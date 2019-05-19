تسجيل
18:04 19 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    العوامل التي تقف خلف قرار واشنطن نشر قواتها في الخليج

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 01

    تتقاطع وتتشابك الأحداث في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن وتزاد خطورة هذه التشابكات والتقاطعات مع زيادة الولايات المتحدة لضغوطها على دول المنطقة.

    ويتصاعد هذا الضغط على إيران التي قال وزير خارجيتها جواد ظريف مؤخراً:

    "إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع وليس هناك أي دولة بإمكانها مواجهة الجمهورية الإسلامية".

    التعقيدات الحاصلة يصعب تفصيلها في مقدمة بسيطة، لكن أحد أهم أسهم الضوء المنكسرة حالياً هي غموض إستراتيجية الولايات المتحدة رغم محاولتها الوضوح في المواقف وبعض السلوكيات، فقرار ترامب مثلا بخصوص الانسحاب من سوريا قابله في وقت لاحق خطة لإعادة القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج، ودار لغط كبير حول هذا الأمر الذي يذكر بقضية العراق عام 2003 فهل الأمريكي ينسحب من منطقة لحساب تعزيز مواقعه في منطقة أخرى، ولماذا؟

    والتساؤل الأهم هنا التوقيت الذي اختاره الأمريكي كي يتخذ مثل هذه الخطوات المتناقضة؟

    هل تعني عودة القوات الأمريكية إلى الخليج إنسحاباً إتوماتيكياً من سوريا أم أن هناك ماهو مخفي وراء هذه المتاهة؟

    الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح يرى أن الأسباب التي تقف خلف قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في بعض الدول الخليجية هي أربعة أسباب مباشرة:

    البحرية الإيرانية
    © REUTERS / File Photo
    سلاح مخيف في الخليج... تقارير استخباراتية ترعب الجيش الأمريكي
    "السبب الأول: هو الضغط على إيران كفعل استباقي لردة فعلها حول صفقة القرن، وبالتالي التحشيد العسكري هو لرفع تكلفة المخاطر في حال قامت إيران بأي أعمال أو سياسات لعرقلة تنفيذ صفقة القرن.

    السبب الثاني: الضغط على إيران لإعادة التفاوض على برنامجها النووي والبالستي وفرض شروط تفاوضية استباقية بمعنى أخر (تهيئة بيئة التفاوض أمريكياً) تحت تهديد اشتعال حرب مباشرة.

    السبب الثالث: سبب جيوبوليتكي مرده التغيير الحاصل في المفهوم الجيوبوليتيكي الأمريكي للمنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي مروراً ببحري العرب والأحمر، وهو عودة إلى مفهوم "سبيكمان" الذي أعطى أهمية لأرض الحافة (الريم لاند) كضرورة للسيطرة على قلب العالم، وهو بالمعنى المعاصر تطويق أوراسيا والسيطرة عليها، وأتت هذه الخطوة بعد السياسات الروسية في شرق المتوسط والبحر الأحمر عبر الاتفاقية البحرية مع السودان وسابقاً الإتفاقية البحرية مع الهند، التي أثارت مخاوف واشنطن، وأرض الحافة تشمل معظم قارة أوروبا والعالم العربي وإيران وأفغانستان والصين وجنوب شرق آسيا وكوريا وشرق سيبيريا.. وبالتالي من يسيطر على الهلال الداخلي في الجزيرة العالمية يسيطر على العالم.

    السبب الرابع: مرده فشل الولايات المتحدة في إنجاز مشروعها لتحالف الشرق الأوسط، الذي على ما يبدو كان مكلفاً بتمرير صفقة القرن وتأمينها وهو ما لم تنجزه واشنطن، فأعادت قواتها للضغط على تشكيل هذا المشروع من جهة ولتأمين تمرير هذا الصفقة بقيادة مباشرة منها".

    وحول تأثير هذا القرار يقول صالح: "هذا القرار من المؤكد أنه سيؤثر على مجريات الحدث في سوريا، ولكن طبيعة علاقته مع قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا (19/1/2018) تحكمه أيضاً طبيعة التفاهمات التركية الأمريكية أيضاً، لذلك يجب أن تتم متابعة هذين المتغيرين لمعرفة طبيعة السلوك الأمريكي مستقبلاً".

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    بعد سقوط قتلى وجرحى... واشنطن تعتذر على حادث "الرياض"
    قاديروف عن العقوبات الأمريكية: واشنطن تهاب الشيشان "الصغيرة"
    قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن في حرب استخباراتية كاملة مع واشنطن
    لافروف: سنطور الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إذا قامت واشنطن بذلك
    الكلمات الدلالية:
    إيران, اخبار الخليج العربي, القوات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا يحتفل بنتائج المرحلة الثالثة من سباق إيطاليا للدراجات تور أوف إتالي، 13 مايو/ أيار 2019
    جوارب ترامب الطريفة" وطائرات "سو-57" ترافق بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هوليود كيميائي
    هوليود الكيميائي يعود إلى سوريا
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك