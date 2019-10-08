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18:13 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    كيف بدأت العملية التركية شرق الفرات وكيف ستنتهي...

    ما وراء الحدث
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    العملية التركية العسكرية في سوريا (43)
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    بدأت يوم أمس العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس أردوغان شرق الفرات ضد قوات "قسد" بقصف عدد من المواقع في الحسكة وجاءت هذه العملية بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي عن سحب قواته من سورية.

    وفي تغريدات له قال ترامب إن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها أن تتابع في هذه الحرب السخيفة التي تكلفها الكثير، بالمقابل لم يكن هناك موقفاً واضحاً جامعاً للإدارة الأمريكية، إذ أن البنتاغون رفض موقف ترامب قائلاً "إن هذه الخطوات تهدد الأمن القومي الأمريكي. من جانبه المتحدث الرسمي باسم الكريملين دميتري بيسكوف قال إن الرئيس بوتين لم يناقش مع أردوغان العملية العسكرية في شرق الفرات".

    في هذا الوقت جددت ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" موقفها بأن الحوار "هو النهج السليم لحل كافة الأمور والقضايا مع كافة الأطراف بما فيها تركيا"، ودعت كافة القوى الفاعلة في سوريا "بما فيها روسيا والحكومة السورية لأن يتحركوا ويبدوا موقفهم الواضح والصريح حيال هذه التهديدات والهجمات التركية.

    الآن لم تعد التصريحات السياسية تقدم أو تؤخر العملية بدأت وفقط لغة الميدان هي التي ستحكم سواء لجهة التركي الذي هدده ترامب بالقضاء على إقتصاده في حال تجاوز الحدود أو سواء لجهة تعاطي الدولة السورية وحلفائها مع هذا المستجد.

    هل يمكن أن يتجرأ أردوغان على التوغل في الأراضي السورية خارج حدود التي يمكن التغاضي عنها وفق أسس لايعيها إلا سورية والحلفاء ضمن إستراتيجية التعاطي مع هذا الإعتداء؟

    الإنسحاب الأمريكي بغض النظر عن حجمه هل يعتبر خطوة تكتيكية أمريكية لصالح التركي أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

     هل ستهرول إلى القيادة السورية لإعطاءها فرصة للعدول عن خطأها في الارتهان إلى الأمريكي؟

    أردوغان يلعب على حبال فوضى التوازنات...هل سينجح  خاصة أنه يحاول حتى اللحظة المساومة وتحديداً مع الأمريكي؟

    حول إذا ماكان الرئيس أردوغان قد يتجرأ على التوغل داخل الأراضي السورية خارج الحدود التي يمكن التغاضي عنها بغض النظر عن وجود إتفاق ما مع الأمريكي المنسب

    قال الخبير في إدارة الأزمات والحروب الإستباقية والأستاذ المحاضر في علم الإجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي:

    "أنا أؤكد أنه لدى أردوغان خشية من ردة فعل الأمريكي أو الروسي تجاه ما يمكن أن يقوم به في الأراضي السورية في ما يدعى شرق الفرات، وأنا لست بالمطلق ضد الفكرة التي تقول أن الأمريكي إنسحب تكتيكياً لصالح التركي، خاصة أنه لايوجد بالسياسة أحكام وقوانين قطعية كقوانين العلم، وبالتالي مايصح اليوم يمكن أن لا يصح غداً، هذا الموضوع ضبابي، الولايات المتحدة الأمريكية تهدد أردزوغان من إتخاذ أن إجراء أو خطوة في المنطقة التي يجري الحديث عنها ومن غير المستبعد أن يكون هناك تنسيق تركي أمريكي من خلال القنوات التي بينهما، وبالتالي لايمكن إطلاق حكم قطعي حول هذا الأمر.

    وحول إمكانية توجه قوات "قسد" بطريقة ما إلى دمشق

     قال الشّلي: "برأي هؤلاء ارتهنوا في شؤونهم وأمورهم لجهات متعددة سراً وهم لديهم قنوات مع القيادة السورية، وهناك مباحثات مع القيادة الروسية ويقال أنه لديهم تواصل مع الجهات الإيرانية عن طريق

    عناصر من قسد في ريف دير الزور الشرقي
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    "قسد" تلوم الولايات المتحدة لانسحابها من شمال سوريا
    ممثلين بهم في العراق، ولكن هم مرتهنون بالكامل للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وحتى يقال أن لديهم من يمثلهم داخل القيادة التركية. هذه المسألة حقيقة لايمكن تبيانها حتى يبان الخيط الأبيض من الأسود، وفي "قسد" يميلون و حيث مصلحتهم يكونون ولا أدعي أنهم برغماتيون بالمطلق طالما هم مرتهنون للآخر، وبالتالي لايمكن الحكم عليهم وفجر اليوم قرأت خبراً مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على موقع من مواقع "قسد" في شرق الفرات وهذا الأمر مستغرب، كونهم حشدوا قوات كبيرة وهددوا القيادة التركية بأنه في حال قيام التركي بأي عمل في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ستكون حرباً شاملة على الجيش التركي وعلى الأراضي التركية".

    وأضاف الشلًي أن "التركي  لديه مساحة ممتازة ويعرف جيداً كيف يستثمر هذه المساحة في التباينات في الموقف السياسي الروسي الأمريكي وبينه وبين الإيراني أيضاً رغم كل هذه التظاهرة الإعلامية التي يتم التوقيع عليها بين الحين والآخر في إجتماعهم سواء في أنقرة أو سوتشي أو طهران بين الجهات الضامنة الثلاث وبكافة الأحوال هناك خلافات قائمة حول سلوك أردوغان الدائم وخذلانه للرئيسين الروسي والإيراني حول مايتم الإتفاق عليه خلال اللقاءات الدورية".   

    مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى في سورية باسل شرتوح أجاز الأوضاع المستجدة على النحو التالي:

    "تركيا تعمل على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية التركية في وقت تتجهز "قسد" للمواجهة  وتقوم بحملة إعتقالات تطال المدنيين والشباب بحجة التجنيد الإجباري وأنها بحاجة إلى عناصر للقتال في صفوفها. الوضع الميداني على الأرض يسشير بأنه بين الحين والأخر قد تبدأ تركيا بعمل عسكري بري وخاصة في ظل إستحالة إستخدام الطيران لوجود مضادات طيران محمولة على الكتف مع عناصر "قسد"  التي تجهزت لهذه المعركة خلال السنوات الماضية، في الوقت التي تعول تركيا على  مايسمى بالجيش الوطني الذي يضم في صفوفه أكثر من 5000 آلاف مسلح، والساعات القليلة القادمة قد تكون كفيلة بتوضيح ماهية المشهد الميداني شمال شرق الفرات، كما أن دمشق حتى اللحظة لم تدلي بأي تصريح أو موقف رسمي حيال مايجري".        

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الموضوع:
    العملية التركية العسكرية في سوريا (43)
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
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