Widgets Magazine
تسجيل
16:34 03 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    متغيرات الساحة السورية بين الصمود والغموض

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 10

    حدثت خلال الفترة الأخيرة متغيرات جمة في الحالة السورية منها الإيجابي جداً ومنها السلبي الغامض المقترن باللعب على فوضى التوازنات التي حاول التركي والأمريكي انتهازها لتحقيق أي مكسب ميداني أو سياسي.

     بعد أن حقق الجيش العربي السوري إنتصارات ساحقة على المجاميع الإرهابية وصولاً إلى إدلب، وأعطى من يسيطر عليها من إرهابين الفرصة من خلال وقف أحادي الجانب لإطلاق النار فرصة للخروج منها حقناً لدماء المدنيين في المدينة. في هذه الأوقات كانت الجيش العربي السوري قد حاصر التركي ميدانياً وسياسياً، وهذا ما وضح تماماً في نقطة مورك وماحولها مدعوماً بالتصريحات الروسية على أعلى المستويات بحق سورية في تحرير أراضيها من الإرهاب، وتحضيراً لخروج أي إحتلال يتمترس في إحتلاله لأرض سورية تحت ستار الأمن القومي، أو مكافحة الإرهاب.

    الأمر الذي جعل التركي يضيع مابين تقديم العذر والتبرير أمام الروسي على أبواب قمة الدول الضامنة القادمة في أنقرة، وبعد أن نقض كل إتفاقات أستانا وسوتشي ومابين الوقوع في مغريات مكر الأمريكي الذي عجل الصيد عندما رأي التركي يسير على حبل رفيع وفاقد السيطرة بشكل شبه كلي.

    ما دفع الإسرائيلي ليقوم بعدة هجمات في سورية ولبنان والعراق لتحقيق عدة أهداف، من بينها أن يخفيف عن التركي، ويضع علاقته مع الروسي على المحك ويضع الروسي أمام خيار لم يعبر عنه حتى اللحظة. في ظل هذه التعقيدات والتشابكات يؤكد الروسي أن إستراتيجيته تهدف إلى سحب كل عوامل الصراع التي تهدد كيان الدولة السورية صمتاً وقولاً وفعلاً.

    أين تقع سورية في ظل هذه المعمعة التي فضحت إنتصارات الجيش السوري كنهها من أوسع الأبواب؟

    ما لذي تغير في الإستراتيجية السورية حتى إستطاعت الدولة السورية تحقيق كل هذه الإنجازات بزمن قياسي؟

    ما لذي يمكن أن يخبأه التركي ضمناً مع الأمريكي، وما مدى خطره على منجزات الميدان السوري وصولاً إلى بوابة التسوية المنتظرة في جنيف وعنوانها اللجنة الدستورية؟

    الإستراتيجية الروسية بالمقارنة الإستراتيجية الكلية لحلفاء سورية بالتقاطع مع جميع أشكال العدوان على الدولة السورية كيف يمكن لنا أن نستشعرها؟

    بشأن التقييم العام للحال التي وصلت إليها  الدولة السورية في ظل حرب تستمر منذ عدة سنوات قال الباحث السياسي علي ثابت جديد:

    "علينا أن نتبه إلى أن سورية تعرضت لحرب قذرة فرضت عليها منذ عدة سنوات، لكنها تمكنت من إحتواء كل عوامل الهجوم التي كانت تشن عليها وتمكنت من الإنتقال من حالة دفاع إستراتيجي كانت واضحة إلى بدء عملية الهجوم الإستراتيجي على كافة الجغرافيا السورية، وتمكنت من القضاء على أغلب مواقع التطرف على أرض الدولة السورية،  والأهم من ذلك هو القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا، وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو أن العام القادم هو عام القضاء على تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا). الواضح أن معركة إدلب قد بدأت بالقضاء على هذا التنظيم رغم توقف العمليات العسكرية حالياً، ولكن قناعتي أن هذا التنظيم سقط أمام صمود الشعب السوري وأن من كان يشغّله قد أصبح في ورطة ويبحث عن مخارج للتخلص من هذا التنظيم، لعله يتمكن بالسياسة أن يحقق ماعجز عن تحقيقه من خلال هذه المجموعات الإرهابية".

     لجهة متغيرات الإستراتيجية السورية التي ساعدت في تحقيق كل هذه الإنتصارات وهذا التقدم للجيش العربي السوري رأى جديد أن:

    "الجيش العربي السوري من الجيوش القوية التي كانت عبر التاريخ في المنطقة، والعبرة في أن هذا الجيش كان لديه القدرة الكبيرة في التحول خلال فترة قصيرة جداً والإنتقال من الحرب التقليدية إلى القدرة على الحرب ضد العصابات الإرهابية. أن يتمكن الجيش العربي السوري للإنتقال بهذه المهارات العليا والخبرات التي أكتبسها  إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية تحول كبير جداً، وهذا  التحول يسجل في تاريخ الجيش العربي السوري. بالإضافة إلى الحنكة السياسية التي كانت تتمتع بها القيادة  السياسية السورية، وشجاعة قادة هذا الجيش والتضحيات التي قدموها بمختلف الرتب والمستويات، والإيمان بعقيدة الدفاع والتضحية عن الوطن التي تميز بها الجيش العربي السوري،  وأيضاً  التعاون الكبير بين  الحلفاء الروس والإيرانيين الذين زودوا الجيش العربي السوري بما كان ينقصه من مواد وأسلحة وتكنولوجيا ودعم أسهم في تحقيق هذه الإنتصارات بشكل مباشر ".

    أما عن إتفاق التركي الأمريكي وخطره على إنجازات الميدان ومستقبل الدولة السورية قال جديد:

    مقعد سوريا في الجامعة العربية
    © AFP 2019 / Raad Adayleh
    محلل: هذه الدولة تتحكم في القرارات العربية بشأن العلاقة مع سوريا
    "علينا أن لانثق بالأتراك، وبشكل عام ليس هناك فقط موضوع أردوغان، هناك حالة طمع حقيقة  لدى الدولة العثمانية سابقاً ولدى النخبة التركية الحالية للأتراك لإعادة الدور العثماني من جديد إلى الساحة، ولاحظنا أن من حمل هذا المشروع الأخواني وكان قائده فشل وسقط، وأعتقد أن سقوط الأخوان في مصر، وقدرة الجيش العربي السوري على ضرب أهم المجموعات الإخوانية المسلّحة و وبالذات في حلب أدى إلى ضآلة إمكانية نجاح هذا المشروع أو إدراك القائمين عليه لعدم القدرة على تحقيق أي تقدم فيه ، ومن هنا نرى أن التركي من خلال سعيه إلى التحالف مع الأمريكي جهد للحفاظ على بعض الوجود له في شمال سورية بحجة الأكراد، ونحن نعلم أن هذا الأمر أصبح  حالة نفعية للأتراك والأمريكان حد السواء فهم يتحججون بالخطر الكردي ليستمروا بدخولهم إلى الأراضي السورية، وبنفس الوقت الأمريكي يتحجج بحماية الأكراد ليبقى في المنطقة، وهم يعلمون تماماً  أن جغرافيا وتاريخ  المنطقة تؤكد أن المكونات التي تعيش فيها ليس فقط الأكراد، وأن الأغلبية التي تقطن هناك هي عربية، والأهم من ذلك أن الأمر يكمن في أن إمكانية إقامة فيدرالية في تلك المنطقة أمر مستحيل ومستبعد، ضف على ذلك أن العوامل التاريخية والتقسيمية للدولة السورية عبر التاريخ فشلت جميعها".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري
    بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران
    طائرات مسيرة بريطانية "تساعد" في مضيق هرمز
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك