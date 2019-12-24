خبير عسكري: مجموعات إرهابية كبيرة يجري نقلها من سوريا إلى ليبيا

الجيش العربي السوري يحرر بلدة جرجناز أكبر معاقل الإرهابيين ويتقدم نحو المعرة؛ الوزيران لافروف والمعلم يؤكدان من موسكو دعم الحسم العسكري ضد الإرهابيين.

استطاع الجيش العربي السوري أن يحرر بلدة جرجناز أهم وأخطر معقل لتنظيمي "هيئة تحرير الشام" وأجناد القوقاز الإرهابيين، وبهذا يكون الجيش العربي السوري قد قطع شوطاً كبيراً باتجاه إدلب آخر مناطق خفض التصعيد التي تجمّع فيها عشرات آلاف الإرهابيين، لتصبح عملية إدلب الكبرى في مراحلها الأخيرة .

في البعد العسكري الاستراتيجي ما الذي يحققه فعليا تحرير جرجناز؟

إلى أي حد يساعد تحرير هذه المنطقة الاستراتيجية في الإسراع من حسم معركة إدلب الكبرى؟

إلى أي أين فر ما تبقى من الإرهابيين بعد تحرير جرجناز؟

خط سير العمليات الحربية كيف ستتغير إحداثياته وفي أي اتجاه؟

حول أهمية تحرير هذه المناطق قال الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية والأستاذ المحاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي أن "تحرير هذه المناطق يسهل على الجيش والقوات المساعدة له على التقدم باتجاه معرة النعمان كونها الركن الأساسي للعملية العسكرية في إدلب، وتحرير جرجناز وبلدة التح يعتبر نصراً كبيراً واستراتيجيا يسهل تقدم الجيش العربي السوري باتجاه المناطق المستهدفة".

أما عن وجهة فرار ما تبقى من الإرهابيين قال الشلي أن " مجموعات كبيرة من الإرهابيين سيتم إرسالها مع عائلاتهم إلى ليبيا، وأخرى يتم تجميعها مع عائلاتهم في ما يسمى بالمنطقة الآمنة شرق الفرات "

بالنسبة لخط سير العمليات العسكرية القادمة قال الشلي أن "إدلب هي الهدف الأول بالنسبة للقيادة السورية والقوى الداعمة لها، لأن وضع إدلب مهم جداً لفتح الطريق الدولي حلب دمشق وطريق اللاذقية حلب، وما أخر تحرير إدلب هي مباحثات الدول الضامنة، أما منطقة شرق الفرات فسوف تتخذ القيادة السورية ما يلزم لإخراج كل القوى التي تحتلها"

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم