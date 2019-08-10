Widgets Magazine
تسجيل
16:53 10 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير عسكري : انتصارات الجيش السوري وضعت "الأمريكي والتركي" في مأزق

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 20

    انتصارات عملياتية للجيش السوري ضربت القواعد الأساسية للإرهابيين في مناطق جغرافية بالغة التعقيد وخاصة بعد وصوله إلى منطقة الهبيط التي تعد من أكثر المناطق تحصيناً وتعقيداً.

    الجيش السوري ينتزع (الزكاة) من مسلحي القاعدة
    © Sputnik . Basel Shartuh
    الجيش السوري يقتحم ريف إدلب الجنوبي ويطوق مسلحي النصرة في الهبيط
    يحقق الجيش السوري انتصارات كبيرة في المناطق التي تحصن بها الإرهابيون على مدى السنوات الماضية خاصة في منطقة الهبيط التي تعتبر مفتاح وبوابة السيطرة على جبل الزاوية. سقوط الهبيط وخان شيخون القاعدة الأساسية التي تؤمن دعماً لوجستيا لكل المحاور المتقدمة والجبهات فيما تبقى من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي يعني إنجاز أكثر من نصف المعركة لصالح الدولة السورية.

    هذا عدا عن قطع الطريق على أي محاولات تركية لضم هذه الأجزاء والتوسع داخل الأراضي السورية وأيضاً قطع شوط كبير في إعاقة مخططات الأمريكي في إطالة الأزمة وتحقيق الاستقرار اللازم لتوجه الجيش نحو ماتبقى من الأراضي السورية المحتلة سواء من الإرهابيين أو داعميهم من القوات الغازية.

    أين يكمن النصر الاستراتيجي في تحرير الهبيط وماهي أسرار استماتة الإرهابيين في الحفاظ عليها؟

    كيف يمكن أن تؤثر السيطرة على منطقة الهبيط في إعاقة المخطط التركي لإقامة منطقة آمنة؟

    إلى أي حد فعلياً تسهم السيطرة على الهبيط وماحولها في حسم معركة إدلب؟

    هل يريد الجيش السوري فرض تطبيق اتفاق المنطقة العازلة بطريقته دون الركون إلى واهيات الوعود؟

    الخبير العسكري الاستراتيجي فراس شبّول في قراءته لهذه المستجدات يقول:

    نعلم أن منطقة الهبيط هي تابعة لمعرة النعمان من ناحية خان شيخون في ريف إدلب، وأهمية هذه المنطقة بأنها تقع في منطقة الحدود الإدارية بين محافظتي حماه وإدلب، وهي مقر للإرهابيين منذ سنوات، وهي مركز من مراكز الإرهاب التي تقع خارج سيطرة الجيش العربي السوري، وهي منطقة حدودية مقسومة بين مسلحي ريف حماه وريف إدلب وفيها الكثير من المعدات العسكرية التي يملكها الإرهابيين، وسيطرة الجيش العربي السوري على هذه المنطقة يفتح بوابة ريف إدلب بشكل كامل وسيستمر الجيش العربي السوري بالتقدم نحو مناطق تمركز قيادات الإرهابيين في معرة النعمان وخان شيخون .

    حول إمكانية إعاقة مخطط المنطقة الآمنة التي يريدها "التركي والأمريكي" وعلاقة ذلك بالوصول إلى منطقة الهبيط قال شبّول:

    موضوع الهبيط صغير قياساً بإنتصارات الجيش العربي السوري، ولايمكن قياسه بإحباط مخطط "الأتراك الإخوانيين" بالتعاون مع الأمريكي لإقامة المنطقة العازلة، الهبيط هي منطقة تحوي مسلحين إرهابيين يتم قضمها والسيطرة علبها للانتقال إلى منطقة أوسع، ويتم إحباط هذا المخطط في المنطقة الآمنة، وقرار المنطقة الآمنة هو قرار تخبط سياسي أمريكي تركي وهو ليس قرارا متوازنا ولا يمكن لعقود سياسية كهذه أن تملك هكذا قرار في إيجاد منطقة آمنة. هم يتحدثون عن منطقة آمنة ولكن الجيش العربي السوري ستكون له كلمته في النهاية، بالمجمل عندما يتم التقدم بإتجاه الحدود التركية سيتم التنازل عن هذا الأمر، في الحقيقة موضوع المنطقة الآمنة يتعلق بالأكراد ومحاصرتهم وزجهم في معركة ليسوا بمستواها الحقيقي، لذلك من المبكر جداً ربط موضوع موضوع المنطقة الآمنة بدخول الجيش إلى قرية صغيرة "الهبيط" التي تتبع لناحية تابعة لمنطقة كبيرة هي معرة النعمان وخان شيخون.

    أما لجهة توجه الجيش السوري لفرض تطبيق إتفاق المنطقة الآمنة على طريقته رأى شبّول أن:

    موضوع قيام المنطقة الآمنة مرهون بتقدم الجيش العربي السوري من عدمه، وعندما يتقدم الجيش العربي السوري يجب أن يتأكد الجميع بأن كل محاولات الاغتصاب للجغرافيا السورية ستبوء بالفشل سواء من قبل الأتراك أو من قبل الأمريكيين، نحن هنا لا نقلل من أهمية دخولهم إلى الأراضي السورية لأن هذا موضوع احتلالي لكن هم حالياً في مأزق ميداني وكلما تقدم الجيش العربي السوري نحو الحدود السورية التركية كلما ذهبت أحلام أردوغان أدراج الرياح وكلما قلت فرص نجاح لأي من مخططات الأمريكي.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يقتحم ريف إدلب الجنوبي ويطوق مسلحي النصرة في الهبيط
    الجيش السوري ينوع مفاجآته لمسلحي "النصرة" ويحرر تل وبلدة سكيك جنوب إدلب
    خبير عسكري: الجيش السوري يوجع الإرهابيين بالسيطرة على "مثلث الموت"
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك