استفزاز أمريكي جديد لروسيا من الخاصرة الأوكرانية... كيف سترد موسكو

لم تمض عدة أيام على قمة صيغة "نورماندي" في باريس حول الوضع في دونباس شرقي أوكرانيا حتى ذهبت واشنطن كعادتها للتخريب على أية اتفاق روسي أوكراني، فالهدوء على حدود روسيا ليس من مصلحتها كما يبدو على مدى عقود طويلة.

بات هذا واضحاً في بيان الخارجية الأمريكية عقب لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا إذ أكد هيل على دعم واشنطن الثابت لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في مواجهة "العدوان الروسي" على حد تعبيره.

كيف يمكن قراءة هذه الخطوة الاستفزازية عقب قمة صيغة نورماندي بأيام قليلة؟

هل تنوي واشنطن تقويض الدور الروسي إقليمياً ودولياً بالاعتماد على الأزمة الأوكرانية؟

ماهو الرد الروسي المتوقع فعلياً بعيداً عن التصحريات والردود الدبلوماسية؟

حول كنه هذه الخطوة الاستفزازية قال المحلل السياسي والصحفي في جريدة "إيزفيستيا" الروسية أندريه أونتيكوف إن:

"الولايات المتحدة مستفيدة من استمرار الأزمة الأوكرانية لأنها تشكل توترا قرب الحدود الروسية، وطبعا بسبب أن موسكو مضطرة لاتخاذ بعض الخطوات لحل مثل هذه القضايا، وسوف تبذل واشنطن المزيد من الجهود لعرقلة حل الأزمة الأوكرانية".

وبشأن إمكانية اتخاذ موسكو لإجراءت مباشرة تجاه ما يحصل على حدودها مع أوكرانيا قال أونتيكوف:

"هناك حرب داخل أوكرانيا، ولا توجد أية نية لدى روسيا أن تتدخل في هذه الحرب، ولكن إذا ما إستشعرت الخطر قد تتخذ إجراءات وتتدخل، روسيا سوف تبذل كل الجهود لحل القضية الأوكرانية وفق اتفاقات مينسك".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم