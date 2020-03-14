كيف سيرد العالم إن ثبت إتهام واشنطن بإفتعال حرب بيلوجية

توسعت خلال الأيام الأخيرة دائرة الاتهامات بين الدول بخصوص إنتشار فيروس "كورونا" كنوع من الحرب البيولوجية، حظيت واشنطن بالحصة الأكبر من هذه الاتهامات.

إحتجت واشنطن على تعليقات بكين التي أشارت إلى إمكانية ضلوع الجيش الأمريكي في إنتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن نشر نظريات المؤامرة خطير ومثير للسخرية.

بدورها حذرت طهران من مغبة أن تكون الولايات المتحدة هي من تقف وراء إنتشار الفيروس، البحرين أيضا إتهمت طهران بالعدوان البيولوجي بسبب التستر على إنتشار الفيروس وفق وزارة الداخلية البحرينية ، وروسيا لم تكن بمنأى عن ذلك إذ وجهت وزارة الدفاع الروسية تحذيراً شديداً من مغبة إفتعال حرب بيولوجية، بدوره كشف العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالسلاح البيولوجي والكيماوي ايغور نيكولين، عن "وجود 25 مختبرا أمريكيا سريا لإنتاج الاسلحة الجرثومية تحيط بالصين، مؤكدا أن فيروس كورونا "سلاح جرثومي أمريكي" يستهدف دولا بعينها".

هل توجد أسس علمية تؤكد مثل هذه المزاعم بغض النظر عن من يقف وراءها؟

هل يمكن أن يتحول هذا الأمر إلى حرب جيوبولتيك قد تغير من الواقع السياسي الدولي المستجد بسبب حدتها؟

في حال ثبت ضلوع واشنطن بإفتعال حرب بيولوجية أو جرثومية ، كيف سيكون رد العالم؟

المفكر والباحث في الشؤون السياسية والإقتصادية والخبير في الإدارة الدكتور غالب صالح "يجب علينا أن نعود إلى الماضي القريب هذا السلاح البيولوجي، هو أحد أسلحة الدمار الشامل غير التقليدية، وشهد العالم التسابق لخلق هذا السلاح منذ الحرب العالمية الثانية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي السباقة في هذا الإتجاه. بعد الضغوط ومعرفة المخاطر الكبرى لهذا السلاح وقعت واشنطن في عام 1969 على إيقاف برنامجها البيولوجي الهجومي. إنتشار الفيروس في أكثر من 90 دولة خلال أقل من ثلاثة أشهر له مؤشرات، وقد يكون أحد الأسلحة التي تسعى واشنطن لإستخدامها لمحاربة الصين و الدول التي تنافسها. في الحقيقة ظهور مثل هذا الفيروس ليس أول المرة، فقد شهدنا فيروسات مماثلة خلال العقود الماضية".

وأوضح صالح "يشك أن واشنطن خلف إنتشاره الفيروس، خاصة أن الصين تتعرض لحرب إقتصادبية منذ أكثر من عام وشهدنا العقوبات التي فرضت على الشركات الصينية وغيرها من الشركات التي ترى فيها واشنطن خطراً عليها كروسيا وكوريا الشمالية وغيرهما . مارأيناه خلال فترة قصيرة خسائر قد تتعدى ألف مليار على مستوى العالم وإيقاف التنقل بين الدول بما فيها الحركة الجوية والبرية والبحرية بينها، ولذلك تسعى الولايات المتحدة لخدمة مصالحها وضرب إقتصادات الدول الصاعدة والمنافسة لها ".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق .