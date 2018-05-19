تسجيل
17:53 19 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ما وراء الحدث

    بوادر بدء التسوية السياسية في سوريا تلوح في الأفق

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الدكتور جورج جبور المفكر العربي والمستشار السابق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والخبير السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحاليا رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة.

    أوليغ موروزوف
    © Sputnik . Alexey Nikolskij
    سيناتور روسي: كل أسس التسوية السياسية في سوريا موجودة بحدها الأقصى
    سبوتنيك. المتغيرات والمستجدات على الساحة السورية لجهة العملية السياسية التي تم التأكيد عليها خلال لقاء الرئيسين بوتين والأسد في سوتشي مؤخراً واللذان تحدثا عن السلام أكثر مما جاء الحديث عن الحرب خلال اللقاء، وقبل ذلك نتائج ومخرجات محادثات أستانا بدورتها التاسعة والتي أعربت جميع الأطراف المشاركة عن الرضا عن نتائجها بما فيها الوفد الحكومي السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار جنوح المعارضة المسلحة نحو بدء المسار السلمي وقد عبر بعض قادة هذه المعارضة عن أنه كان من الخطأ حمل السلاح من قبل المعارضة السورية، تلا ذلك تصريحات لعدد من المسؤولين الروس جاءت فيها تأكيدات على أن الأرضية اللازمة لبدء العملية السياسية في سوريا في أقصاها، وجاءت  بالتوازي مع هذه المتغيرات التصريحات الأمريكية التي زعمت قرب سحب قواتها من سورية ونيتها تخفيض الدعم لمناطق الشمال الشرقي السوري التي تنتشر فيها قواتها.

    كيف يمكن قراءة هذه المتغيرات فعلياً لأنها جاءت بشكل مفاجىء ومتتابع من أطرف مختلفة متداخلة في القضية السورية ؟

    هل فعلا باتت سوريا جاهزة لانطلاق العملية السياسية، وماذا عن الميدان، وكيف سيتم التعامل مع متغيراته ؟

    كيف يمكن قراءة سلوك الأمم المتحدة إذا ماقمنا بمقارنته مع الأحداث التاريخية التي مرت على سوريا خلال العقود الماضية ؟

    لقاء الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    بوتين: بعد نجاحات الجيش السوري لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا
    التفاصيل في حوارنا مع الدكتور جورج جبور المفكر العربي والمستشار السابق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والخبير السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رئيس الجنة السورية للأمم المتحدة الدكتور جورج جبور حيث يقول:

    "الحقيقة، البذرة الأساسية للتوجه نحو المسار السياسي في سوريا ولدت في سوتشي حين تحدث عن مرحلة التوافق السوري لضرورة أن تكون هناك مباحثات من أجل بناء هذا التوافق السوري ومن ضمنه النظر في الدستور السوري  الراهن وقراءته والنظر في ما إذا كانت بعض مواده تتطلب التعديل، وثمة نصر حكومي في الميدان وتقم عسكري في كافة المحاور في سوريا وأنا أعتقد أنه يتم بناء على نوع من التوافق الدولي بأن العنف ليس وسيلة ناجعة لمناهضة نظام الحكم في سوريا والإقتصاص منه، فشل العنف في مناهضة الحكم في سوريا، وبالتالي ثمة تسليم بالسيادة للدولة السورية والجيش السوري، ترافق هذا الأمر مع أمرين دقيقين هما أن بعض المعارضين حين قالوا أنهم انتهجوا الطريق الخطأ حين اتخذوا من  العنف وسيلة  للنيل من نظام الحكم  في سوريا، وإضعاف الدولة السورية بمجملها، وفتح الميدان أعينهم على الحقيقة بانهم كانوا أدة للعدوان، والعدوان استخدمهم ضد الدولة السورية والمجتمع السوري، وهم حين يقولون ذلك هو تعبير عن نوع من التوبة والانضواء تحت لواء الحكم، وهذا مايجب أن يأخذه نظام الحكم في سوريا بكل رحابة صدر بمعنى أنه علينا أن نغذي فيهم شعورهم بالانتماء السوي والانتماء الوطني، ونتوافق معهم على مرحلة جديدة لتكون استمراراً لمرحلة الحكم التي بدأت في عام 2011 أو التي بدأت سابقا في الحركة التصحيحية عام 1970".

    إطلاق صواريخ إسرائيلية على سوريا
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    سوريا تجدد جاهزيتها وحقها في التصدي لأي عدوان على سيادتها بكل حزم
    وأشار الدكتور جبور إلى أن:

    "الرئيسان الأسد وبوتين تحدثا عن مرحلة جديدة شارفت فيها العمليات الحربية على الانتهاء، وأنا هنا لن أناقضهما فيما ماقالاه وهما يشعران بأن الوضع الميداني يسمح بالانتقال إلى عملية سياسية وإلى توافق سياسي، ورسائل الرئيس بوتين تم توجيهها إلى الطرفين الأمريكي  والتركي، والطرف الأمريكي يبدو أنه التقط هذه الرسائل واستمع إلى تحذيرات الرئيس بوتين فسارع الأمريكي إلى التصريح بأنه لن يعمل على توسيع تواجده في سوريا بل أنه سيسحب من  قواته من شمال شرق سوريا وهذا تطور هام وخطير ودقيق، أما تركيا فهي على صلة مع روسيا في بعض المواضيع العسكرية، وسوريا لها موقفها من التوغل التركي في الشمال السوري وهي حذرة من تركيا، وضع التركي أدق لأن هناك مطامح لأردوغان بالعودة إلى زمن الحكم العثماني في بعض المناطق السورية، وهكذا نجده يتحدث دائما عن معاهدة لوزان التي يقول أنها ظلمت تركيا وأنه لابد من إعادة النظر فيها على ضوء الحقائق الجديدة ".

    وأضاف الدكتور جبور:

    "من الممكن أن المجابهة القادمة قد تكون دبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكن أنا شخصيا أرى أن مجابهة أمريكا وسوريا أن تتوج العمل الدبلوماسي أو يدفع به إلى الأمام بنوع من المقاومة الشعبية السورية، لأن الشعبي السوري المعني  قبل غيره بصيانة وحدة سورية وسيادتها وحريتها وتحررها وتحريرها من القوات الأجنبية إذاً يجب أن يكون لدينا نوع من الجبهة الوطنية الداخلية العسكرية والسياسة الموحدة هو ضمان لكي تستعيد سورية وحدتها وتستعيد سيادتها على أرضها، ولابد وفق التصريحات السياسية أن لابد من وجود لجنة دستورية تتكفل بموضوع الدستور في الوقت القريب مكانها سورية وأن تصدر تشكيلتها بقرار سوري، وهذا أمر دقيق وهام والرئيس الأسد أشار بأسلوب دبلوماسي وضح بأن اللجنة الدستورية بمشاركة الأمم المتحدة وليست برئاستها كما يريد ديمستورا".

    ويرى الدكتور جبور أن:

    "الأمم المتحدة في الحقيقة فقدت الكثير من قيمتها  وأهميتها في السنوات الأخيرة، وأقول بكل وضوع منذ أن لم يتم التجديد للأمين العام العربي الأفريقي بطرس غالي وفرضت أمريكا إرادتها بالأمين العام الجديد، والأمين العام الذي خلف بطرس غالي نشأ في الأمم المتحدة موظفاً صغيراً ولكن عندما أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة استمر العمل بعقلية الموظف الذي يخضع للأوامر، لقد كان كوفي عنان، وعلينا أن ننظر إلى حقائق الأمور فثمة عولمة أمريكية شرسة وكانت موجودة في السابق في علاقة أمريكا مع الأمم المتحدة ولكنها باتت تحدياً كبيراً تواجه فيه الولايات المتحدة الأمم المتحدة بالذات وتفتخر بذلك وخاصة في عهد الرئيس ترامب، ومافعله الرئيس ترامب مع القضية الفلسطينية في موضوع القدس فقد نسف الأسس التي تقوم عليها الأمم المتحدة، فهو اعتبر القدس أرضاً طبيعية للدولة التي تمارس الاحتلال، وهذا  خطأ واغتيال كبير ووحشية كبيرة في القضاء على القانون الدولي، وهذا ما فعله مع إيران، إذاً الأمم المتحة في عهد ترامب لادوراً حقيقياً لها".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    سوريا... الخوف من "كورنيت" في محله
    روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
    أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا
    سيناتور روسي: كل أسس التسوية السياسية في سوريا موجودة بحدها الأقصى
    لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد
    موسكو ترفض تقييمات منظمة حظر الكيميائي حول هجوم سراقب المزعوم في سوريا
    لافرينتيف: بوتين والأسد لم يناقشا الانتخابات الرئاسية في سوريا
    لافرينتيف: يجب إخراج القوات الأجنبية من سوريا بشكل شامل
    بوتين بعد مباحثاته مع ميركل: ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا
    لافرينتيف: مفاوضات جنيف حول سوريا تنطلق قريبا
    الكلمات الدلالية:
    التسوية السياسية في سوريا, سوتشي, المعارضة السورية, أمريكا, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, فلاديمير بوتين, بشار الأسد, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا تزعل من عمووو...
    لا تزعل من عمووو...
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك