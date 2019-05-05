تسجيل
17:12 05 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير عسكري سوري: السيناريو الوحيد المحتمل في إدلب هو الحرب إن لم تعقل تركيا

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 10

    منذ عدة أشهر وبعد أن فقد الأمل بأن يلتزم التركي باتفاقات أستانا وسوتشي كانت جميع التحركات تدل على أن الوضع في إدلب سيقود إلى عمل عسكري جزئي أو شامل، واليوم تتوضح الصورة أكثر من خلال التعزيزات التي يحشدها الجيش السوري حول إدلب بالتوازي مع عمليات تطهير وقصف لمواقع الإرهابيين أدت إلى هروب عدد كبير منهم نحو تركيا التي أخلت إحدى نقاط المراقبة.

    وحسب الأنباء الواردة بخصوص ماحصل في قرية مرعناز بريف حلب الغربي، أن مصدرا أمنيا واسع الإطلاع على الأوضاع في سوريا، قد صرح أن:

    عناصر مشبوهة موالية لتركيا قامت بإطلاق صواريخ وقذائف من محيط قرية مرعناز على مواقع للجيش التركي داخل الأراضي السورية، لخلق الذرائع للجانب التركي للمبادرة بمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري، حيث تقدم الإرهابيون الموالون لتركيا باتجاه نقاط الجيش السوري تحت غطاء مدفعي تركي كثيف ما مكنهم من إحداث خرق في قرية مرعناز وتمت محاصرتهم من قبل وحدات الجيش العربي السوري فسقطوا بين قتيل وجريح.

    وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين استغاثوا بالقوات التركية لمساعدتهم على الانسحاب فتقدمت قوة تركية في محاولة لسحب الجرحى من أرض المعركة ووقعت في حقل ألغام وسقط أفرادها جرحى أيضا.

    وأشار المصدر إلى أن الروس توسطوا لدى الجيش العربي السوري بناء على طلب تركي، لوقف إطلاق النار للسماح للأتراك بسحب جرحاهم، عبر رئيس اللجنة الأمنية في مدينة حلب، فتمت الموافقة في بادرة إنسانية من الجانب السوري للسماح للطرف التركي بسحب جرحاه.

    ما هي أبعاد مثل هذه التطورات الخطرة؟

    السناريوهات المحتملة في الوقت القريب لجهة التعامل مع مستجدات الاوضاع في إدلب وماحولها؟

    هل حسم أمر إدلب فعلاً وكيف ستكون العملية في ظل وجود موقف تركي يحاول منع العملية بشتى الوسائل؟

    هل فهم التركي بعد مرعناز الرسالة بأن الجيش السوري عازم على تطهير أراضيه من الإرهابيين والمحتلين مهما كان الثمن، أم أن خطر المواجهة المباشرة مازال قائما؟

    حول أبعاد هذه التطورات الخطرة يقول الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسيي اللواء رضا أحمد شريقي:

    "في الحقيقة الوضع في إدلب بشكل عام هو وضع غير طبيعي ولايقبله السوريون بأي شكل من الأشكال، وهذا ماعبر عنه المسؤولون السوريون بكل الوسائل لأن حالة الإرهابيين والتواجد التركي في شمال غرب سوريا مخالف لكل القوانين والشرعية الدولية مخالف لمفهوم المواطنة عند الشعب السوري الحر الذي لايمكن أن يقبل بأن تبقى هذه الأجسام الغريبة على أرض الوطن. وبالتالي هناك محاولات من قبل الإرهابين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على العلاقة المتينة مع التركي الذي هو سبب وجودهم على الأرض السورية، واليوم المنفذ الوحيد لهؤلاء الإرهابين هو الأراضي التركية".

    أما عن السيناريوهات المحتملة لجهة التعامل مع مستجدات الأوضاع:

    أنا أرى أنه لايوجد إلا سيناريو واحد، ولنكن أكثر مرونة ونقول أن هناك سيناريوهين بأن يتعامل الجانب التركي مع القيادة السورية بأخلاق وأن يتعاون مع القيادة السورية لإخراج هؤلاء الإرهابيين من الأراضي السورية ومن بعد ذلك خروج القوات التركية، أما السيناريو الذي أرى أننا نقترب منه فهو سيناريو الحرب مع هذه القوات الإرهابية الغريبة بما فيهم الأتراك، لأن الأتراك هم الداعمون الأساسيون لهم في إدلب. والجيش العربي السوري الذي حقق كل هذه الانتصارات واستطاع تحرير مناطق الغوطة وفي الجنوب وحلب ليس عاجزاً أن ينتصر في إدلب. 

    ولجهة مدى قدرة التركي على استعاب تصميم الجيش السوري على تحرير إدلب من الإرهابيين وما الذي يتوجب عليه في هذه الحالة، رأى اللواء شريقي أن:

    "الجانب التركي لايريد أن ينفذ الاتفاقات التي وقعت، أو الأفكار التي كانت تناقش حول مصير إدلب منذ عدة أشهر وحتى الآن، فهو لم يتخذ أي خطوة أو إجراء يدل على أنه يحاول أو يعمل لخروجه أو تنفيذ الاتفاقات، وهناك رسالة مهمة من مرعناز عندما حاول مساعدة القوات الإرهابية بالدخول إليها فكان هناك جواب قطعي وصارم من الجيش العربي السوري بأننا سوف ندك حصونكم أينما وجدتم وسنقتلمكم في سبيل أن تخرجوا من أرضنا، هذه رسالة قوية من الجيش السوري للجيش التركي، فيما لو بقي الأتراك على ماهم عليه من زيغ لأفكارهم وتصرفاتهم فهذا الأمر سيكون له تداعيات ليس على مستوى سوريا وإنما المنطقة ككل".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    سانا: مجموعات إرهابية في إدلب تعد هجوما على حماة واللاذقية
    الدفاع الروسية لا تستبعد قيام المسلحين في إدلب بشن هجمات على حماة
    الوحدات الكردية تستعيد المواقع التي سيطر عليها مسلحو تركيا شمال حلب
    محور حلب الغربي... الجيش السوري يقتل 3 من "النصرة" باشتباكات مباشرة (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    إدلب, أستانا, تركيا, حرب, راديو سبوتنيك, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجندي السوفيتي شيروبكوف يلتقي مع أختيه اللتين نجوتا من الموت، عام 1943
    شاهد أبرز لقطات رعب الحرب العالمية الثانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك