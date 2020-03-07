خبير: الاتفاق الروسي - التركي أعطى أنقرة فرصة للانسحاب والتراجع

أعلن مركز التنسيق الروسي خرق الإرهابيين لإتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب 6 مرات اليوم عبر الاعتداء على المناطق السكنية ومواقع الجيش العربي السوري في ريفي حلب واللاذقية.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نفى حدوث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وهدد الجيش العربي السوري بالرد في حال استهداف الجنود الأتراك في إدلب، وأشار أكار إلى أن وفداً روسياً يزور تركيا الأسبوع المقبل.

قبل البدء بالحديث عن خرق الاتفاق لابد من الحديث عن مدى إمكانية تطبيقه.

- ماهي الخيارات المحتملة لمنعه من الانهيار؟

- في ظل التصعيد الحالي ماهي ملامح قادمات الأيام؟

الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح رأى أن:"هذا الاتفاق هو برتوكول إضافي وملحق باتفاق أصل وهو اتفاق سوتشي الثنائي (17/9/2018) الذي يتضمن إنهاء التواجد الإرهابي في منطقة "خفض التصعيد"، وإن لم تف تركيا بتعهداتها ولم تتوقف المجموعات الإرهابية عن إعتداءاتها (وهو ما سيحصل)، فالحرب على الإرهاب مستمرة، ولن تتوقف".

وأشار صالح إلى أن: "الميدان السوري قدم للتركي درساً عسكرياً عن الاستعداد السوري للتضحية من جهة، والقدرة العسكرية السورية على مواجهة آلة العدوان من جهة ثانية في حال تكرر. البرتوكول الإضافي اتفاق موسكو الأخير" نزع مبدئياً فتيل حرب مباشرة مفتوحة، أو أجلها، وقدم لتركيا فرصة الانسحاب والتراجع عن التهديد بالحرب، لكن في حال لم يلتزم التركي كما عودنا في خمس اتفاقات سابقة فنحن سنكون أمام عدة سيناريوهات".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم نواف إبراهيم