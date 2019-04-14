الوضع العربي الراهن والتفكك الذي يعيشه العالم العربي.. أين ذاهبون كعرب

هذا الموضوع الهام نناقشه في حلقة اليوم مع المفكر والباحث في الشؤون السياسية والإقتصادية والخبير في الإدارة الدكتور غالب صالح حيث يرى صالح أن:
"الذي يجري في العالم العربي ناجم عن مخطط ولد منذ مئة عام، نسجت خيوطه مجموعه من المفكرين وساعد في تنفيده النظام العربي وريث واقع أفرزته جملة من المتغيرات السياسية التي رعتها فرنسا وبريطانيا وزرعت إسرائيل لقيادة تفكيك المنطقه مستغلة الفقر الفرقه والتخلف والجهل وغياب رؤية عربية للخروج من هذا الواقع الذي خلفه الأتراك طيلة أربعمائة عام".
وفند الدكتور صالح المحاور التي يجب البحث فيها لمعرفة إلى أين نحن ذاهبون كعرب "كما يقول" على النحو التالي:
"- الأوضاع العامة في المنطقة والأسباب التاريخية التي تسببت بالوصول إلى مانحن فيه
— آفاق التسويه السياسية في ظل جمود الاتفاقات بين دول المنطقة
— دراسة الوضع المعيشي الناجم عن الحصار
— الصراعات الجانبية التي تخدم المشاريع الخارجية
— دور النخب من كل مايجري ومدى تأثيرهم في الرأي العام
— لماذا وصل العرب لهذه الدرجه من البؤس والانحلال
— ماهي عوامل النهوض على المستوى العربي والوطني
— هل من آفاق للحلول لمشكلات المنطقة وماهي أسسها
— كيف يمكن التعامل من تورطوا في المخطط الأمريكي
— الدول المناوئة منهكة من الحروب وتعيش أزمات معيشية واجتماعية
— هل الحلفاء صامدون أم يعجزون عن حسم المعركة
— متى وكيف نرى آفاق الحل في سوريا والمنطقة
— هل فعلا الشعوب ضائعة وانحصر تفكيرها في لقمة عيشها، ومالسبب وراء ذلك
— أهم عوامل استمرار هذا الواقع المؤسف وماهي السبل المطلوبة للتخلص منها قبل فوات الآوان
— أسباب غياب الحريات والرأي وغياب أي مشروع عربي للنهوض
— مكافحة الفساد المنظم الذي ساد في العقود الماضية
— غياب التنميه والعدالة والمساواة وسبل معالجتها
ويرى المفكر صالح أن أهم الأسباب التي أوصلت الأمة إلى هذا الواقع المذري والخطير تكمن في:
"غياب العلم والبحث العلمي في تأثير الدين على المجتمعات وخاصة الدين السياسي، الخروج من هذا الواقع بعد سقوط العرب منذ اتفاقات كامب ديفد ثم أوسلو ووادي عربه، ولا خروج من هذا الوضع إلا بإعتماد نهج المقاومه للتحرير، والتحرير لن يكون إلا بتكريس مفهوم المواطنة ونشر الفكر والإنتماء الوطني وتحديد الأهداف المرحلة القادمة على أساس برنامج سياسي واضح الأهداف نحقق من خلاله بناء المجتمع بناء وطنياً واستثمار كل مواردنا البشرية والمادية، والاعتماد أولا على قدراتنا الذاتية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء والإنفتاح على المجتمع ووضع أسس متينة لبناء الدولة من خلال الإعتماد على النخب الفعلية وتعزيز دور المواطن من خلال مشاركته في الحياة العامه وحضوره من خلال ممثليه، وومن المهم جداً التركيز على تعزيز مفهوم الحوار البناء الذي يساعد في الوحدة الوطنية والعمل تحت سقف القانون لتحقيق العدالة".
أما المطلوب للنهوض بهذه السياسيات فيقول الدكتور صالح: "لابد من أن يكون هناك برنامج وطني واضح لأننا سبقى مستهدفون دائما، لذا لابد من العمل على أرضية وطنية وعروبية صلبة تتحصن بالأخلاق الوطنية والوظيفية ورفع مستوى الحالة التربوية القائمة على مكارم الأخلاق والبحث العلمي، نحن بحاجة ماسة لقراءة الواقع قراءة صحيحة ووبلورة أفكار الحل من خلال برنامج عمل وطني واضح الأهداف، وهذا يسري على الواقع العربي عامة، ولابد من تحقيق مبدأ فصل الدين عن الدولة أهم لأنه عامل من عوامل النهوض ولنترك الماضي بما فيه الماضون أصبحوا عظام هشة، يجب أن نتمسك بالمستقبل عبر تربية أجيال نلقنها الفكر السليم الذي ينجينا من الهلاك، فلنترك الأموات في المقابر ولنخرج من القبور قبل أن نصبح أرضا للمارّون، هناك فرصة تاريخية لولادة ثقافة وطنية ولها إنتماء عربي تسعى لخلق حالة من الإستقرار وتحصين هذه المجتمعات لتستطع الحياة والبقاء ومواجهة كل التحديات".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم نواف إبراهيم
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