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16:46 30 يونيو/ حزيران 2019
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    التحدي من موسكو في التطوير البرلماني لإعادة تشكيل نظام عالمي جديد

    ما وراء الحدث
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    تنطلق في موسكو غداً الأول من شهر تموز أعمال المنتدى البرلماني الدولي بدورته الثانية بمشاركة وفد سوري يضم مجموعة من الخبراء والبرلمانيين.

    البرلمان العربي
    YouTube.com
    برلماني: رسائل يحملها الوفد السوري إلى مؤتمر البرلمانات العربية في الأردن
    يناقش هذا المنتدى في عدة جلسات ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول: يخص قضايا الأمن الدولي و يرافقه حواراً في التشريعات الخاصة في مسائل التوازن والسلام والإستقرار العالمي، والمحور الثاني يدورحول صناعة التشريعات والقوانين للمستقبل الرقمي، أما المحور الثالث: فهو يخص قضايا التفاعل والتعاون البرلماني والأسس والمرتكزات التي يقوم عليها هذا التعاون. ضمن إطار هذه المحاور ستعقد طاولات مستديرة تناقش مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم.

    تعريف بالمنتدى ومحاوره وأهميته للدول في ظل التحديات الراهنة ؟

    أهم المواضيع التي يحملها الوفد السوري في جعبته لطرحها على طاولة النقاش مع المشاركين ؟

    ماهي الأولويات التي يجب أن يركز عليها هذا المنتدى من وجهة النظر السورية ؟

    ماهي القيمة المضافة التي تقدمها مثل هذه المنتديات للعمل البرلماني محلياً ودولياً ؟

    حول تفاصيل هذا المنتدى وعن المشاركة السورية كان لنا حواراً خاصاً مع الخبيرة البرلمانية السيدة ماريا سعادة

    حول المنتدى وأهميته، والمحاور المطروحة في ظل التحديات الراهنة قالت الخبيرة البرلمانية وعضو الوفد السوري إلى المؤتمر السيدة ماريا سعادة

    "هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها هذا المؤتمر في موسكو، وأعتقد أن موسكو اليوم تتقدم العالم في إطار إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ومن الذكاء أن تقام هذه المؤتمرات إعتماداً على البرلمانيين وعلى البرلمانات في العالم ،حيث سيشارك في هذا المؤتمر مجموعات كبيرة من الوفود البرلمانية من جميع أنحاء العالم لمناقشة المحاور المطروحة، وأعتقد أن هذا  الدور كان سابقاً ينضوي على الإتحاد البرلماني الدولي، ولكن يشهد العالم منذ نهاية القرن العشرين وحتى اليوم مع بداية القرن الحادي والعشرين حروباً مستمرة، وهذه الحرب نتقوم على أساس النظام العالمي ذو القطب الواحد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية ،  ومع تنامي الحروب وتفاقم الأوضاع في العالم أعتقد أننا اليوم نشهد ولادة نظام عالمي جديد متعدد القطبية، حيث نجد أن المحور الشرقي والدول الكبيرة في الشرق وعلى رأسها روسيا الصين، الهند وإيران وغيرها تتجمع لتقوم بإيجاد ميزان جديد للنظام العالمي لمواجهة من يقوم بهذه الحروب ،وأعتقد أن البرلمانات في العالم تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الإتجاه ".

    محادثات أستانا
    © Sputnik . Bolat Shakhinov
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    وحول أهم المواضيع التي يحملها الوفد السوري في جعبته لطرحها على طاولة النقاش مع المشاركين في هذا المؤتمر قالت سعادة

    "اليوم نحن على أبواب السنة التاسعة من الحرب على سورية، وأعتقد أن الحرب العسكرية شارفت على  الإنتهاء، ولكن الحرب فعلياً لم تنتهي بعد، وأعتقد أكثر المتألمين  من الأوضاع والقادمين للمشاركة في هذا المؤتمر هو الوفد السوري الذي يخرج بخبرة كبيرة وطويلة من الحرب على سورية وهي حرب إرهابية عدوانية على سورية ، وليس فقط سورية تشهد، وإنما العالم يشهد اليوم إرهاباً يمتد ليس بالقوة المسلحة فقط على الأرض وإنما أيضا بالفكر الإرهابي والحرب الإقتصادية الإرهابية،  وبالتالي هي عملية إرهاب للدول والشعوب، والوفد السوري يحمل معه إلى المؤتمر كل هذه التراكمات ويحمل خبرة ما واجهه من الحرب في مواجهة الإرهاب ،ويحمل حلولاً أيضا ويحمل خلاصة تجربته على طاولة الحوار لاسّيما على منصة القسم الذي يتحدث عن الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الإرهاب".

    في ختام حديثها وجهت سعادة رسالة إلى برلمانات العالم قالت فيها

    "نحن نطالب جميع البرلمانات بأن تتحمل مسؤولياتها لتواجه سياساتها التعسفية والعدوانية التي تشن حروباً في كثير من دول العالم ولاسّيما الحرب على سورية، وهناك الكثير من الدول التي تدعم الإرهاب في العالم وخصوصاً في سورية، وبالتالي نحن كشعب سوري نطالب جميع البرلمانات في العالم بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية ومسؤولياتها الدولية في الدفاع عن الشعوب في كل أنحاء العالم، وهذا هو أساس البرلمان والدفاع عن شعوبها، وبالتالي  مواجهة سياساتها التي تدعم الحروب".

      التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم, سوريا, روسيا
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