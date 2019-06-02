تسجيل
16:12 02 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير عسكري: حددنا بنك أهداف وحسابنا قادم مع إسرائيل في الجولان

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وقعت يوم أمس مناوشات وتبادل للقصف المدفعي والصاروخي بشكل محدود جداً بين سورية وإسرائيل قد يكون لها تبعات خطيرة في قادمات الأيام في ظل الظروف المتوترة في الوقت الراهن.

    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
    © Sputnik . Laur Hashem
    خبراء يكشفون ماهية الأهداف المضيئة التي تتصيدها الدفاعات السورية فوق الجولان
    حيث أنه حسب الوارد اطلقت سورية قذيفتين صاروخيتين على عدة اهداف في منطقة جبل الشيخ ولم تعرف التفاصيل الدقيقة لهذا القصف من حيث الأهداف وما نتج عنها، بينما رد الطرف الإسرائيلي بالقصف على مواقع سورية من خلال غارات شنها عليها وتوقف الأمر عند هذا الحد حتى اللحظة، وكانت قد تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة.

    ما حقيقة ما جرى وماهي الأهداف التي قصفتها سورية، وماهي الأهداف التي ردت عليها إسرائيل؟

    بما يرتبط هذا القصف بشكل فعلي بالنسبة للطرفين؟

    هل بدأت سورية بالتعامل مع إسرائيل بالمثل وما الذي يقف وراء مثل هذه الخطوة؟

    هل يحتمل الوضع مثل هذه المناوشات إلى أي حد يمكن أن يتطور الوضع وفي أي اتجاه؟

    حول تفاصيل هذا القصف المتبادل والفكرة الدقيقة للقصف السوري قال الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي اللواء الدكتور محمد عباس إنه:

    "عندما نقول أننا قد قصفنا أهدافاً وهذا يعني أننا نفذنا مهاماً نارية ضد أهداف بعينها، وهذه الرمايات يجب أن تحقق أهدافاً مسبقة يجب أن تنفذ من خلالها عملية التأثير الناري، وبالتالي عندما نقول أن قذيفتين قد سقطتا في موقع جبل الشيخ أو في مقر المرصد المعادي، هذا لا يعني على الإطلاق أننا قد خططنا لتنفيذ أعمال قتالية بالشكل المطلوب لتنفيذ مهام قتالية أو مهام نارية بنيران المدفعية أو المدفعية الصاروخية أو غيرها، ولكنها مؤشر وهذا المؤشر يدل على أننا نعرف عدونا، وعدونا اليوم هو العدو الإرهابي الصهيوني الذي يحتل الجولان والذي يستخدم قواته البديلة من أجل أن يستثمر فيها في الداخل السوري وهناك من يحاول أن يلتقط الجمار بيده بدلاً من الجندي الصهيوني وهناك من يوظف قوات بديلة لتقاتل في الجغرافية السورية بدلاً من القوات الصهيونية التي تقاتل على اتجاه الجولان والتي تقوم بدعم قواتها البديلة التي يستخدمها ضد الدولة السورية".

    بخصوص الأهداف التي أرادت سورية تحقيقها هذا القصف وعلى أي مدى قال اللواء عباس:

    دبابات إسرائيلية تخترق خط ألفا في الجولان
    © Sputnik . Ali Hassoun
    دبابات إسرائيلية تخترق خط "ألفا" في الجولان... والجيش السوري يتأهب (فيديو وصور)

    "لدينا بنك أهداف معادية في الجولان، والعدو الصهيوني يعرف أنه لدينا من وسائط التأثير الناري ما يكفي ونستطيع إيلامه ، أعتقد أن الكيان الصهيوني اليوم من خلال تنفيذه لهذه الأعمال العدوانية على الدولة السورية يراد منها تحقيق عدة عناصر، العنصر الأول ، هو أن نتنياهو اليوم في  مأزق داخلي عادة ما يسعى إلى تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج وخاصة ما يرتبط منها بدعم قواته البديلة في الداخل السوري، والعنصر الآخر أن نتنياهو أراد أن يؤكد لقواته المهزومة اليوم في شمال سورية وأقصد هنا منطقة شمالي حماه وجنوب غرب إدلب، أعني تماماً أن هذه القوات مازالت تنسق بينها وبين التركي والصهيوني وكلاهما محتل ينسقان مع بعضهما من خلال غرفة عمليات مشتركة تقودها أمريكا، ويريد نتنياهو أن يؤكد على أنه مازال يمسك بأوراق المبادرة العدوانية ضد الدولة السورية".

    كما أكد اللواء عباس أن الدولة السورية تحضر لأعمال قصف أخرى قادمة حيث قال

    الشرطة العسكرية الروسية
    © Sputnik .
    مناورات بين عسكريي سوريا وروسيا في الجولان
    "أؤكد مرة أخرى أن أعمال القصف التي نحضر لها ويدركها الكيان الصهيوني ويعرف جيداً أن وسائط التأثير السورية مؤلمة لابل دقيقة وعالية الفعالية، وأعتقد أن هذه الأعمال القتالية التي نشبت يوم أمس أستطيع القول أنها  ترتبط بداخل الكيان الصهيوني وتربط بتصدير العدوان الصهيوني باتجاه الخارج لإدارة أزمات نتنياهو في الداخل، وأيضا أعتقد جازماً أن مهمتنا الأساسية اليوم هي القضاء على الوجود الإرهابي المسلح الذي ما يزال يجسم في شمال إدلب ويستخدمها كرهائن ودروع بشرية وحسابنا قادم إن شاء الله على أرض الجولان مع العدو الصهيوني".

    وختم اللواء عباس حديثه بتوجيه تحذيرات لإسرائيل من أن سورية لن تتخلى عن الجولان مهما كان الثمن ولو وصل الأمر إلى الصراع المسلح

    "لن نتخلى عن الجولان السوري مهما فعلوا ومهما حاول هذا الكيان ومعه ترامب أن يسلبوه من الدولة السورية من خلال إجراءاتهم الباطلة، سورية متمسكة باستعادة الجولان بالصراع المسلح أو بالتفاوض الذي كان مستمراً منذ عام 1990 وتوقف بسبب التعنت الصهيوني، رهاننا بالدرجة الأولى هو على أهلنا في الجولان السوري المحتل الذين يتمسكون بتاريخهم وانتماءهم للأرض ويرفضون التنازل عن الهوية السورية".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    إسرائيل تعلن تسلمها خريطة "ضم الجولان" مختومة بتوقيع ترامب
    دبابات إسرائيلية تخترق خط "ألفا" في الجولان... والجيش السوري يتأهب (فيديو وصور)
    مناورات بين عسكريي سوريا وروسيا في الجولان
    الأجسام الغريبة في سماء الجولان... اختبار للدفاع السوري مع استبعاد التصعيد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجولان, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية
    نساء إنجلترا يركضن وراء الجبن...افتتاح طريق ثلجي في لبنان...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هل ستنظر دول الخليج العربي في مبادرة إيران حول معاهدة عدم الاعتداء؟
    هل ستنظر دول الخليج العربية في مبادرة إيران؟
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك