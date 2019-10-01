Widgets Magazine
تسجيل
17:21 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير عسكري سوري: بعد انتهاء الحرب تنتظر العلاقات الروسية السورية مرحلة أكثر تقدما وفاعلية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 10
    تابعنا عبر

    مرت أربع سنوات على بدء القوات الجوية الروسية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية تقديم الدعم للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً من قوى بعينها.

    مرت أربع سنوات على بدء القوات الفضائية-الجوية الروسية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية تقديم الدعم للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً من قوى بعينها.

    الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    محلل سوري: سوريا وروسيا شراكة استراتيجية وأخوّة بالسلاح والدم

    تحولات كثيرة طرأت على هذا التعاون الذي تمكن من تحقيق إنتصارات واسعة على مساحات مختلفة من الجغرافيا السورية، أدت إلى إحداث خلل في موزاين القوى ومعادلات الميدان لصالح الدولة السورية. إذ تلقت المجموعات الإرهابية المسلحة خسائر فادحة وكان النصر الميداني صاحب الكلمة الفصل في المسار السياسي بدءاً من جنيف إلى أستانا ومروراً بسوتشي وصولاً إلى اللحظات الحالية الحاسمة من عمر الحرب على الدولة السورية، والتي ثبتت نتائجها الميدانية والسياسية أن سورية في الربع الساعة الأخيرة من إعلان النصر مدعوماً بإعلان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن سورية إنتصرت على تنظيمي" داعش" و"النصرة" الإرهابيين المحظورين في روسيا، لكن لابد من الاستمرار في تنظيف الجغرافيا السورية من ماتبقى من البؤر الإرهابية وخاصة في إدلب.

    مالذي حققه التعاون الروسي السوري في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الأربع الماضية إنطلاقاً من إستراتيجية المواجهة للتنظيمات الإرهابية المدعومة والممولة إقليمياً ودولياً؟

    بأي مقياس يحسب النصر الميداني السوري، وهل من ميزان يزن ثقل الحلفاء بهذا النصر وعلى رأسهم روسيا ووعلى أي مبدأ سيتم التعاطي معهم؟

    ماهي إستراتيجية العلاقة الروسية السورية بعد إنتهاء الحرب على سورية، وماهي مرتكزاتها الأساسية وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة؟

    حول ما حققه التعاون الروسي السوري في مواجهة الإرهاب

    قال الخبير العسكري الاستراتيجي فراس شبّول: "العلاقات السورية الروسية قديمة وتاريخية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ونذكر التعاون ودعم الإتحاد السوفييتي للدولة السورية، وإذا عدنا إلى الماضي نرى بأن التعاون بين البلدين بدأ منذ عام 1925 تعاون علمي ثقافي والتسليح، وكانت الإتحاد السوفييتي من أول الداعمين لإستقلال الدولة السورية والعلاقات بدأت في عانم 1944، إذا هذا الإرتباط الوثيق بين الدولتين يشير إلى أن هناك  مصير مشترك من النواحي السياسية والإقتصادية والعسكرية وأن كل المؤشرات تشير إلى أن مصير الدولتين واحد على الرغم من البعد الإستراتيجي الجغرافي بين البلدين نجد بأن العلاقات متينة وأكثر من أخوية وحتى لو دخلت في إطار المصالح، نعم لا يوجد علاقات في الكون غير مبينة على مصالح حتى بين الأسرة الواحدة، لكن هذه المصالح تختلف في إتجاه مصالح الخير أو مصالح الشر، والعلاقات  السورية الروسية في إتجاه الخير وصالح البلدين والشعبين والتوافق الجغرافي هو قوة للدولتين ونحن نذكر أن العلاقات مرت بمرحلة برودة في عهد غورباتشوف ويلتسين، ولكنها عادة إلى قوتها وألقها في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقات مصالح بين الدول، ومن هنا نرى العلاقات الروسية السورية مصيرية".

    وحول مقياس النصر السوري ووزن الحلفاء فيه وعلى رأسهم روسيا وماهية أساس التعاطي معه

     قال شبول: "أنا أؤكد أن العلاقة الروسية السورية ليست جديدة أو مستجدة ولا تقوم على مبدأ دين ووفاء الدين بل على قاعدة إستراتيجية متيمة للدولة الروسية ليس في سورية فقط بل في المنطقة العربية كلها، ويمكن أن أشير هنا أهمية  تتواجد الدولة الروسية في منطقة البحر المتوسط ودفاعها عن سورية وعن الحق وعن الأمن القومي الروسي كما قال الرئيس بوتين، والدولة الروسية لاتنتظر رد الوفاء من الدولة السورية ولا الدولة السورية  تنتظر ذلك من روسيا لأن العلاقة إستراتيجية والمصير مشترك، والدولة الروسية لم تكن يوماً دولة تحمل فكر إستعماري كما دول الغرب ومن حق روسيا أن تدافع عن مصالحها وعن أمنها القومي، لأنه لو سيطر الإرهابيون – لا سمح الله - على الأرض السورية لكانوا تمددوا إلى روسيا وحصل على الأراضي الروسية ماحدث في سورية، وبالنهاية المصالح المشتركة هي حق للدولتين".

    وعن مستقبل العلاقة الروسية السورية بعد انتهاء الحرب على سورية

     قال شبول "بكل صراحة بأن الإستراتيجية في العلاقة بين روسيا وسورية سوف تستمر وبوتائر عالية في شتى المجالات وخاصة السياسية والإقتصادية والعسكرية، ومن الناحية الإقتصادية من حق الدولة الروسية كما

    افتتاح الجناح الروسي بمعرض إعادة إعمار سوريا
    © Sputnik .
    ماتفييف: استكشاف المناطق الصناعية السورية كقاعدة لتصدير المنتجات الروسية إلى السوق العربية
    إيران الإستثمار الإقتصادي، من حق من دافع عن سورية وقدم الدعم والدماء والرجال أن يطور علاقاته وإستثماراته الإقتصادية، كيف لنا أن نقول لصديق دافع عن سورية بأنه لايستطيع الإستثمار في سورية بعد نهاية الحرب ونسمح للغير بذلك، هذا غير منطقي. العلاقات الروسية السورية بكافة المجالات وعلى مختلف المستويات ستستمر بين الدولتين بعد الحرب وبوتيرة تضمن خدمة مصالح الدولتين والشعبين. الإستراتيجية الروسية والسورية قائمة على تمتين العلاقات بما يدعم تحقيق مصالح البلدين في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والقادم من العلاقات بين البلدين سيكون كما في السابق ولكن بمردود سياسي وإقتصادي أكثر فاعلية ".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على أراضي حديقة القصر الملكي أورانينباوم في سان بطرسبورغ
    جمال الخريف في المنتزه الملكي أورانينباوم الروسي
    لا يمكن حل مشكلة اللاجئين إلا بالتعاون مع الحكومة السورية
    لا يمكن حل مشكلة اللاجئين إلا بالتعاون مع الحكومة السورية
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك