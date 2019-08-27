باحث سياسي: توترات الشرق الأوسط لم تبق أمام العالم إلا خيار التصادم

توترت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل متسارع خلال الأشهر الأخيرة ما بين الحلف الذي تقوده روسيا في مواجهة الإرهاب والهيمنة الغربية الأمريكية وبين الحلف الغربي بقيادة واشنطن.

كان ومازال محور الصراع بين روسيا وحلفائها هي الجمهورية العربية السورية التي اختيرت أو شاءت الأقدار أن تكون ساحة الصراع الأسخن للتحارب والتجاذبات الإقليمية والدولية بناء على موقف كل دول من طريقة التعاطي مع القضية السورية.

فشهدنا تصعيداً وعتداءات ضد إيران الحليف الأقليمي الأكبر في المنطقة لروسيا وسورية، وضد العراق وقوى وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وزادت حدة التسعير في محاولات قلب الأوضاع وخلق حالة عدم إستقرار عامة في اليمن وتونس والجزائر وليبيا والعراق وحتى مصر مروراً بالهند باكستان وكوريا الشمالية وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. فإختلط الحابل بالنابل على كل هذه المحاور التي تصب تقاطعاتها في منطقة تشكل عقدة الوصل بين قارات هذه الدول وهي منطقة الشرق الأوسط.

من هنا نشهد أن جميع القوى المتحالفة والمتصارعة حد السواء تسير بخطى واضحة نحو مواجهة ما، لكل طرف منها أهدافه، إما من موقع الدفاع عن النفس، وإما من موقع الهجوم، فوصل العالم إلى لحظة ما قبل العاصفة الطائشة، علماً أن كل الأطراف ترفع الصوت عالياً محذرة من مغبة الحرب والمواجهة، التي لن تكون في صالح أحد، وباتت المنطقة والعالم ككل كالبهلوان الذي يسير على حبل ويتـأرجح بين التوازن والسقوط، وأنظار الآخرين مشدودة إليه تثور تارة وتهدأ تارة أخرى حسبما يسقط أو يرتفع ...فهل هي الحرب وأين وبين من ومن؟

كيف يمكن لنا قراءة المشهد المستجد الحالي إنطلاقاً من التشابكات والتعقيدات الحاصلة؟

هل مايجري من مواجهات وصدامات ميدانية وكباشات سياسية ينذر بوقع صدام ما وأين نقطة بدايته؟

من له مصلحة في نشوب حرب علماً أننا نرى جميع القوى والدول المتناحرة تحذر من مغبة الصدام؟

هل يمكن أن يفرض الواقع الحالي حرباً ما وماهي سبل تفاديها لأنها إن وقعت فعلاً لايمكن أن يحدد أحد حدودها ولا زمنها؟

من يتحمل المسؤولية الأكبر في تصاعد هذه التوترات على المستويين الإقليمي والدولي؟

تعليقاً على المستجدات العالمية المتسارعة ومآلاتها يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور مهند الضاهر أن:

: الأحداث السياسية في العالم تسير على وقع ما يجري في سوريا، فالأمريكي والصهيوني وبعد فشل سيناريوهاتهما في سوريا يلجأن إلى بدائل أخرى للإستثمار السياسي في مناطق أخرى كإيران أو لبنان مما ينذر بالتصعيد إلى حد أقصى، وما حصل من إعتداءات إسرائيلية في دمشق وكذلك في الضاحية الجنوبية في بيروت وفي ضوء ما تحدث به سماحة السيد حسن نصر الله يوحي بأن محور المقاومة آت إلى رد ما قد يدحرج الكرة إلى صدام يقود إلى حرب.

وتابع الضاهر "إنطلاقاً من كل هذه التعقيدات والتشابكات الحاصلة نجد أن هناك فعلاً أسئلة محورية تطرح بقوة وتبحث لنفسها عن أجوبة وأهمها:

هل نحن أمام حرب قادمة؟

وهل يمكننا التنبؤ بأطرافها، من سيشارك ضد من ومع من؟

كيف لنا أن نحدد المكان الذي ستنطلق منه الشرارة؟

من سيحمل مسؤوليتها؟

وأضاف الضاهر أن

" كل التجاذبات الإقليمية والدولية تؤكد أن مسار التخلص من الإرهاب في سوريا والذهاب إلى التحرير لكامل الجغرافيا لا يرضي الأمريكي، وجدد التساؤل حول إمكانية تورط الأمريكي بإشعال فتيل هذه الحرب..؟"

مشيراً إلى أن "هذه الأسئلة ستكون وجبة دسمة لأي مراقب للبحث حول ما يجري على الساحة الإقليمية والدولية في ظل هذه التداخلات العالمية، وهذه التوترات بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط، بحثاً عن تحقيق السيطرة على مداميك موازين القوى والتحكم بها ليحقق كل طرف مصالحة سواء فرادى و جماعات أو حتى شراكة بحكم الضرورة، إذا ما تم التخلص من مسببات الوصول أو التدافع والدفع القسري من أطراف محددة لأطراف أخرى نحو طريق مسدودة تكون نهايتها الصدام الذي لامفر منه، وهنا تقع المسؤولية بالإساس على عاتق الولايات المتحدة في أن تغيير سياستها وأن تقتنع بأن عالم القطب الواحد ذهب إلى غير رجعة وعليها أن تسلّم [بعالم متعدد الأقطاب يخدم مصالح الجميع ولا يقصي أحد دون الآخر ".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم