خبير عسكري: أردوغان يحاول استثمار لقاء الرباعية لكن الروس يعون ذلك ويبقى الميدان هو الحكم

الرئيس أردوغان يعلن عن سحب قواته من إدلب خلال هذا الأسبوع رافضا دعوة المعارضة التركية لفتح باب الحوار مع الرئيس بشار الأسد، والخارجية الروسية تعبر عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية حول إدلب .

حرر الجيش العربي السوري عدة مناطق أهمها بلدة حاس وكفرنبل الاستراتيجيتين اللتان تعدان مفتاح تحرير طريق حلب اللاذقية بالكامل، ما يعني تحقيق ضربة ميدانية قاصمة قد تغير جميع موازين القوى على الأرض لصالح الدولة السورية وحلفائها، وفي هذا السياق وقبيل القمة الرباعية المزعومة أكدت روسيا على موقفها الداعم للدولة السورية في متابعة تطهير باقي المناطق من الإرهابيين.

أهمية تحرير حاس وكفرنبل، وما هي خطوط توزع الإرهابيين والجيش التركي في هذه المنطقة؟

إمكانية الاتفاق مع الرئيس أردوغان الذي تتناقض تصريحاته بخصوص إدلب؟

هل يفهم التركي مدى خساراته الميدانية ويعي الموقف الروسي قبيل الرباعية؟

التفجيرات في العاصمة السورية دمشق وإسقاط الطائرة التركية المسيرة في داديخ؟

الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول قال إن "بداية سقوط الإرهابيين في منطقة ريف إدلب هي علامات اقتصادية أكثر ماهي عسكرية، وكما تعلمون تم فتح طريق حماه حلب وقريباً سيتم فتح طريق حلب اللاذقية، ويستمر الجيش بعمليات قضم المساحات التي يسيطر عليها الإرهابيون بعمليات جداً دقيقة، كما جرى في حاس ونبل ويتم التمدد نحو الأوتستراد ليتم فتحه في الأيام القريبة القادمة بعد محاصرة الإرهابيين مابين الأتوستراد الدولي وبين الحدود السورية التركية"

وأضاف شبول "أردوغان يتخبط، فهو لا يستطيع أن يخالف ترامب ولا يستطيع أن يجابه الروس، وهو يمتلك عقلية متحجرة تحتاج للترويض سياسياً وعسكرياً والروسي قادر على أن يتعامل مع تعنت أردوغان ويقنعه بالانسحاب من إدلب، لكن يبقى التخوف من أن يذعن أردوغان للأمريكي مجدداً وينقض وعوده وعهوده كما فعل في السابق"

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم نواف إبراهيم