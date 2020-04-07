خبير عسكري: مخططات أمريكية خبيثة في المثلث السوري العراقي الأردني

تتعرض القوات الأمريكية إلى ضغوط ورفض شعبي متصاعد في المناطق التي تنتشر فيها بسورية والعراق وعلى الحدود السورية الأردنية، ماهو مصير هذه القوات.

تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الضغط والهجوم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، ففي العراق تتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة الخضراء لهجومات متكررة مدعومة بضغط شعبي يستمر منذ فترة، في سوريا كذلك الأمر تتعرض القوات الأمريكية ومن معها من ما يسمى بقوات "قسد" في شرق سورية إلى ضغوط شعبية متصاعدة خاصة في الأسابيع الأخيرة مطالبة برحيل القوات الأمريكية التي تعتدي على الأملاك والمدنيين في البلدين.

خطط وأهداف الأمريكي المستجدة في المثلث السوري العراقي الأردني؟

نوع الارتباك الذي تحدثه مثل هذه العمليات في صفوف قوات الأمريكي وحلفائه؟

الخلاصة التي يمكن أن يصل إليها الأمريكي جراء تصاعد الرفض الشعبي والرسمي له؟

يرى الخبير بالشأن الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس أحمد شبول أن:

"الولايات المتحدة الآن في طور التخطيط السياسي الخبيث للمنطقة مستغلة الاضطرابات العالمية بسبب فيروس كورونا الذي حد بعض الشيء من العمليات العسكرية في العالم، ولكن العمليات السياسية من تحت الطاولة لم ولن تنتهي في ظل الهيمنة الأمريكية الصهيونية. خطط الأمريكي الخبيثة في المثلث السوري العراقي الأردني لا تنطلي على محور المقاومة، ولن تمر على سورية بدعم من الحلفاء الروس والإيرانيين".

وأوضح شبول أن "خطط الولايات المتحدة هي استعمارية سياسية اقتصادية هدفها دعم اقتصاد الولايات المتحدة المضطرب، وهناك محوران في المنطقة أحدهما استعماري استطياني، والآخر محور مقاوم يواجه المشاريع الأمريكية، ومن أجل مواجهة الهيمنة الأمريكية وحلفائها يجب دعم المقاومة الشعبية بكل شيء بالإضافة إلى تدعيم تواجد القوات النظامية في سورية والعراق. المقاومة الشعبية فعالة جدا ويمكنها أن تقيد حركة المحتل على الأراضي السورية والعراقية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم