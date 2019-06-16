تسجيل
17:19 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    بوادر انتفاضة فلسطينية جديدة ...هل تتحملها إسرائيل

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تدل الأوضاع الداخلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن حالة انتفاضة فلسطينية جديدة قاب قوسين أو أدنى، وقد تندلع في أي لحظة بسبب حالة الضغط الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي دعم عربي ودولي من شأنه أن يحقق للشعب الفلسطيني أدنى حقوقه، هذا عدا عن استمرار حالة الانقسام السياسي في الصف الداخلي الفلسطيني.

    هذا الواقع تتخوف منه إسرائيل واعترف به موقع "والاه" العبري، حيث تحدث عن تخوفات إسرائيلية من إندلاع إنتفاضة فلسطينية ثالثة قد تقجرها ما يسمى بـ"صفقة القرن". وطرح الموقع تساؤلات عديدة تدل على الرهبة الحقيقية من اندلاع هذه الإنتفاضة، وأهمها:

    حركة حماس الفلسطينية
    © Sputnik . Andrei Stenin
    وفد من "حماس" يبحث مع وزير الأمن الإيراني مخاطر فرض "صفقة القرن"
    هل يستطيع الجيش الإسرائيلي التعامل مع انتفاضة ثالثة بالضفة في ظل القضايا المستعصية التي يتعامل معها في هذه الآونة على غرار قطاع غزة وسوريا وإيران"؟ هذا الأمر يلقي عبئا ثقيلا على عاتق رئيس هيئة الأركان العامة "أفيف كوخافي"، حيث أنه مطالب بالموازنة بين تلك القضايا في آن واحد"، حسب الموقع.

    ونحن بدورنا نطرح مثل هذه التساؤلات وغيرها من التساؤلات التي يمكن أن تكشف لنا ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مثل هذه الحالة

    وهل فعلا الحالة الشعبية الفلسطينية على أقل تقدير في ظل الإنقسام السياسي الحالي قادرة على التاثير وإجبار السلطات الإسرائيلية على الرضوخ لمطالبها؟

    ماهو الشكل الذي يمكن أن تتحرك هذه الإنتفاضة في إطاره في حال إنطلقت فعلا وكيف يمكن تأطيرها والسيطرة عليها وتوجيهها بما يخدم الصالح الوطني العام ؟

    يؤكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوى لبرنامج "ما وراء الحدث" أنه  

    "في حال اندلعت انتفاضة لايوجد تأثير أكثر من تأثير الجماهير والشعوب على أي من السلطات والاحتلالات، وبالتالي يمكن أن يكون الشعب الفلسطيني هو قادر على أن يكون اللاعب الرئيس في كل عملية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الذي يقدم التضحيات، وهو الذي يقوم بالأعمال ضد الإحتلال وهو في اشتباك يومي ومستمر مع هذا الإحتلال، أما في يخص عملية صفقة القرن وما يدور الآن في دهاليز سرية بدعم وبمواقفة بعض الأنظمة العربية طبعا سوف يكون للشعب الفلسطيني كلمة الفصل، والأهم في كل القضية هو موقف الشعب الفلسطيني".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Alexei Philipov
    خبراء يكشفون أبعاد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"
    وحول أهمية دور وموقف الشعب الفلسطيني في التأثير على مايتم التخطيط له قال الدكتور العويوي أن "موقف الشعبي الفلسطيمني ولأول مرة منذ سنوات رغم حالة الانقسام الشعب الفلسطيني وقيادته بكل أطيافها، وموقف الشعب من هذه الصفقة هو موقف صلب وموحد ويرفضها رفضا قاطعا وحازما ويرفض أي عملية تصفية لجوهر القضصية الفلسيطينية وهي القدس واللاجئين والحدود التي يحاول الإحتلال الإسرائيلي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة العربية إلى قضية إنسانية وإقتصادية هنا وهناك لايمكن ولن يسمح الشعب الفلسطيني ولا كرامته بأن تمر هذه الصفقة".

    بما يخص الشكل الذي يمكن أن تتحرك هذه الانتفاضة في اطاره في حال انطلقت فعلا، وكيف يمكن تأطيرها والسيطرة عليها وتوجيهها بما يخدم الصالح الوطني العام قال العويوي "أريد أن أؤكد أن هذه الهبة الجماهيرية التي تتفاعل يوميا مع اقتراب المحاولات لتمرير أي صفقة تحت شعارات مختلفة لايمكن أن يكتب لها النجاح والاستمرارية والديمومة دون إعادة صياغة الواقع الفلسطيني الداخلي، بمعنى إنهاء حالة الإنقسام والاتفاق بين كافة الأطياف الفلسطينية على استراتيجية وطنية مقاومة ضد الاحتلال حتى انجاز حركة التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال، وسوف تكون كل هذه الهبات كل والانتفاضات محدودة التأثير دوزن أن يكون هناك إنهاء للإنقسام وإيجاد قاسم مشترك بين القوى الفلسطينية المحتلفة على برنامج سياسي موحد يكون مقبولا دوليا ويستطيع أن يلتف حوله الجميع، وهو إنهاء الإحتلال والإنعتاق منه".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم 

    انظر أيضا:

    خبيرة: "صفقة القرن" ربما ليس هذا القرن
    تداعيات فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"
    خبراء يكشفون أبعاد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك