقبل بشكل أكبر حول أن دولاً مختلفة وعدد كبير من الشركات  تسعى لأجل الحصول على فرص استثمارية في سورية خلال المرحلة القادمة في مرحلة إعادة إعمار سورية ، سورية في الحقيقة كان قرارها واضحاً منذ  البداية ونحن في جلسة المؤتمر سمعنا مداخلات كانت خاصة بسورية ، وممثلوا بعض الدول الغربية دعوا لأن يكون لهم فرصة للمشاركة في الاستثمار في سورية ، لكن نحن في الواقع الإستثمار في سورية ليس حصصاً بل هو إستثمار مبني على عمل مدروس وممنهج من جهات معينة في سورية والحكومة السورية ، وفي هذا الإستثمار سيشارك القطاع الخاص السوري وكذلك الأمر سيشارك فيه الأصدقاء والدول الحليفة لسورية ، الدول التي وقفت مواقف مشرفة إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ، وربما يظهر في المستقبل بعض الحالات كالشركات المنتفعة إيجابياً لنسميها كذلك ، لبعض الدول التي لم يكن لها موقفاً سلبياً تجاه سورية".

    وأضاف الوزير الخليل

    " في الحقيقة مادامت الإرادة موجودة فكل القضايا قابلة للحل وللعمل عليها ، والإرادة فعلاً محققة وموجودة لدى الجانب السوري ولدى الجانب الروسي ولدى الأصدقاء الحقيقيين لسورية ،النقاشات التي تمت ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتبادل التجاري وكل ماله علاقة من سهولة نقل البضائع إلى إمكانيات تحويل الأموال وتسهيل نقلها وصولاً إلى سهولة دخول  وخروج رجال الأعمال وتنقلهم بين البلدين ، هذه العناصر الثلاثة كانت واحدة من مطارح الحوار والنقاش كما شاهدتم وسمعتم ، جميعها لها حلول".

    وختم الوزير الخليل حديثه بالقول  

    هل يشكل منتدى يالطا الاقتصادي منطلقا قويا لإعادة الإعمار في سوريا؟
    "بالإمكان التصرف بها ضمن الإمكانات الموجودة وبما فيه وله من خير ومصلحة للبلدين،  وأيضا على صعيد الجانب الاستثماري تم طرح العديد من المشاريع والاستثمارية طبعا هناك بالمناسبة تم توقيع خارطة طريق بين عدد من الجهات السورية والجهات الروسية وأهمها في مجال الطاقة في مجال النفط والغاز وإتفاقات تم العمل عليها وتم توقيعها في  أيام المنتدى ، وإنما في الفترة القريبة الماضية قبل عقد المنتدى"

    من جانبه رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي الأستاذ سمير حسن رأى أنه

    "كان اللقاء جيداً ومثمراً كثيراً وتحديداً هذا الإستقبال وهذه الحفاوة التي إستقبلنا بها الإخوة الروس  وتحديداً رئيس جمهورية شيه جزيرة القرم الروسية  السيد سيرغي اوكسيانوف، الذي جاء بنفسه لأجل غستقبال الوفد السوري في المطار".

    وأشار حسن إلى أن

    " مواضيع النقاش في المنتدى ومحاور اللقاءات ومواضيعنا الخاصة كانت متشعبة وكثيرة ، وأول موضوع يفترض أن يبحث هو تسيير خط النقل البحري بين سورية والقرم ،  والموضوع الثاني ،  هو آلية العمل التجاري بين البلدين ، كون شبه جزيرة القرم هي أقرب نقطة إلى الساحل السوري الآن ، فمدة رحلة السفينة تستغرق  أربعة أيام ، بينما أقرب نقطة أخرى تستغرق فيها رحلة السفينة من 6 إلى 7 أيام  ،  زائد الخدمات السورية الموجود في المرافىء، وهذه من المحاور المهمة جداً في النقاشات التي دارت فيما بيننا مع الطرف الروسي ، زائد توضيح العلاقات ، وعمليات التسديد المالي بين البلدين ، وكيف يمكن الوصول إلى آلية تكامل مشترك بالعلاقات الاقتصادية."

