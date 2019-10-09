Widgets Magazine
تسجيل
17:09 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    كاتب سياسي: إيران يمكن أن تلعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مع تطورات الأحداث الجارية في الشمال السوري والتهديدات التركية بالقيام بعملية عسكرية شرق الفرات ظهرت العديد من المواقف الإقليمية والدولية المختلفة وضمن هذه المواقف المحورية، الموقف الإيراني.

    فإيران قوة إقليمية كبرى وحليف استراتيجي للدولة السورية تعداه إلى تحالف متين مع الدولة الروسية في مواجهة ليس فقط الإرهاب والحرب على سورية بل المشاريع والمخططات الأمريكية والغربية ضد مفاصل هذا الحلف الممتد إقليمياً ودولياً.

    إيران وكطرف ضامن في عملية حل الأزمة السورية وجهت تحذيراً شديد اللهجة للجانب التركي من مغبة تخطي الخطوط الحمراء في سورية رغم كل التقاطعات التي تخدم مصالحها مع التركي في ظل الحصار الذي تعاني منه وخاصة المصالح الإقتصادية والجيوسياسية، رغم أن الرئيس روحاني قال في تصريح له اليوم أن أنقرة تمتلك الحق في تأمين حدودها الجنوبية"، ومن هنا لابد لنا من أن نبحث في عمق في الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في مرحلة كف ماء وجه التركي، كما سماها بعض الخبراء، وبالتالي لابد من الإجابة على تساؤلات كثيرة أهمها:

    كيف لنا أن نقرأ رد الفعل الأولى من الحليف الإيراني على ماجرى وما يمكن أن يتبعه جراء الخطوات التركية في سورية؟

    هل يمكن أن تلعب إيران دور الوسيط بين دمشق وأنقرة وبين قسد ودمشق وكيف يمكن لها أن تحقق التوازن في كلا الحالتين وبينهما على أساس إختلاف الوزن السياسي والإقليمي لتركيا كدولة ولقسد كحركة مسلحة جزء من الجسد السوري؟

    دور إيران بالتنسيق مع كردستان العراق الذي طالب رئيسة مسعود البرزاني وزير الخارجية الروسي بلعب دور يحمي الكرد السوريين مما هو آت وأين العراق كدولة جارة من ذلك؟

    حول ردة الفعل الأولى من قبل إيران قال الكاتب السياسي والخبير بالشأن الإيراني إبراهيم حمدي شير:

    "السياسة الخارجية لإيران وخاصة مع حلفائها هي سياسة متزنة، ورأينا هذا من خلال التعاطي مع قضية اليمن كانت مدافعة عنها ، فعندما دعت السعودية عندما طلبت من إيران المصالحة إشترط إيران وقف العدوان، وهذا مانراه في سورية، أي  أن السياسة الخارجية الإيرانية تدافع عن سورية حتى النهاية لدرجة أن الوزير ظريف أجبر وزير خارجية تركيا على التأكيد أن العملية مؤقتة ولن تضر بإستقرار سورية ووحدة الصف السوري، أي أن إيران بموقفها الخارجي تستطيع أن تلعب بعدة أوراق في هذا الملف وتستطيع أن تلعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة ويمكن أن تحقق نجاحاً في هذا الإتجاه، عدا عن أن الوجود الإيراني والروسي  شرعي على عكس الوجود غير الشرعي للتركي على الأرض السورية مثله مع الأمريكي والإسرائيلي ، ومن الممكن جداً أن تستطيع خلق نوع من السلام بين سورية وتركيا وليس تطبيع العلاقة، وهناك إختلاف بين السلام وتطبيع العلاقات".

    وعن إمكانية أن تلعب إيران دور الوسيط قال شير:

    عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحسكة
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    السيناريو الأسوأ… "قسد" بين مواجهة تركيا والعودة للدولة السورية
    "من المكن أن تلعب إيران على ورقة عودة الحكومة السورية إلى الشريط الحدودي وأن تذهب الجماعات الكردية المسلحة الإنفصالية من المناطق الحدودية، وبالتالي لن يكون هناك أي خطر على الحكومة التركية أو على الإستقرار في تركيا كما تدعي أنقرة.هذا إن أرادت أنقرة فعلاً تريد هذا الأمر إن لم يكن لديها مآرب أخرى كالتتغيير الديموغرافي  في الشمال السوري كما فعلت في الباب ومناطق أخرى مثلاً وإستخدام اللاجئين لديها أكثر من مليوني لاجىء بينهم أعداد كبير من المسلحين تريد أن تنشرهم في الشمال الشرقي السوري وهذا يهدد إستقرار سورية".

    وأضاف شير: "من هنا نرى أن إيران يمكن أن تلعب أيضاً دور الوسيط بين دمشق وبين الأكراد لأسباب عديدة من بينها مثلاً النسيج الإجتماعي في إيران يشبه إلى حد كبير النسيج الإجتماعي في سورية وفي العراق و في تركيا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل تحتاج قسد للوساطة  بينها وبين دمشق؟

    دمشق تريد خطوات فعلية على الأرض من قبل "قسد" ولا تريد إعلانات أو بيانات، قسد قامت بفدرالية بحركات مسلحة ورفعت الأعلام الإنفصالية وقامت بتغيير ديموغرافي في الرقة والطبقة ومناطق الحسكة ودير الزور وحاولت تغيير التركيبة السكانية في المنطقة، دمشق لاتريد شعارات وكلام إعلامي ومن ثم يذهب الجيش السوري إلى الحدود ويصطدم مع الجيش التركي ويذهب شهداء ومن ثم كما يقول المثل العربي "تعود حليمة لعادتها القديمة" أي بمعنى يعود "قسد" إلى البحث عن تطبيق الفكرة الإنفصالية، لابد من ردة فعلية حقيقية من "قسد" وأن لاتختصر بالدعوات والبيانات لمواجهة العدوان التركي".

    لجهة قضية التقاطع الكردي الكردي تحديداً مع العراق رأى شير أن:

    "إيران حليفة مع الجميع في المنطقة أي أن تستطيع اللعب على التوازنات الإقليمية والدولية وإحداث مصالحة حقيقية وإجبار الكرد السوريين على التقدم خطوات وتقديم الأوراق التي تريدها دمشق مقابل المصالحة، لأن إيران تستطيع التواصل مع الكرد السوريين والكرد العراقيين والجلوس على طاولة مفاوضات واحدة لإيجاد صيغة وطنية سورية تحفظ كيان الدولة السورية وسيادة ووحدة أراضيها".

    .التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر Aizel x Team Putin في موسكو
    افتتاح متجر للعلامة التجارية "فريق بوتين" في موسكو
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة غير مسبوقة
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة "غير مسبوقة"
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك