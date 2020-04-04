مصير الحل السياسي في سوريا في ظل توسع جبهات المواجهة

تعاني سورية اليوم في ظل التخبط العالمي جراء موجة التحديات المستجدة على الساحة العالمية خاصة بعد أن شل وباء كورونا الحركة السياسية والإقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل، ما كان وسيكون له انعكاسات جمة على مصير الدول والعلاقات الدولية، وبطبيعة الحال على مستقبل شعوب هذه الدول.

سورية كغيرها من الدول ولعل معاناتها مضاعفة لأنها تواجه تحديات قاسية على جبهات عدة، فهي تواجه الإرهاب وتحاول جاهدة وضع حد لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وبنفس الوقت تواجه تحديات الحصار الاقتصادي المطبق عليها.

كيف تستطيع سورية ان تحدد طرق وأساليب المواجهة على الجبهات الثلاثة ،وعلى ما تستند في ثباتها ؟

هل فقدت سورية الأمل في ان ترفع دول الغرب الحصار عنها على الأقل بوازع إنساني ريثما تحل قضية كورونا ؟

تقاطع هذه التحديات في وقت واحد على أي خط يضع مصير سورية، وهل نسي العالم حاليا قضيتها، وكيف يمكنها إستثمار ذلك ؟

الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح "هناك على الأقل ثلاث جبهات تواجهها الدولة السورية الأولى هي مواجهة الإرهاب والحصار الإقتصادي وتحدي أزمة كورونا، وهناك تهديدات من الإدارة الأمريكية بأنه خلال الإسبوعين القادمين سيتم

تطبيق كامل لما يسمى بقانون"قيصر" ما سيزيد من حدة الحصار ويرفعه إلى مستوى الحرب الإقتصادية، وبالتالي المواجهة من طبيعة التهديدات. لا رهان سياسيا على رفع العقوبات، وهنا يسجل للحكومة السورية وللوعي الشعبي النجاح في مواجهة

كورونا، أما الحرب على الإرهاب فهي مستمرة"

وأوضح صالح أن " سورية مازالت في قلب الصراعات ومازالت ميدانا من ميادين المواجهة العالمية ، وللحل السياسي شروط وأولها القضاء على الإرهاب ومكافحة الإجندات الإنفصالية وإنسحاب الإحتلال، إضافة إلى رفع العقوبات الإقتصادية وعودة

النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، وبالتالي هذه من شروط ومقدمات الحل السياسي.اليوم لا الشروط منجزة ولا الروافع جاهزة لإطلاق عجلة الحل السياسي "

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