    وأردف حسن

    "نحن رتبنا مذكرة تفاهم كبيرة ، وهناك لجان ستتابع هذه المذكرة ، وسينتج عنها إتفاقات في المستقبل القريب ، مذكرة التفاهم كانت واضحة  وتتحدث عن المحاور التي ذكرناها آنفا ، بالإضافة إلى محاور أخرى حول كيفية إنسياب السرعة في التعاون بين البلدين،  وإنسياب رجال الأعمال بين البلدين أيضا،  واللقاءات التي يجب أن تتم ، وإتفقنا على أن يتم عقد لقاءات خلال كل ثلاثة أشهر ، اللقاء القادم سوف يكون في دمشق إن شاء الله"

    وبخصوص الحديث عن خلافات بينية أكد حسن أنه

    "لا توجد خلافات بيننا وبين الجانب الروسي ،وثانياً أنا لا أعتقد بوجود عقبات في العلاقة الروسية السورية ، وقد يكون هناك إشكالات صغيرة لتحسين آلية العمل بين البلدين ، ولكن هذه الإشكاليات لا تؤثر على سيبر  العمل ، ونحن قادرون على تذليل كل العقبات التي سميتها أنت عقبات ، هي في الحقيقة ليست عقبات  كما قلنا ، ولكن نحن نسعى إلى تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضنا ونفكر فيها ، ولاشك لدينا الكثير من المسائل التي تحتاج إلى حلول ، وتحتاج إلى النقاش والبحث ، هذا ما نعمل عليه الآن مع الأصدقاء الروس ، وهذه المواضيع يوجد إمكانية لحلها ، وحلها سريعاً ،  وبالتالي نحن سوف نرى خلال 3 أشهر قادمة أن هناك عقود حقيقية صارت رغم كل ما يقال وما يشاع".

    وحول عمليلت التسديد والتعاملات المالية أشار حسن إلى أنه

    العلم الروسي و السوري
    © Sputnik . Алексей Мальгавко
    سمير حسن: لا يوجد خلافات بين الطرفين الروسي والسوري وما يشاع عن ذلك مغلوط
    "من الممكن التعامل بالعملات الوطنية ، وثانياً يمكن المقايضة ، وثالثا يمكن إيجاد ألية تقديرية لثمن المواد من كلا البلدين وتجهيزها ، يعني اليوم عندما تكون هناك رغبة مشتركة بين بين طرفين رغبة حقيقية وصادقة ، فلا يوجد شيء يمكن أن يقف في وجهها ، ويمكن إيجاد الحلول ، ونحن نعمل والأصدقاء الروس على الحلول بشكل لا يتعارض مع المبادىء الاقتصادية السليمة التي نفكر فيها بشكل عام"

    وختم حسن حديثه بالقول

    أنا تقديري الشخصي أنه من المؤتمرات الناجحة والتي من الممكن أن تعطي نتائج جيدة ومرجوة فعلاً،  لقد كان هناك وضوحاً في العمل، وكان هناك مصارحة شفافة، وكانت هناك مكاشفة حقيقية ، وأين  كل طرف منا يقف، وأين يجب أن يكون، وكيف سوف يتحرك ومتى وأين وفي أي اتجاه، وكان هناك بحث حقيقي من قبل كل رجال الأعمال من الطرفين ومن قبل كل الوفود لإيجاد صيغ تخدم مصالح الجميع،  نحن متفائلون جداً بالتعاون مع الصديق والشريك الروسي".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, يالطا, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    زائرة تلتقط صورة سيلفي على أعلى منصة عرض في أوروبا، والتي تقع على الطابق 89 من برج فيديراتسيا-فوستوك في المجمع الاقتصادي موسكو-سيتي في موسكو
    سيلفي والسير في سماء موسكو
    أمريكا لن تساعد سوريا في إعادة عمار البلاد
    الولايات المتحدة لن تساعد سوريا على إعادة إعمار البلاد
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك