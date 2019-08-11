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17:11 11 أغسطس/ أب 2019
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    ما وراء الحدث

    الاستحقاق الرئاسي التونسي بين مطرقة التنافس وسندان الأجندات الخارجية

    ما وراء الحدث
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    نواف إبراهيم
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    أغلق يوم الجمعة الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ظل جدل واسع شهده الشارع التونسي حول المرشحين الأبرز لخوض الاستحقاق الرئاسي.

     إذ بلغ العدد الإجمالي للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمزمع إجراؤها في 15 أيلول / سبتمبر القادم إلى 97 طلباً وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

    وتجري عملية التحضير لهذه الانتخابات وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين بحضور إقليمي ودولي بعضه ظاهر وبعضه الآخر باطن.

    في وقت سابق أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رفض أكثر من 60 ملفا لمرشحين، وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية أن العدد قابل للإرتفاع، وذلك لعدم توفّر العدد الكافي من التزكيات.

    وتعيش البلاد حالة الطوارىء مذ أن قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 4 أغسطس/آب وحتى الـ 2 سبتمبر/أيلول 2019.

    من هم أكثر المرشحين حظوظاً في الفوز في الوصول إلى قصر قرطاج ؟

     ماهي المفاجآت الأكثر توقعاً ولصالح من وفيما تكمن أسبابها ؟

    هل الشارع التونسي مستعد بالشكل اللازم لهذه الانتخابات وماذا عن التدخلات الخارجية ومدى تأثيرها ؟

    حول أجواء التحضير للانتخابات قال الإعلامي وأستاذ التاريخ في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف: "أغلق قبول ملفات الترشح يوم الجمعة في الساعة السادسة مساءً وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 97 ملفاً للترشح من قبل شخصيات سياسية متنوعة فيها مانسميه قوائم حزبية وقوائم مستقلة وكذلك من الحساسيات المختلفة من اليمن والوسط واليسار ومن الرجال والنساء على حد السواء. وتختلف الانتخابات الرئاسية في هذا العام عن سابقاتها بالعدد الكبير للمرشحين لمنصب الرئاسة، وهي ظاهرة يشهدها تاريخ تونس لأول منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية في 8 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1959 وكان الرئيس الحبيب بورقيبة المرشح الوحيد دون منافس،  وتقريباً العدد الذي استوفى الشروط وصل إلى 32، أما العدد الباقي لم يستوفي الشروط المطلوبة المتعلقة بالتذكية الشعبية من قبل المواطنين والأرقام في بطاقات التعريف وموضوع ثبوت الجنسية ونقص في بعض المعطيات الأخرى التي كان لابد من استكمالها قبل بيوم من إعلاق الترشح، ولكن 14 آب / أغسطس  الجاري سوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين".

    أما عن حظوظ المرشحين وأيهم أوفر حظاً في الوصول إلى قصر قرطاج قال بن يوسف:

    "سوف تنحصر المنافسة بين أربعة أو خمسة مرشحين، وستكون شديدة وبالدرجة الأولى يأتي رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد والذي يمكن أن يحظى بدعم حركة النهضة رغم أنهم رشحوا نائب رئيس مجلس النواب الحالي عبد الفتاح مورو، والشخصية الثالثة هو وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهو صاحب خبرة قديمة في العديد من المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 2015، ويحظى باحترام واسع من قبل مختلف الشرائح الإجتماعية، وهناك شخصيات أخرى لديها تقريباً نفس الحظوظ  مثل حمة الحمامي ممثل اليسار وشخصيات أخرى من وجوه ثقافية وفكرية من حساسيات مختلفة مثل الباحث في وكالة ناسا الأمريكية محمد الأوسط العياري، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، وكذلك لأول مرة نرى وجه يمثل الحركة السلفية وهو سيف الدين المخلوف، وممثلين عن أحزاب أخرى، لكن التنافس الأساسي سوف ينحصر بين المرشحين الأربعة الأوائل التي ذكرتهم آنفا والشعب التونسي سيقرر ويبقى الزبيدي الأوفر حظاً بينهم جميعاً وقد لانحتاج  إلى جولة ثانية إذا سارت الأمور في الحملة الانتخابيبة كما يجب للزيدي " . 

    أما بخصوص التدخلات والأجندات الخارجية ومدى تأثيرها على الانتخابات قال بن يوسف: "هناك بعض التدخلات من قبل بعض أطراف خارجية لأن أمن تونس من أمن دول الجوار واستقرارها وخاصة في ظل مسالة الإرهاب والمصالح الإقتصادية، وظهر في مالاحظناه على مستوى الإعلام والحضور في موكب دفن الرئيس الراحل السبسي حضور لسفير الفرنسي وهو شخصية استثنائية من بين  بقية السفراء ويكون حاضراً في كل المواكب، وحضور السفير الأمريكي ولو أنه ليس بنفس الكيفية، والجزائر حضرت بطريقة غير مباشر بكلمة الرئيس إذ كان المؤقت عبد القادر بن صالح  هو مسؤول الكلمات، وشهدنا الرئيس محمود عباس، هذا يشرح عمق حضورها في المشهد السياسي التونسي، لكن ثمة  أطراف أخرى خفية تقوم بهذه الأدوار في مقدمتها الإمارات وقطر في علاقتها بملف الإرهاب فقد دعمت قطر المنصف  المرزوقي وأوصلته للحكم  ودعمته مالياً وأدبيا ومساندتها للتيار الديني وخاصة لحركة النهضة، ومن وراءها أيضاً تركيا، لكن الشعب التونسي اليوم يفطن إلى أنه لايمكن لهذه الأطراف أن تلعب أي دور اللهم عدا عن المال السياسي الضخم الذي دخل إلى تونس تحت ستار منظمات مجتمع مدني ومساعدات في شهر رمضان وغيرها  كل هذا فهمه المواطن التونسي واستشعر بوجود أجندات خارجية، بالنهاية كلمة الفصل للمواطن التونسي الذي لن يسمح لأي طرف أن يملي عليه أجنداته ".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

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