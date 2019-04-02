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16:39 02 أبريل/ نيسان 2019
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    ما وراء الحدث

    الولايات المتحدة تفتعل أزمة جديدة مع تركيا لإبعادها عن روسيا

    ما وراء الحدث
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    نواف إبراهيم
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    نقلت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت تزويد تركيا بمكونات ضرورية لطائرات "إف 35" التي تسمى بـ"الشبح"، بسبب خطط أنقرة شراء منظومة "إس - 400" الروسية.

    المقاتلة الأمريكية إف - 35
    © Sputnik . Samuel King Jr
    البنتاغون يؤكد وقف إمداد الجيش التركي بـ"إف 35" ويبحث عن بديل لتركيا
    واعتبرت وسائل إعلام غربية أن هذا الإجراء يمثل الخطوة الأمريكية الأولى من نوعها تجاه تركيا لردعها عن إتمام الصفقة مع روسيا.

    بطبيعة الحال ليست هذه المرة الأولى التي حاولت فيها الولايات المتحدة ثني تركيا عن هذه الصفقة ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يستجب لطلب واشنطن رغم تحالف أنقرة وواشنطن في إطار حلف الناتو.

     فما هي تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الأمريكية التركية في ظل تهاوي حلف الناتو؟ 

    كيف يمكن أن نقرأ الخطوة الأمريكية تجاه تركيا مع أن المقصود منها هو روسيا وبشكل غير مباشر؟

    هل تتخوف الولايات المتحدة من امتلاك تركيا هذه الصواريخ أم أن تخوفها الأساسي هو من التقارب الروسي التركي على أبواب أنهاء الحرب على سوريا؟

    هل من الممكن أن يتلاعب أردوغان على الحبلين كي يبتز الولايات المتحدة ويستقاد من العرض الروسي الذي لايخالف القانون الدولي أصلاً ؟

    حول هذه الخطوة وتداعياتها على العلاقات بين البلدين بالدرجة الأولى قال الخبير بالشأن التركي وخبير مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط دانيال عبد الفتاح:

    " تركيا تتعرض لهذه الضغوط بشكل مباشر، وكانت الإدارة الأمريكية قد لمحت إلى إمكانية حرمان تركيا من التبادل الضريبي، وحرمان تركيا من إمتيازات تجارية في الولايات المتحدة، وألمحت الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح إلى إحتمال تعرض الإقتصاد التركي إلى عقوبات مباشرة من الخزانة الأمريكية، هذا الأمر يضغط على أنقرة ويؤدي في النتيجة إلى دفع أنقرة إلى أحضان موسكو أكثر من اللازم، وهذا لايخدم السياسات التركية في الوقت الحالي بشكل مباشر، ولكنه وعلى المدى الطويل يعطي تركيا بديلاّ في مستقبل علاقاتها في حلف الناتو، وإذا كان حلف الناتو يتراجع وهذا واضح جداً في أوربا مع الدعوات الأوربية لتشكيل منظومة دفاع أوروبية كما حدث مع ماكرون وميركل، إضافة إلى ذلك التحول الجديد في علاقات تركيا مع الإتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة نفسها كل هذا يظهر أن تركيا سوف تحتاج إلى نوع جديد من البدائل وخاصة أن أمريكا ذهبت بدعم الأكراد في الشمال السوري ضد مصالح تركيا، وهذا يعني أن تركيا ترد على الولايات المتحدة وتقول لها أنتم من بدأتم في شق هذا التحالف والخروج عليه ولذا سيأتي الرد منا".

