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    نتائج ومتغيرات المشهد السوري العسكرية والسياسية عام 2019

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    تحققت خلال العام المنصرم إنجازات ميدانية وسياسية متعددة شكلت انقلاباً في المشهد السوري من حالة الحرب الكبرى إلى معارك موضعية بدلت التوازنات لصالح الدولة السورية.

    في الشق السياسي كانت أبرز التحولات في إعادة عدد من الدول تقييمها لموقفها والذهاب نحو التسليم بأن مشروع إسقاط الدولة فشل، وفي ملف اللجنة  الدستورية تم إحراز تقدم خجول لجهة متابعة المسار السياسي.

    احتفالات بعيد الميلاد في دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    ميدانياً كان عام 2019 عام تمتين التحالفات العسكرية بين سورية وحلفائها بالدرجة روسيا وإيران إلى جانب رفع مستوى التنسيق في مواجهة جديدة في الضغط على سوريا كملف الحصار الاقتصادي والسلاح الكيميائي والملف الإنساني.

    ميدانياً

    أهم التطورات والإنجازات العسكرية التي تحققت وإلى أي حد قصرت من عمر الحرب على سوريا؟

    ما الذي تأسس ميدانياً خلال عام 2019 وكيف ستبرز نتائجه في عام 2020؟

    سياسياً

    ماهي أهم الإنجازات التي حقتتها سوريا، هل حدث تقدم مؤثر وفي أي ملف بالتحديد؟

    لجهة العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي كان لها تداخل في القضية السورية إلى أي مرحلة وصلت عملية التصالح؟

    أزمة البنزين في حمص، سوريا، 7 أبريل/ نيسان 2019
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    ويرى الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس أن "أهم المتغيرات الميدانية على الإطلاق هو الإنتشار الإستراتيجي والعملياتي للقوات المسلحة السورية في منطقة شمال شرق الحسكة وصولاً إلى نقطة تلاقي الحدود السورية العراقية مع الأراضي المحتلة من الطرف التركي، والتطهير الحاسم للمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من داعش، و الترابط النوعي بين الشعب والدولة في المنطقة الشرقية، والأهم من ذلك ارتقاء مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة السورية والقوات الروسية وحلفائها وأصدقائها ما أعطى انسجام كبير في منظومة القيادة والمواجهة ما أفرز إنجازات عسكرية كبيرة وأسهم عودة الاستقرار إلى مساحات واسعة من الجغرافيا السورية".

    في الشق السياسي قال الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح أن:

    2019 كان عام الإنجازات الميدانية الكبرى التي كان لها تأثيراً سياسياً مباشراً، ومن الطبيعي في ظل الصغط الميداني السوري والانتصارات الميدانية الكبرى أن يكون الضغط السياسي هو الأعلى، ومنها  الاتفاق الروسي التركي، الروسي استطاع لجم التركي بالتأكيد على وحدة أراضي سوريا والحرب على الإرهاب، وأيضاً تشكيل لجنة مناقشة الدستور، وهناك الملف الإنساني ومحاولات الاستثمار السياسي فيه، واجتماعات منتدى جنيف، ومشروع  قرار تعديل القرار 2165 أسقط بفيتو روسي، وكان هناك اجتماع رباعي بخصوص موضوع اللاجئين، أيضاً زيارة الرئيس بشار الأسد طهران في شهر فبراير/شباط، والاجتماع على مستوى رؤساء الأركان الروسي السوري الإيراني العراقي المشترك، والإنجازات السياسية الاقتصادية الهامة من خلال توقيع جملة من الاتفاقات السورية الروسية والسورية الإيرانية المشتركة".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

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    الكلمات الدلالية:
    عام 2019, سوريا
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