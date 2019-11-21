تسجيل
18:57 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    منطقة الشرق الأوسط بين سندان الأزمات الداخلية ومطرقة التدخلات الخارجية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تعيش منطقة الشرق الأوسط منذ بداية ما يسمى "الربيع العربي" حالة من الاهتزازات العنيفة وعدم الاستقرار الناتج عن أزمات داخلية ونزاعات إقليمية ودولية جعلت شعوب معظم دول المنطقة تعيش حالة خانقة على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية التي زادت من سوئها الحروب والنزاعات المسلحة.

    المرشح الرئاسي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    بعدما حصل على المرتبة الثانية… نائب: "قلب تونس" من حقه أن يكون في الحكم
    زد على ذلك تمدد الإرهاب في معظمها، وطبعاً تختلف التقييمات التي يقدمها الخبراء لما هو آني وقادم في ظل هذه الظروف القاسية، وفي ظل عجز حكومات دول المنطقة اتخاذ قرارات فردية أو جماعية لإنقاذ المنطقة من الأسوء، وتكيل لبعضها البعض الاتهامات بالتدخلات الخارجية لتحقيق مصالح خاصة. المخيف في الأمر أن الجميع بات في معمعة المواجهة التي لم يوضح أحد ما، حتى اللحظة، كيف يمكن أن تنتهي.

    ما الأسباب الحقيقية التي ذهبت بالمنطقة في هذا النفق مجهول النهاية؟

    من يتحمل المسؤولية بشكل كامل او جزئي عما يجري؟

    الوضع الحالي لايتحمل أو لايقبل حلول قاطعة فهل من حلول جزئية يمكن الركون إليها والارتكاز عليها لحرق مراحل من شأنها قطع الطريق على المتربصين بدول المنطقة؟

    هناك خبراء يتحدثون عن قادم لا ينذر بالخير هل بات لا مفر من انفحار عام للوضع في ظل الغليان السياسي والشعبي؟

    التدخلات الدولية السافرة لدول الغرب يقابلها دور روسي يسعى لإيجاد حلول ترضي الجميع كيف يمكن أن تتم الاستفادة من هذه التقاطعات إيجاباً؟

    عن احتدام الأحداث في منطقة الشرق الأوسط ومسبباته قال الأكاديمي، أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد:

    "للأسف الشديد النيران اشتعلت في المنطقة بأكملها والكثير دول المنطقة التي إشتعلت فيها النيران منذ عام 2011 إستغلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية  المتدنية للغالبية العظمى من مواطني هذه الدول لتنفيذ مشروعها التقسيمي والتفتيتي للمنطقة، وأيضا تبعية بعض حكومات هذه الدول بمنظومتها الإقتصادية والإجتماعية أمريكيا للمنظومة الرسمالية العالمية، وبالتالي العمل وفقا للنظام الرأسمالي بشكله التابع ما أدى إلى تدهور أحوال هذه المجتمعات على المستوى الإقتصادي، وبالتالي كانت الأمور جاهزة للإنفجار، وهنا أشعلت الولايات المتحدة النيران في مجتمعات هذه الدول ولم تستطع الحكومات أن تتخذ أي أجراءات من شأنها أن تطفئ هذه النيران لذلك تساقطت الكثير من الأنظمة السياسية كما في تونس ومصر واليمن، وحتى الدول التي كانت متماسكة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي تم غزوها من قبل الناتو كما هو الحال في ليبيا، وفي سورية التي شنت عليها حرب كونية عبر الإرهابيين لأنها دولة غير تابعة وجاء صمودها نتيجة لكونها كانت تملك منظومة إقتصادية مستقلة إلى حد كبير عن المنظومة الإقتصادية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

    وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي والصحفي في جريدة "إيزفيستيا" الروسية أندريه أونتيكوف 

    بكل تأكيد أنا أوافق على جاء عليه الدكتور سيد أحمد، طبعاً هناك في كثير من الدول العربية وكذلك في إيران ظروف معيشية صعبة وهناك مشاكل إجتماعية وإقتصادية، ومن حق شعوب هذه الدول أن تتظاهر، وهذه المشاكل وأزمات الفساد موجودة في كل دول العالم وحتى في روسيا. والمشكلة تكمن في أن بعض القوى في الإقليم وخارج منطقة الشرق الأوسط تحاول أن تستغل هذه الأحداث في دول العربية والإسلامية لصالحها، المثير أن ماتشهده الساحات في لبنان وإيران والعراق يأتي بشكل متزامن وتقف وراءها نفس الأيدي التي تركب على موجة الإحتجاجات وتستغلها لتحقيق مآربها، وهذه هي المشكلة الأكبر، وإن عدنا إلى والوراء ونظرنا إلى ماحدث في مصر تونس وسورية وليبيا نرى أن الأوضاع تنتقل بشكل نسبي من سيء إلى أسوء".
    أطفال في مدينة الحديدة / اليمن
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    اليمن... وفاة 100 ألف طفل سنويا بسبب الحرب والحصار

    وأردف أونتيكوف بأنه لابد من إيجاد حلول لمشاكل المنطقة من قبل دول المنطقة ذاتها دون السماح بالتدخلات الخارجية من خلال التمسك بالمظاهرات السلمية وعدم إستخدام العنف، وأنه لابد من الإنتباه إلى الوصفة الروسية لجهة  تفعيل دور الحكومات العربية وتفعيل دور جامعة الدول العربية ودول الخليج والمنظمات، وأن الموقف الروسي يدعو إلى تقوية موقف الحكومات العربية ومنع التدخلات الخارجية".

    من جانبه حمّل السيد أحمد جزء كبير من المسؤولية عن ما يجري لحكومات الدول العربية التي إتبع بعضها طريق التبعية للغرب والولايات المتحدة، وأثنى على التدخل الروسي المشروع في المنطقة بناء على طلب  من بعض الدول التي وقعت عليها المؤامرة حسب وصفه، في وقت من الصعب التعويل فيه على جامعة الدول العربية ودول المنطقة، داعياً إلى إلتفاف تلك الدول التي اشتعلت فيها النيران في المحور العالمي الجديد لمواجهة ما يحاك ضدها من خطط لتدميرها وإستنزافها، وأن العالم يتشكل من جديد وقادم على مرحلة تعددية قطبية، وأن المجتمعات العربية التي ظلمت لابد من أن تتحد مع القوى التي تتشكل من جديد كالقوة الروسية والصينية ودول بريكس، وأن تأخذ مكانها ضمن إقتصاديات هذه القوى والمنظمات الدولية الجديدة ، ماقد يكون حجر عثرة أمام مشروعات الولايات المتحدة للتقسيم والتفتيت.

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

    إعداد وتقديم نواف ابراهيم

    انظر أيضا:

    اليمن... وفاة 100 ألف طفل سنويا بسبب الحرب والحصار
    الجيش اليمني: مقتل 8 من الحوثيين وإصابة 11 في كمين شرق تعز
    الملك سلمان يتحدث عن آماله من أجل اليمن ويكشف ما تعرضت له السعودية خلال الحرب
    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مناطيد هوائية في الصين
    صور مثيرة سترغب بعدها في ركوب منطاد هوائي
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك