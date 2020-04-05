خبير: الإدارة الأمريكية عجزت عن إدارة الأزمات العالمية مقارنة مع روسيا والصين

لم تتعرض الولايات المتحدة لتحديات صعبة كما هو الآن في جميع الملفات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والصحية، ولم يحاصر رئيس لها كما هو حال ترامب هذه الأيام .

يتعرض الرئيس ترامب في هذه الأيام إلى أكبر حملة هجوم وضغوط من معارضية ومنافسيه السياسيين، إذ اتهمه المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديموقراطي جو بايدن بأنه أسوء رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية، في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما اتهمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بعدم القدرة على مواجهة التحديات وحملته مسؤولية الأوضاع السيئة التي تعيشها الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، عدا عن محاولات محاكمته والمطالبة بعزله. على ما يبدو حتى اللحظة يبقى موقف ترامب قوياً، لكن هل سيقدر على الإحتفاظ بهذه القوة حتى الانتحابات الرئاسية في ظل ظروف باتت تضع مستقبله السياسي على المحك ؟.

أسباب عدم القدرة على تقييد ترامب أو الحد من تهوره في التعاطي مع التحديات المستجدة؟

إلى أي حد تؤثر الصغوط الممارسة عليه حالياً على مستقبل الولايات المتحدة ومستقبله السياسي ؟

كيف ستجري الانتخابات الرئاسية في مثل هذه الظروف ولمن ترجح الكفة فيها ؟

على أي أساس تقاس قوة الولايات المتحدة ووزنها السياسي عالمياً في ظل الظروف الراهنة؟

الخبير بالشؤون الأوروبية أنطوان شاربنتييه قال إن"الرئيس ترامب برهن أنه أسوء رئيس في تاريخ الولايات المتحدة في التعاطي مع الأزمات، وأسوء قائد لما يعرف بمحور الغرب ومن الطبيعي أن تستخدم القوى المعارضة لترامب هذا الإحباط لمحاربته و والضغط عليه أكثر خاصة أن بينهم الكثير من الخلافات والتباينات والقضايا التي وصلت إلى المحاكمات.أزمة كورونا وضعت سياسة ترامب ومستقبله السياسي و مستقبل الولايات المتحدة على المحك،الولايات المتحدة كقوة عظمى لم تقدم أي شيء للعالم خاصة في ظل أزمة "وباء كورونا" بالمقارنة مع ما قدمته روسيا والصين"

وأشار شاربنتييه إلى أن "الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون استثنائية، فنحن نرى أن معارضي ترامب يتقدمون عليه في عدة محاور سياسية وشعبيه والشعب الامريكي هو من سيحدد مستقبل ترامب السياسي ولابد من رفع الوعي السياسي لدى الشعب الأمريكي لعزل ترامب وإسقاطه ، الجهل السياسي هو من يأتي بأشخاص كترامب، فهو لا يملك شيئاً في جعبته لشعبه أو للعالم، اليوم تقاس قوة الولايات ووزنها السياسي على أساس ما قدمته للعالم كقوة عظمى في ظل الأزمات التي نعيشها اليوم،فهي سجلت تراجعاً كبيراً من خلال الانغلاق على الذات وعدم الجدارة في إدارة الأزمات العالمية، لم تقدم أي شيء للعالم مقارنة مع ما قدمته الصين و روسيا".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم