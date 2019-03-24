خبير عسكري سوري: نحن أمام فبركة استخدام الكيميائي تحضيرا لعدوان واسع

تخلل ذلك تصريحات متطابقة بين الأمريكي والتركي وقوات "قسد" حول أنهم انتصروا على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وبدا أن كل طرف يريد أن يظهر بأنه كان على الخطوط الأولى في المواجهة، وهو من انتصر على "داعش" الإرهابي، مغيبا بذلك دور الجيش العربي السوري والحلفاء في تحرير معظم الجغرافيا السورية من الجماعات الإرهابية، التي يدعي الأمريكي والتركي وقوات قسد تحرير سوريا والعراق منها، أما في الحقيقة فقد ارتكز عليها الأمريكي والتركي بشكل منفرد وأحيانا مجتمع في نشر الإرهاب على الأرض السورية، بما في ذلك تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي انتصروا عليه حسب زعمهم.
وفي هذا الوقت يعتقد الأمريكي أنه قد يحصر مسار التسوية السياسية بين فكي كماشة لابل أكثر، ليغدو كنهر في واد عميق بين جبلين لايمكن لأحد تغيير مساره إلا بمعجزة إلهية فيضطرالجميع لقبول الأمر الواقع كونه أقل خسارة لجميع الأطراف.
مالذي يمكن أن يحققه هذا التصعيد وإستخدام السلاح الكيميائي هل هو بقرار من الإرهابيين أم هناك توجيه ما من قوى معينة يهمها التصعيد ؟
هل يمكن أن يكون هناك إتفاق تركي أمريكي وحتى إسرائيلي لتوتير الأوضاع على كل هذه الجبهات بعد أن توصلت القوات السورية إلى قرب مواجهة مع الإرهابين في إدلب تليها منطقة الجزيرة ؟
في ظل هذه التطورات هل يمكن أن تحدث حالة مواجهة بين من ومن ستبدأ، ومن أين يمكن أن تبدأ ؟
ولجهة إمكانية وجود إتفاق ما أمريكي تركي إسرائيلي لتوتير الأوضاع على كل هذه الجبهات في وقت واحد بعد قرب مواجهة الجيش السوري مع الإرهابيين في هذه المناطق قال اللواء عباس:
"في مسرح الحرب ككل نشاهد المايسترو الأمريكي وهو يدير الأطراف ويحرك الدمى في المنطقة وأقصد هنا تركيا وإسرائيل أيضاً تشكل دمية ،رغم أن أمريكا باتت تمثل ولاية جديدة إنضمت للكيان الصهيوني كما قال الدكتور بشار الجعفري عندما تحدث عن ضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني، لابل الحقيقة أن ترامب نفسه يريد أن ينضم إلى هذا الكيان".
بمعنى واضح في إطار المسرح الكلي هناك عدوان متكامل من الشمال التركي ومن الشرق الأمريكي ومن الشمال الشرقي الأدوات الأمريكية البديلة ممثلة بقسد ومن الغرب الحصار الٌإقتصادي عبر إغلاق المعابر والمنافذ البحرية في الإتجاه الإقتصادي السوري ، من الجنوب الكيان الصهيوني. نعم هم يصعدون تمام أن الوقت قد حان للإنتقال إلى العملية الدفاعية الإستراتيجية السورية بإتجاه منطقة إدلب وأدرك التركي من تصريحات السيد بوتين والسيد لافروف أن سوريا لن تنظر كثيراً من أجل تجفيف الإرهاب والقضاء عليه في الشمال السوري، وحتى الأروبي الذي أرسل ما يزيد عن 100 الف إرهابي إلى سوريا وهم موجودون في إدلب، أدرك الجميع أن سوريا مصّرة على إستعادة جميع هذه الجغرافيا.
وبخصوص توسع المواجهات قال اللواء عباس "المواجهة حالياً قائمة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية البديلة ولذا هم إستخدموا الكيماوي في هذه المنطقة لمنع قيام عمل عسكري والذي ليس بعيداً حدوثه، المواجهة قائمة ومستمرة وإستخدام الكيماوي من خلال فبركة كيماوية جديدة أراد منه التركي إعاقة تحرك القوات السورية نحو تحرير إدلب من خلال إيحاء العالم أن حرباً كيماوية وقعت في سورية ليتدخل المجتمع الدولي والعالم الحر وإتهام الدولة السورية أنها من تقف ورائه".
وتابع "وأن الدولة السورية هي من ردت على هذه المجموعات بإستخدام الكيماوي مرة أخرى وبالتالي ربما نشهد قتل عدة مئات أو عدة آلاف من أهلنا في إدلب لإتهام سوريا وبالتالي نحن أمام فبركة مستقبلية وأمام عدوان يحضر له حالياً بشكل واسع".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
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