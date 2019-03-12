تسجيل
16:38 12 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    أكاديمي جزائري: سيستمر الحراك الشعبي لأن الإصلاح المراد أعمق من ذلك

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 10

    بعد احتجاجات واسعة اجتاحت الشوارع الجزائرية خلال الأسابيع الماضية وفي لحظة مفاجئة وغير متوقعة أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

    احتجاجات الجزائر
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية... هذا ما ينوي رئيس أركان الجيش الجزائري فعله غدا
    وأعلن عن عدم ترشحه لمنصب الرئاسة، وعن إجراء تعديلات في هيكل الحكومة في وقت قريب.

    هذه الخطوة لاقت إستحساناً وترحيباً من الجماهير الجزائرية التي خرجت إلى الشوارع معبرة عن رضاها عنها، معتبرة أن قرار الرئيس بوتفليقة جاء وقوفاً عند رغبة الجماهير وتلبية لمطالبهم.

    الملامح الحالية بعد قرار الرئيس بوتفليقة واضحة جداً.

    — ماهو غير واضح هو ملامح المرحلة القادمة على المدى القريب.. كيف تبدو ؟

    — هل سيكتفي الشارع الجزائري، أو بالأحرى جزءاً من هذا الشارع بهذه الخطوات التي أبداها الرئيس بوتفليقة ؟

    — هل قطع الرئيس بوتفليقة الطريق على المتربصين بالجزائر على المستويين الإقليمي والدولي وأنقذ الجزائر من سيناريوهات أقلها تشبه ماجرى في ليبيا وسوريا وغيرهما من دول المنطقة ؟

    — ما هي الاستراتيجية السياسية المطلوبة في الظرف الحالي للحفاظ على الأمن والإستقرار في الجزائر ؟

    حول ملامح المراحل المقبلة على المدى القريب يقول نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية والباحث في جامعة الجزائر الثالثة صهيب خزّار :

    "تكون عبارة عن مرحلة إنتقالية يتم فيها عقد ندوة وطنية تناقش فيها محاور عدة، يتم من خلالها إجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية وفي مجالات مختلفة تمهد للدولة المرور لما يسمى بالجمهورية الثانية ".

    عن مدى كفاية هذه الإجراءات ومدى تأثيرها على الحراك الشعبي يقول خزّار:

    "أتوقع أن طبقة لا بأس بها من الشارع الجزائري قد سعدت لإعلان البارحة، ولكن وفي نفس الوقت سيستمر الحراك الشعبي حسب إعتقادي لأن الإصلاح المراد أعمق من ذلك".

    بخصوص قطع الرئيس بوتفليقة الطريق على المتربصين بالجزائر بعد الخطوات التي إتخذها يرى خزّار أن:

    "من قطع الطريق أمام الخارج هو وعي الشعب والجماهير الرافضة لأي تدخل خارجي مهما كان شكله وعنوانه، وكذلك الجهد الذي بذلته الأسلاك الأمنية التي عملت طوال المدة الماضية على التعامل مع الأحداث والحراك بحذر شديد مادام الحراك قد كان سلمياً، وهذه الخطوة الذكية التي قام بها بوتفليقة أيضا تدخل في إطار محاولة إمتصاص غضب الشارع دون إحداث أضرار وعدم ارتكاب أخطاء إدراكية مثل التي وقعت فيها بعض الدول في مرحلة ما يسمى "بالربيع العربي".

    أما عن الإستراتيجيات السياسية المطلوبة للحفاظ على الأمن والإستقرار في الجزائر قال خزّار:

    "الإستراتيجيات المطلوبة الآن تكمن في أنه يجب أن تجمع جهود السياسيين مع جهود المجتمع المدني وكل الشعب الجزائري بشكل عام للخروج بخيارات سياسية عقلانية تخدم الدولة الجزائرية وإستقرارها وإستقلالية قرارها الداخلي والخارجي أيضاً بعيداً عن أي تجاذبات دولية وإقليمية قد تسعى لإيجاد موطئ قدم في خضم هذا المخاض الذي تعايشه الدولة الجزائرية هذه الأيام ".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    الحراك الشعبي, أكاديمي, اصلاحات, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المنتخب الوطني الروسي للسباحة الإيقاعية، أثناء دورة تدريبية في مركز لتدريب الفرق الوطنية الروسية أوزيرو كروغلويه في منطقة موسكو
    مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية
    كيف ستتم لعبة الكيماوي في دوما السورية الآن
    كيف ستتم "لعبة الكيماوي" في دوما السورية الآن
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك