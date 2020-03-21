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    خبير: واشنطن تسعى لتطويق روسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادىء

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    الصراعات الدولية حول منطقة آسيا والمحيط الهادىء تاريخية تظهر للعلن بين الفينة والأخرى دون أن يصل التوتر بشأنها إلى مرحلة الإتفاق على تقاسم المصالح أو يتجاوزه إلى المواجهة.

    بعد إعلان الولايات المتحدة أنها تخطط وحلفائها لإجراء تدريبات واسعة النطاق في مناطق الشرق الأقصى من الحدود الروسية، حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من إن موسكو سترد بشكل متكافىء على خطط واشنطن وحلفائها للسيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    وبحسب وزير الدفاع  سيرغي شويغو، يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للرد بشكل ملائم للتهديدات المتزايدة في المنطقة العسكرية الشرقية، فقد تم إرسال أكثر من 1300 وحدة من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2019، وستصل أكثر من 1350 وحدة قبل نهاية هذا العام، من ضمنها 502 سلاحا حديثا. وأضاف شويغو أنه: تم التخطيط لنحو 2000 تدريب قتالي من مختلف الصنوف لهذا العام، بما في ذلك تسعة تدريبات دولية.

    ماهي القيمة الإستراتيجية والجيوسياسية التي يبحث عنها الطرفان في هذه المنطقة؟

    هذه المنطقة تعتبر محيطاً جيوإستراتيجياً ومنطقة خط دفاع أول لروسيا، هل يحق لواشنطن أن تقوم بهذه الإستفزازات وفق القانون الدولي؟

    ما هي أوجه الإتفاق الممكنة مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح دول المنطقة نفسها؟

    يرى الباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل الحاج جاسم أن:

    التنافس على هذه المنطقة قديم ومستمر طالما هناك قوى تريد أن يكون لها دوراً في عموم العالم كون لهذه المنطقة أهمية جيوسياسية وجغرافية كبرى، وهناك عوامل كثيرة تجعلها محط إهتمام وتنافس، وهي بالفعل إمتداد وعمق إستراتيجي ومنطقة خط دفاع أول لروسيا، تحاول واشنطن تطويق موسكو في هذه لمنطقة في الوقت الذي لاتوجد فيه أي قوانين دولية تحكم هذه المشاكل وشهدنا كم مرة ضربت الولايات المتحدة القوانين الدولية بعرض الحائط.

     وأوضح جاسم أن «هناك مشاريع كبرى تمر من هذه المنطقة منذ زمن بعيد، وبسبب تضارب المصالح يصعب توقع حدوث إتفاق عام وشامل يخدم جميع مصالح الأطراف، وإنما يمكن أن نرى إتفاقات على نقاط معينة في جزئيات محددة تخدم مصالح الجميع، لكن كل هذا مؤقت أو يكون تأجيل لأي مواجهة كبرى قد تحدث في المستقبل،من جهة ثانية مايجري الآن في العالم وإنتشار ووباء كورونا الذي سيطال الجميع نرى الإنشغال حالياً بما هو أهم بالنسبة لأمور تبدو ثانوية بخصوص التنافس أمام الخطر الداهم حالياً».

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

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