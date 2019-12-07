تسجيل
18:53 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    على ما تستند اللجنة الدستورية السورية لتجاوز التدخلات الخارجية

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_event/201912071043645092-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/

    دعا وزير الخارجية الروسي إلى عدم الإسراع في تقييم عمل اللجنة الدستورية إذا قال خلال مؤتمر المتوسط "حوار روما" إنه "لولا الإعاقات التي قام بها الزملاء الغربيون لتشكلت اللجنة منذ عام" .

    سيرجي لافروف
    © Sputnik . Максим Блинов
    لافروف يدعو إلى عدم التعجل في تقييم عمل اللجنة الدستورية السورية
    الموقف الروسي تجاه القضية السورية واضح لا لبس فيه منذ بداية الحرب على سورية ولم يتوانى مرة واحدة عن توجيه اللوم بشكل مباشر لدول الغرب والولايات المتحدة حول سلوكياتهم غير السليمة تجاه المسار السياسي .

    إلى ما يرمي الوزير لافروف في هذا الإتهام لدول الغرب ؟

    ماهي الإعاقات التي نالت من مسار عمل اللجنة الدستورية وهل تم تجاوزها أم أنها مازالت قائمة ؟

    ماهي مرتكزات مسار اللجنة الدستورية اللازمة لتحاوز مثل هذه الإعاقات ؟

    إستراتيجية مسار عمل اللجنة الدستورية في الوقت الحالي ومامدى الرضى عن نتائجها نحو إنجاز الحوار في ظل دعوات لمتابعة عملها في دمشق ؟

    تعليقاً على تصريح الوزير لافروف قالت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن المجتمع المدني ميس كريدي

    " ماقاله الوزير لافروف دقيق،لأنه يبدو بأن هناك شعور لدى دول الغرب بأنهم لم يحققوا شيء بعد حرب طويلة دعموها وكانوا أساسيي الحضور فيها، وحاولوا فرض أجندات معينة، ويحاولون الآن بشتى الوسائل إعاقة عمل اللجنة ،أعتقد أن هذا يجب أن يترجم كتعطيل للعملية السياسية والتي تحسب بأنها تتويج للنجاحات الروسية في القضاء على الإرهاب".

    حول المرتكزات اللازمة لتجاوز الإعاقات الحاصلة قالت كريدي

    "طالما هناك من يدعم الإرهابيين وطالما هناك إستخدام لإشخاص يمثلون أجندة ويتلقون أوامر من الدول التي تحرك هذه الملفات لن يتغير شيء، في اللقاء القادم ربما نلمس إن كان هناك تقدم في المواقف أم لا، لكن لانستطيع أن نعول على أشخاص بالإحتكاك المباشر، يجب أن نعول على أداء الإجتماع القادم"

    بخصوص مسار عمل اللجنة وإسترتيجية العمل بين جميع مفاصل اللجان المصغرة والموسعة قالت كريدي:

    " هناك إمكانية للتحادث وتبادل الآراء. بعد حرب 9 سنوات لايمكن أن نتوقع نهايات سريعة في ظل التدخلات الخارجية، رأي الشخصي يتقاطع مع رأي الوفد المدعوم من الحكومة السورية بأنه لابد من أن يكون هناك أرضية ثوابت وطنية ملزمة لكل الأطراف، وأنا مع التوجه لمتابعة الحوار في دمشق لأن الحوار في دمشق هو إعلان حقيقي بأن هذا الحوار سوري سوري ".

    التفاصيل في التسجيل الصوتي...

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    لافروف يدعو إلى عدم التعجل في تقييم عمل اللجنة الدستورية السورية
    رئيس منصة موسكو: اللجنة الدستورية السورية يجب أن تنتقل إلى دمشق
    سوريا: بيان واشنطن حول لجنة مناقشة الدستور محاولة للتدخل في شؤون الدول
    الخارجية الأمريكية تتهم وفد الحكومة السورية بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك