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    خبير: الرد السوري على العقوبات الأمريكية سيكون في الميدان

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    عقوبات واشنطن متعددة الأوجه، منها التأثير على الحالة المعنوية والنفسية على دوائر القرار السياسي السورية

    أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية، اسم وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد سوريا.

    وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أن واشنطن صنفت وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة نتيجة انخراطه في أعمال "قمع ومجازر" في سوريا"، حسب تعبيره.

    وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي دعم للجيش السوري".

    أقر مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى إلى جانب شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش العربي السوري.

    كيف نقرأ هذا الإجراءات والهدف الذي تتوخاه واشنطن منها؟

    ماهو نفع مثل هذه العقوبات وماهو كنه تأثيرها؟

    أسلوب وِأشكال الرد السوري المتاحة أمام الجبروت الأمريكي؟

    الخبير في إدارة الأزمات والحروب الإستباقية والأستاذ المحاضر في علم الإجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي قال "هذه العقوبات لها عدة أوجه، وأمريكا في الحقيقة لاتطلق جزافا مثل هذه القرارات، لابد وأن لديها مخطط ما ،وأنا أقدر هنا أن هذه القرارات تهدف إلى التأثير على الحالة المعنوية والنفسية لأصحاب القرار ودوائر القرار السياسي في سورية، وهي رسائل موجه لحلفاء الولايات المتحدة بأننا سنقوم بإجراءات مشددة تدريجيا ضد القيادة السورية، وأيضا فيها رسائل موجهة لحلفاء الدولة السورية "

    وأوضح الشلي " الرد السوري على عقوبات واشنطن الجديدة بكل تأكيد لن يكون رداً إقتصاديا كما تفعل الدول الكبرى المتنافسة، ويجب علينا أن لا نخجل من هذا الموضوع لنه ليس لدينا القدرة الكافية للرد على واشنطن  كما ترد هذه الدول، وإنما أعتقد أن الرد القاسي والأساسي سيكون على الجبهات لتحرير كل شبر من الجغرافيا من براثن هؤلاء الذين أرسلتهم وتدعمهم لتدمير سورية"

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الولايات المتحدة
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