تسجيل
17:50 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    أزمة لبنان - ماضي حاضر ومستقبل

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    بعد أكثر من 37 يوما من الاحتجاجات الشعبية بدأت تنقشع الكثير من الغشاوة التي أحاطت بها سواء لجهة المطالب الشعبية المحقة أو لجهة وقوعها إلى حد ما فريسة للمطامع الإقليمية والدولية التي لم تعد خافية على أحد رغم محاولات تغليفها بغطاء التدخل من باب الإنسانية والديموقراطية.

     بكافة الأحوال الشعب اللبناني لديه خبرة تاريخية عميقة بمثل هذه الأزمات ولديه القدر الكافي من الوعي والإدراك الجمعي للتعامل معها حتى في أوج غياب التنظيم الدقيق لحراكه الذي باتت تشوبه عملية استخدام شعارات سياسية تفوق الواقع، ونبش الماضي والاستشعار الخاطىء للمستقبل من قبل بعض المشاركين في التظاهرات الشعبية، إلى أين يتجه لبنان؟

    الوضع اللبناني بشكل عام يمكن مناقشته من خلال عدة محاور أهمها: المكاشفة التاريخية والبحث عن جذور الصراعات الداخلية اللبنانية أصلها ومنبتها مسبباتها ونقاط الإرتكاز والخلل فيها؟

    المحور الثاني يمكن التطرق من خلاله إلى الحراك الشعبي ومدى استقلاليته عن التدخلات الإقليمية والدولية سواء برضى بعض القوى أم من عدمه؟

    المحور الثالث والذي يشكل نقطة الطرد المركزي للحالة اللبنانية المستجدة في ظروف مغايرة عن أزمات سابقة وبأدوات أكثر مكر للتصّيد في الساحة اللبنانية لتحقيق مصالح خاصة لقوى خارجية؟

    انطلاقا من المحاور الآنفة الذكر يطرح سؤال مهم نفسه بقوة رغم أنه سؤال تقليدي لكن يعتمد على كنه الحراك اللبناني بالرجوع إلى الاتفاقات التاريخية التي تلت أزمات سابقة في تقديم رؤية تقديرية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في هذا البلد؟

    حول جذور الصراعات الداخلية وتاريخها يرى الأكاديمي والباحث في الشؤون التاريخية سهيل لاوند أن:"نظام الحكم قائم على نظام المحاصصة الطائفية في كل المجالات، وهذا النظام ولد مع تأسيس الجنرال الفرنسي غورو لدولة لبنان الكبير وجذوره تعود للسياسة العثمانية والغربية في المنطقة لا سيما منذ أواسط القرن التاسع عشر.. نزول اللبنانيين للشارع محق، لكن هناك من يريد ركوب هذا الحراك وتوظيفه سياسياً بدعم غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. أما موسكو فتريد إبقاء المعادلة السياسية اللبنانية على ماهي عليه لأنها تتوافق مع مصالحها، أولاً من حيث أنها داعم لمحور بيروت دمشق بغداد طهران، وثانياً لرغبتها بالإستثمار الإقتصادي في لبنان من بوابة المياه الإقليمية اللبنانية على البحر المتوسط وتسلم شركاتها لمشروع إستخراج الثروات الباطنية الدفينة فيه".

    وأضاف لاوند أن: "الحل المؤقت هو مع القضاء باستقلاليته التامة عن السلطة السياسية، وتشكيل وزارة خبيرة من مختصين تملك الكفاءة والأمانة. أما الحل الأشمل وإن بدى بعيد المنال فيتطلب رحيل كل الطبقة السياسية الحالية ووضع نظام حكم جديد، نظام علماني كلياً، مع انفتاح كبير، والعمل على أفضل العلاقات مع سوريا والتأكيد على حماية المقاومة، فهي الورقة المحلية الأقوى للبنان".

    من جانبه أنطوان شاربنتيي الباحث المتخصص بشؤون الشرق الأوسط وأوروبا قال: "أوافق رؤية الأستاذ سهيل التاريخية للبنان، مشكلة لبنان الأساسية والجوهرية تكمن في النظام الطائفي الغريب العجيب الذي يحكم لبنان منذ وقت طويل، هذا النظام الطائفي وضع من قبل الدول الغربية التي تدخلت في لبنان وخصوصاً فرنسا، وهذا النظام الطائفي رسمياُ ولد مع لبنان الكبير، لكنه كان منذ ماقبل المتصرفية وفكرة هذا النظام الطائفية هي فكرة فرنسية غربية تبنهاها بعض اللبنانيين الذين كان همهم الحكم  وإقامة دولة مسيحية، ولسوء الحظ إذا ماقارناه مع مشروع الدولة الصهيونية نرى أن هناك تقارب بين المشروعين السياسيين وهناك تقارب فكري بعض الشيء مع الفكر الصهيوني، وهذه مشكلة لبنان الكبيرة ، منعت اللبنانيين من التجذر بمحيطهم العربي وإنشاء علاقات سليمة مع الشعوب الجارة لها ما أدى إلى خروجهم نحو الغرب الذي إستغلهم ومازال يستغلهم في محاولة منه لبسط الهيمنة. إن لم يعد اللبنانيون إلى جذورهم العربية ومحيطهم لن يستطيعوا التخلص من المشاكل التي يعيشونها، أزمة السلطة ومشكلة لبنان هي مشكلة نظام و شعب لايتجذر في محيطه".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك