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18:42 13 أبريل/ نيسان 2019
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    أكاديمي مصري: على مصر أن تعلن مواقف واضحة في إطار مواجهة مخططات تدمير المنطقة

    ما وراء الحدث
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    أبلغت جمهورية مصر العربية الإدارة الأمريكية بأنها قررت الانسحاب من التحالف الأمني الاقتصادي لدول الشرق الأوسط "الناتو العربي"، ورفضت إرسال وفد لتمثيلها في اجتماع دول "الناتو العربي" الذي ينعقد يوم الأحد في الرياض.

    إن صحت هذه الأنباء فهي تعني تطورا كبيرا في السياسة المصرية أمام ما يجري من تطورات دراماتيكية خطيرة تشهدها المنطقة برمتها، وخاصة بعد أحداث الجزائر والسودان وليبيا في ظل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية استثمار كل مايجري لتحقيق أهداف فشلت في تحقيقها في سنوات ماسمي بالربيع العربي.

    الجيش المصري
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    الأهم هنا أن مصر هي أكبر دول المنطقة ويعول عليها فعليا في أن تقوم بدور رائد لمواجهة التحديات الراهنة، والتي تشكل خطرا كبيرا عليها خاصة لجهة التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات في حال اشترت مصر طائرات "سو 35" من روسيا، ولجهة ما لغط به ترامب حول سيناء وصفقة القرن، وما يتعلق بالوطن البديل للفلسطينيين، وغيرها الكثير من التشعبات التي باتت تضع مصر في موقف صعب جداً بتطلب موقفا حازما من كل مايجري في المنطقة.

    كيف نفسر انسحاب مصر من الناتو العربي في حال كان الخبر صحيحا وماهي الأسباب التي تقف خلف هذا الانسحاب؟

    هل تلوح مصر بأنها قد تغير خارطة تحالفاتها الإقليمية والدولية خاصة في ظل التهكم الأمريكي غير اللائق وخاصة بعد تهديد بومبيو لها مؤخرا بالعقوبات؟

    هل يمكن أن نرى تحالفا اقليميا جديدا تنضم إليه مصر خاصة بعد قمة القاهرة التي ضمت قيادات مصر والأردن والعراق؟

    بالمجمل مالذي ينتظر من مصر في الوقت الحالي في ظل المخاطر التي تهدد جميع دول المنطقة بما فيها مصر ذات نفسها؟

    حول الأسباب التي تقف وراء المواقف المصرية المستجدة يقول الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد:

    "أنا أعتقد أن مصر اكتشفت وهي أيضا تعلم منذ البداية النوايا غير الطيبة للناتو العربي ولمجموعة الدول الرجعية العربية التي اضطرت مصر للتعاون معها ومجاتراتها خلال السنوات الماضية نتيجة تحالف هذه الدول مع العدو الأمريكي والعدو الصهيوني لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، ومصر هي الجائزة الكبرى في هذا المخطط".

    وتابع "كانت مصر تحاول أن تساير هذه الدول خلال الفترة الماضية ولكن بعد أن دخل المشروع هذه المرحلة الخطيرة للغاية وجدت مصر أنها لايمكن أن تبقى في خندق "الناتو العربي" ولا يمكن أن تكون رهينة للرجعية العربية التي اعتدت على الأمن القومي العربي".

    الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    حول إمكانية تغيير مصر لخارطة تحالفاتها الإقليمية والدولية خاصة في ظل التهكم الأمريكي غير اللائق وبعد تهديد بومبيو لها مؤخرا بالعقوبات رأي سيّد أحمد أن:

    " ورقة العقوبات هي ورقة قديمة جديدة تلوح بها الولايات المتحدة ضد مصر، ومصر أعلنت عدة مرات أنها ليست رهينة لهذه المساعدات ولا للخارجية الأمريكية، وبالتالي مصر تستطيع في هذه اللحظة بعد أن بدأ العالم يتشكل من جديد ضمن تحالفات جديدة فهناك القطب الروسي والقطب الصيني".

    وأضاف "يمكن لمصر أن تتجهة لهذه التحالفات الجديدة نحو روسيا والصين ومجموعة الدول المقاومة في المنطقة خلال الفترة القادمة لمواجهة المشاريع الإمبرايالية والصهيونية الأمريكية التي تريد أن تنال من المنطقة ككل".

    وحول إمكانية تشكل محور إقليمي جديد لمواجهة هذه المخططات قال سيّد أحمد "بالفعل يمكن أن يتشكل هذا المحور، ولقاء مصر والأردن والعراق الأخير يؤكد ذلك ويدعمه، وأيضا يمكن أن يقف حجر عثرة في وجه صفقة القرن المزعومة والوهمية، ومصر بأي شكل من الأشكال أن تقبل التنازل عن قطعة من أرضها، وتصريحات ترامب هراء ولايوجد عليها أي دليل والشعب العربي الفلسطيني الشجاع لايمكن أن يسمح أو يقبل بوطن بديل له في سيناء أو غيرها من الأراضي العربية ".

    أما بخصوص المواقف المطلوبة من مصر حالياً أشار سيّد أحمد إلى أن: 

    "مصر على مدار السنوات الماضية لعبت أدواراً خفية كثيرة في دعم سوريا العربية وليبيا والجزائر واليمن وكل الدول العربية الأخرى التي تتعرض لمشكلات في المنطقة، لكن نحن نطمح إلى أن يكون هذا الدور علني ومعلن ومصر هي الجائزة الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الجديد ومايحاك ضد المنطقة،ومصر ليست بمنىء عنه ويحيق خطره بها كما يحيق بباقي دول المنطقة".

    وتابع "وبالتالي على مصر أن تعلن مواقف واضحة في إطار مواجهة المشروع الصهيوأمريكي وكفى لعب من تحت الطاولة، المطلوب الآن هو الوقوف بصراحة ووضوح وشفافية أمام هذا المخطط الأمريكي، وأعتقد أن مصر وسورية والجزائر مع محور المقاومة قادرة على إجهاض هذا المشروع".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, العراق, مصر, روسيا
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