    وعن إمكانية تلاعب أردوغان على الحبال مع جميع الأطراف المتعلقة بهذا الشأن يرى عبد الفتاح أن: "السياسة في النهاية فن الممكن والخديعة وعلاقات دبلوماسية ومصالح وأردوغان يجيدها كما يجيدها الرئيس بوتين وحتى الإدارة الأمريكية وهي أكثر من يعرف استغلال الآخرين، ولكن اللعبة مكشوفة والجميع إتضحت أمامه كل هذه الأوراق، وإذا ماحصلت تركيا على مبتغاها وعلى تراجعات ومصالح مهمة جداً تمس الأمن القومي التركي وتمس ومستقبلها وتمس وضع تركيا بعد عام  2023 وموضوع التقسيم لتركيا وموضوع الأكراد والأرمن، كل هذه الأمور إذا ماحصلت تركيا على بعض مصالحها فمن الأجدر أن تلتزم تركيا بالناتو، هذا ما قاله رجب طيب أردوغان وقبل أسبوع من الآن صرح أن تركيا أكثر الملتزمين بسياسات حلف الناتو، إذا تركيا ملتزمة أساساً بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وبكل تفاصيل سياسات الناتو، وهذا ما يسمعه الرئيس بوتين وكل الحلفاء وجميعهم يعرفون تركيا لكن المصالح سوف تحكم في النهاية".   

    من جانبه السفير السوري السابق لدى تركيا والخبير بالشأن التركي الدكتور نضال قبلان قال:

    "أنا قرائتي للأمر مختلفة قليلاً، أعتقد بالنسبة للموضوع الذي أثارته الإدارة الأمريكية مع تركيا بشأن قطع غيار أو مكونات طائرات "إف —35"،  أنا قرأت العديد من الدراسات التي أجراها مختصون أمريكيون بخصوص هذه الطائرة، يقولون أنها فاشلة من حيث أولاً نسبة الأعطال التي تحدث فيها، ومن حيث أجهزة التصويب والمشاكل التي تعاني منها، وبالتالي يقولون أن مليارات الدولارات تم إهدارها على طائرة روج لها إعلاميا، ولكن بالمقابل عملياً لايوجد ما يعزي الصورة البراقة التي أعطيت إعلاميا لطائرة فيها الكثير من العيوب الأساسية في التصنيع، وثانيا عندما يتم توقيع عقد صفقة بين دولتين في حلف الأطلسي بشكل خاص ولكن عموما لاتستطيع هذه الدول حجب قطع أو مكونات طائرة أو بالتالي يتم فسخ العقد هذا إخلال بشرط أساسي في العقد، ولدى تركيا خيارات بديلة أهمها الروسي".

    إف - 35
    © AP Photo / Ross D. Franklin
    مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يخير تركيا بين "إس-400" و "إف-35"
    أما عن الهاجس الحقيقي والتخوف الذي تحاول الولايات المتحدة التخلص منه يقول قبلان: "القضية الجوهرية تتمثل بالإبتعاد التركي التدريجي من الحضن الأمريكي والإقتراب أكثر من روسيا ومن إيران، ولكن هناك مشكلة أنه لاتستطيع لا أمريكا ولاروسيا ولا حتى الأتراك أنفسهم أن يثقوا بأردوغان وسياسات أردوغان المتحولة بشكل دائم بدون مسوغات أو مبررات منطقية، وبالتالي أعتقد أن أردوغان يحاول الحصول على أفضل ما لدى الجانبين والمشكلة هي أن اللعب بات على المكشوف والكل يعرف ذلك، وبالتالي بإعتقادي أن كل دولة تنطلق من مصالحها العليا في التعاطي مع هذه القضية،  وأعتقد أن الرابح الأكبر هو روسيا من هذه الأزمة، وأثبت الرئيس بوتين والإدارة الروسية بأنهم يتقنون الإستفادة من هذه التوترات أو الأزمات بين أنقرة وواشنطن، والجميع يعلم أنه لايوجد أي كيمياء بين ترامب وأردوغان رغم التشابه الكبير بينهما من حيث نكث الوعود والمواثيق وعدم المصداقية والجنون السياسي وإن كان بدرجات متفاوتة قليلاً، والروس يتعاملون بشكل هادىء للإستفادة من هذه الفرصة الهامة لأن تركيا دولة كبرى في حلف الناتو، وأن تستطيع إبعاد تركيا عن القب الأمريكي والعسكري الغربي بإتجاهك أعتقد أنه إنجاز كبير للإدارة الروسية."

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق 

    إعاداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    إف 35, الولايات المتحدة, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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