تسجيل
16:10 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير روسي: نسعى للتعاون مع الغرب وإن أرادوا المواجهة فنحن مستعدون

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم: الخبير بالشأن السياسي والأمني تيمور دويدار

    إنتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مرحلة تصعيد جديدة أشد خطورة من سابقاتها ضد روسيا ، فقد أعلن ترامب أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب إنتهاك الأخيرة لها، حسب زعمه، بالمقابل كانت الخارجية الروسية قد صرحت أن الولايات المتحدة  تنتهك إتفاقيات الصواريخ بسبب نشرها منصات في رومانيا وبولندا ونقلها لهذه الصواريخ من البحر ونشرها في البر، هذه التطورات تدل على أن إتفاقيات الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، التي تم توقيعها بين الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في عام 1987 باتت في مهب الريح.

    خبير روسي: الآمال في تحسن العلاقات الروسية الأمريكية ضئيلة جدا

    في أي إطار يأتي هذا التصعيد الأمريكي الجديد ضد روسيا ؟

    هل ينبئ هذا الإجراء بتطورات جديدة على الساحة العالمية ؟

    هل تسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سباق تسلح جديدة بعد التطور الهائل في صناعة السلاح الروسية بالرغم من أنها لم تخالف الإتفاقات الدولية ؟

    ماهو الرد الإجرائي الذي يمكن أن تتخذه موسكو في الفترة المقبلة وعلى أي أساس وفي أي إتجاه ؟

    يقول الخبير بالشأن السياسي والأمني  تيمور دويدار أن

    "بصراحة هذا البوكيه لايفرق عن سابقاته ، فالولايات المتحدة تسعى ليس فقط إلى فرض عقوبات إقتصادية بل بناء عقبات إقتصادية ، وبالطبع عندما يتحدث الأمريكان عن الخروج أو حديث وترامب الذي اتضح منه بأنه يعتزم الخروج من هذه الإتفاقية لإعادة سباق التسلح، وبالطبع هو يتفهم بميزانيته العسكرية أنه من الصعب أن روسيا سوف ترد بنفس المشروع أي سباق التسلح ويتهم روسيا بإعادة رسم هذه الصواريخ ".

    وأردف دويدار

    "من الآخر لو الغرب قرر فعلا أن يضع روسيا الاتحادية  في الركن ويزيد الضغط ، فهذا ليس في صالح لا الأمن الغربي ولا الأمن العالمي، ولو أن روسيا أصبحت في موقف أنه يجب عليها الرد ، يجب عليها الرد والرد الوحيد هو العسكري فسوف يقع التوتر في هذا الاتجاه ويستمر ، وندرك أن التوتر في هذا الاتجاه وهي الدولة النووية في البر والبحر والجو وهذا ليس في صالح الأمن العالمي إطلاقاً ، السياسة تحريضية من قبل الولايات المتحدة البليدة لأنهم هم من يطورون هذه الصواريخ ويستخدمونها في المضادات الدفاعية للطائرات عندهم فهذه هي سياسة تحريضية ".

    خبير روسي: نقول للإسرائيليين مرحبا بكم في الأجواء السورية وسترون قدرات "إس 300"

    ورأى دويدار أن

    "الولايات المتحدة تسعى لإعادة سباق التسلح لإضعاف روسيا اقتصاديا ولو أن روسيا قررت الدخول في سباق التسلح فهذا سوف يؤثر على المشروعات القومية لروسيا الإتحادية ، لكن هذه المرة وهذا الكرملين اليوم ليس مثل كرملين غربتشوف ، وأقصد أن كرملين اليوم صارم وحازم ومتزن في إتخاذ قرارته  ولن يبيع بلده مثل ذلك الكرملين ،وهو سوف يدافع عن البلاد ويحافظ على وحدة البلاد وإستقلالها ".

    وأضاف الخبير دويدار

    "وأنا يصعب عليّ التوقع مالذي ستقوم به العقول الذكية في الكرملين ولكن أنا  لا أرى أي شيء محزن جراء الخروج من هذه الإتفاقية ، ودعنا نرجع الصواريخ 500 كم و1000 و1500 كم لأن قوات الناتو موجودة على حدودنا وأنا رأي الشخصي أن نخرج من هذه الإتفاقية ونصعد ، ونحن لسنا مححتاجين لآلاف الصواريخ كما كان في زمن الإتحاد السوفييتي ، ونحن دمرنا آلاف الصواريخ وأتممنا تدمير كل مايجب تدميره من هذه الصواريخ عام 1991 وإلتزمنا بالإتفاقية ، ولكن الأمريكان لم يلتزموا بتعهداتهم حتى الآن ، روسيا ليست عدوانية ولن يستطيع أحد أن يعتدي على روسيا ،هم يقولون أن روسيا دولة عدوة إذا الولايات المتحدة ودول الناتو ومن معهم كلهم أعداء ومن هنا دعنا نضع صواريخنا على الحدود ليروا أنفسهم تحت المجهر ، نحن نسعى للمشاركة والتعاون في السياسة الإقتصادية والأمنية ورأيتم التعاون مع الهند وباكستان والتعاون في هذا الإطار مع الإتحاد الأوروبي حتى عام 2014 ، ويوجد بعض التعاون حتى الآن مع الإتحاد الأوروبي، وهناك مشروعات كثيرة يطول الحديث عنها وأنا مشترك في بعض هذه المشروعات ، أنا أتحدث هنا للعالم وأقول لسنا عدوانيين ونسعى للمشاركة للتعدد الأقطاب في إتخاذ قرار الحياة العالمية وللإنسانية والبشرية والولايات المتحدة تريد الإبقاء على الأمور القديمة حين البؤرة الوحيدة لاتخاذ القرار هي واشنطن، الذين أعجبهم ذلك الأمر ليسعوا معهم ، والذين لايعجبهم هذا الأمر ليسعوا مع البشرية الحديثة ونحن نمثل البشرية الحديثة الآن".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    رئيس مجلس النواب التشيكي : الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقييم أثر وفعالية العقوبات ضد روسيا
    كوندوليزا رايس تؤيد استمرار سياسة العقوبات ضد روسيا
    ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر فشل سابقتها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عقوبات ضد روسيا كل شهر أو شهرين!
    مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!
    احتياطات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    احتياطيات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك