تسجيل
00:54 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    هل يساعد التنسيق العسكري الروسي الأمريكي على استقرار الوضع في سوريا

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الخبير العسكري الاستراتيجي، المحلل السياسي الدكتور فراس شبول؛ تعليق: عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، المحلل السياسي سيرغي سوداكوف.

    الخوذ البيضاء في سوريا
    © AP Photo /
    موسكو: خطط إجلاء الغرب لأعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا لا تدعو للاندهاش
    أحد الجوانب الإيجابية للقاء الرئيسين بوتين وترامب مؤخراً في هلسنكي كانت لجهة التعاون في المجال العسكري بين البلدين، حيث أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف كان قد صرح قائلاً: أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة هلسنكي.

    بطبيعة الحال نحن نعلم التفاوت في طريقة التعاون بين البلدين، على هذا الصعيد بشكل عام، وتحديداً في سوريا، كونها نقطة الخلاف الأهم بين البلدين، وهي لا تقل أهمية عن الملف الأوكراني، ولا عن نشر الدرع الصاروخية على الحدود الغربية لروسيا في بعض دول أوروبا الشرقية، والصواريخ النووية في بحر الصين، وغيرها من المسائل العالقة، التي تعني الأمن القومي الروسي، وتتعدى عليه الولايات المتحدة من خلال سياستها الاستفزازية.

    مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sysoev
    ظريف: "مصير سوريا يجب أن يقرره أهل البلد"
    ماهي الأسس التي سيتم أو يجب الاتفاق عليها لرفع مستوى التعاون العسكري في سوريا؟

     ماهي خبايا اتفاقات الرئيسين بوتين وترامب حول التعاون والتنسيق العسكري الروسي الأمريكي في سوريا، خاصة في ظل غياب شبه كامل للتنسيق طوال الفترة الماضية؟

    أين ستكون سوريا والحلفاء الآخرون من هذا التعاون والتنسيق وخاصة أنه حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الشأن من الجانب السوري، أم أن الأمر موكل بالكامل للحليف الروسي؟

    هل يساعد هذا التحرك روسيا فعلياً على تحقيق  توازن الردع  على المستوى الإقليمي وتجنب حرب باردة جديدة على المستوى العالمي؟

    عضو أكاديمية العلوم العسكرية والروسية، والمحلل السياسي الروسي سيرغي سوداكوف في تعليقه على هذا الموضوع لإذاعة "سبوتنيك" قال:

    "من المهم جداً في هذه الأيام أن يتم إنشاء نظام للتسوية الدولية، وبشكل خاص في المجال العسكري، لأن نشوب صدام عسكري بين روسيا والولايات المتحدة على الأراضي السورية قد لا يبقى في إطار محلي، وإنما قد يتطور إلى صراع عالمي، ومن المهم جداً أن يكون هناك خط تواصل وتنسيق مباشر لزيادة التفاعل بين الجيشين.

    في مرحلة ما، توقفت الولايات المتحدة عن التواصل، وهذا أدى إلى التعامل مع المتغيرات وفق القواعد والنظم الحالية، الحوار في حد ذاته لم يكن موجودًا، ومن الأهمية بمكان أن يتواجد مثل هذا الحوار، إلى جانب ذلك، فإن الجانب الثاني المهم للغاية هو الحوار الكامل والمتكامل بين الأجهزة الأمنية.

    من هنا يمكننا التحدث عن الخطوة التالية — وهي أنه يمكننا أن نواجه معاً جميع التهديدات الإرهابية التي نحتاج إلى التعامل معها، والآن نحن نقترب من حقيقة أننا بدأنا في القيام بشيء كبير دون أن ندخل في المساومات حول  من هو على حق — وعلى من يقع اللوم، ومن قام بالمزيد أو بالأقل.

    لقد بدأنا للتو في التقدم نحو تحقيق تقدم معين يجعل العالم أكثر أمناً. لا يمكننا أن نعرف كيف سيعمل هذا النظام، لكن في الحقيقة "الآلة قد تحركت" هكذا هو الوضع".

    من جانبه الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي  السوري الدكتور فراس شبول يقول:

    "هذا التعليق  للخبير العسكري الروسي من الناحية الدبلوماسية هو تعليق صحيح وسليم مئة في المئة، ولكن مثل هذا التعليق أو مثل هذه التحليلات هل تنطبق على أرض الواقع في الأرض السورية؟، وهل يتوافق ذلك مع مواقف وآراء الدولة السورية والدولة الروسية؟، ترامب هذا الرجل لا يفقه شيء في السياسية وهو ليس صاحب موقف أو كلمة، لذا لا يمكننا الوثوق به، أو يستحق أن نعلّق عليه آمال، وهو معلّب من قبل الإدارة الصهيونية ليحقق المصالح الأمريكية في المرحلة القادمة، لذلك لا ننتظر من هذا الرجل أي صدق أو التزام في أي تعاون إن كان في قمم دولية أو قمم ولقاءات مع الرئيس بوتين أو غير ذلك، ترامب لا يبحث إلا عن تحقيق مصالحة ومصالح المدرسة الصهيونية التي وضعته في هذا المنصب، لذلك نحن ننتظر لنرى إن كانت هذه الاتفاقات ستطبق على الأرض السورية أم لا".

    وأشار الدكتور شبول إلى أن:

    "الولايات المتحدة تنساق في سياساتها حسب مصالحها، وإن كانت ستجد ثغرة واحدة  تساعدها في تدمير الدولة السورية ستحاول القيام بها حتى اللحظة الأخيرة، الأمريكيون حتى اللحظة يعطون أوامرهم لإسرائيل وللمجموعات الإرهابية المسلحة للقيام باعتداءات على الجبهتين الشمالية والجنوبية وخاصة بعد الانتصارات للجيش العربي السوري على هذه الجبهات، ونحن بصريح العبارة لا يهمنا ترامب وما يقوله أو يعد به، لأنه لا يمكن أن يثبت على موقف وأكبر دليل على ذلك ما فعله مع الملف الإيراني.

     نحن نعول على الحلفاء وخاصة الحليف الروس وعلى الخارجية الروسية والرئيس بوتين في توصيف مستقبل الدبلوماسية في سورية لأننا نعلم أن الجميع بقيادة الولايات المتحدة لا يقبلون التعامل والتفاوض مع الدولة السورية ويعتبرون بأن التفاوض مع الدولة السورية هو خسارة لهم، هم بالفعل يخسرون، يخسرون في الميدان وفي الساحات السياسية والدبلوماسية، وبالأمس ترامب صرح بأنه اقترب من الانتصار على "داعش"، غريب هذا الرجل يقول أنه يحارب "داعش" وسيقضي على "داعش" وهو الذي أسس "داعش" ومول ودعم "داعش".

    وأردف الدكتور شبول:

    "كما قلنا نحن لا نعول على ترامب ولا نصدقه ، لقد شهدنا كيف جرت الأمور في قمة هلسنكي، كان الأمر واضحاً و ظهر أنه لا يمكن أن يقدم على أي توافق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الرئيس بوتين لا يثق بهذا الرجل ولا يصدقه، ولكن الدبلوماسية الروسية ووفق الظروف تقول لابد من أن يتماشى الرئيس بوتن معه، الدولة السورية منذ سبع سنوات صامدة ومستمرة في المواجهة، والجيش العربي السوري سينتقل ليحقق الانتصارات على كل الجبهات، بما فيها الجبهة الشمالية، التي سيتم الانتقال إليها خلال الفترة القريبة القادمة، وسيتم دحر الإرهابيين، والقضاء عليهم على كامل الأرض السورية بيد الجيش العربي السوري وحلفائه، والأيام القادمة ستثبت أن الولايات المتحدة ستستمر في اعتداءاتها ولن توفر أي ضربة أو اعتداء على سوريا وعلى مواقع الجيش العربي السوري، سواء من خلال إسرائيل أو "داعش" أو باقي المجموعات الإرهابية الأخرى، ترامب لم يوقع على أي وثيقة بهذا الخصوص، وهو تحدث بشكل شفهي فكيف يمكن أن نثق بكلامه الذي يمكن أن يتراجع عنه في أي لحظة و ينقض وعوده، بالمجمل نحن لا يمكن أن نتفاوض مع  الإرهابيين وسيتم سحقهم بمساعدة الحلفاء ، ولا تعنينا وعود ترامب الكاذبة ، ما يعنينا هو متابعة تحقيق الانتصار على الإرهاب".

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    الدفاع الروسية تعلن تأسيس مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين في سوريا
    "أطباء بلا حدود" تتواصل مع القوات الروسية في جنوب سوريا لهذا السبب
    ظريف: "مصير سوريا يجب أن يقرره أهل البلد"
    السفير الروسي في واشنطن: يمكن لروسيا والولايات المتحدة إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا
    أقوى هاون مقطور في العالم يثبت تفوقه في سوريا
    سقوط طائرة حربية مجهولة في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
    سياسي: "داعش" و"قسد" يطمسان الوجود الآشوري في سوريا برعاية أمريكية
    الدفاع الروسية تعلن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا
    المتهمة بالاشتراك في أنشطة "داعش" أبلغت أسرتها أنها ذاهبة إلى سوريا لتعلم اللغة
    تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا
    بوتين: بعد القضاء على الإرهابيين في سوريا يجب تسوية الوضع حول الجولان
    الكلمات الدلالية:
    قمة هلسنكي, اتفاقيات, التسوية السورية, بحر الصين, قمة هلسنكي, راديو سبوتنيك, تنظيم داعش, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك