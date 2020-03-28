تسجيل
15:44 GMT28 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    مع ازدياد خطر كورونا أصوات من معارضة الداخل تطالب برفع الحصارعن سوريا

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_event/202003281045000739-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    تعيش سوريا كغيرها من دول العالم حالة من الترقب والاستعداد لمواجهة وباء كورونا في ظل ظروف قاسية وحصار دولي يمارس عليها منذ سنوات.

    وجه رئيس وفد معارضة الداخل لمفاوضات السلام حول سوريا بجنيف الدكتور اليان مسعد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلب فيها برفع الحصار عن سوريا والعقوبات عن السوريين. لمواجهة خطر فيروس كورونا الذي يهدد الإنسانية جمعاء، ولتذليل صعوبات الحصول على الإمدادات الطبية والإنسانية والأساسية والغذائية اللازمة. وجاءت الرسالة في وقت قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تفشي كورونا بسوريا سيكون كارثة، وواشنطن تتحمل مسؤولية سكان شرق الفرات".

    هل سيتجاوب غوتيريش مع هذه الرسالة، ومالذي يضمن وصولها؟

    لماذا يتم توجيه رسائل فردية يتيمة ولا نشهد توحيدا للجهود بين جميع الأطراف السورية؟ 

    على ما ستعتمد سورية في تدعيم الإمكانات اللازمة لمواجهة الحصار والإرهاب ومعهم فيروس كورونا المستجد؟

    رئيس وفد معارضة الداخل لمفاوضات السلام حول سوريا بجنيف الدكتور اليان مسعد "أردنا من رسالتنا إلى غوتيريش تحريك الأمور وإيفاء الشعب السوري حقه في الحياة، وجاءت كنوع من التجاوب مع الرسالة التي وجهها للعالم داعياً فيها للتضامن في مواجهة التحديات الراهنة. علينا الاعتراف بأن إمكانيات غوتيريش قد تكون محدودة لكن يجب عليه استعمال السلطة لفك الحصار عن الشعب السوري الذي يعاني المر بسبب الحصار، زد على ذلك في ظل هذه الظروف التي تهدد صحة البشر، وإلا كيف نحصل على إمدادات الغذاء والدواء".

    حول غياب توحيد الجهود لفك الحصار قال مسعد، أن "هناك نقطة حساسة تكمن في أن معارضة الخارج تسكن الفنادق في عواصم العالم، هؤلاء لا يريدون فك الحصار عن سوريا وينسقون مع جهات استخبارية دولية ويطالبون الرئيس ترامب بتطبيق قانون سيزر على الشعب السوري، فكيف يمكن لنا أن نوحد جهودنا معهم".

    وأوضح مسعد أنه "يجب الانتباه إلى ما تصرح به الإدارة الروسية، والمستشارون السياسيون والاقتصاديون في العالم حول أن الانعزالية من أجل محاربة الفيروس غير كافية ولا يمكن لأحد أن يعيش لوحده في هذا العالم، من هنا لابد من رفع العقوبات كي يستطيع العيش والعمل وممارسة حياتهم التجارية والاقتصادية ومن أجل رفع القدرة على مواجهة تحدي كورونا، وهنا يحسب موقف القيادة الروسية لدعم جهود المواجهة وخاصة سورية متمثلة

    بزيارة وزير الدفاع إلى دمشق لتقديم العون في مواجهة فيروس كورونا".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    سوريا تفرض الحظر الشامل للتنقل بين المدن
    سوريا: تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها للتصدي لفيروس كورونا
    الولايات المتحدة تحاول نقل معدات للمسلحين تحت ستار المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أبرز تصريحات قمة العشرين مارس 2020 وقراراتها
    أبرز تصريحات وقرارات "قمة العشرين" مارس 2020
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك