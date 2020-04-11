خبير استراتيجي: عودة تنظيم "داعش" الإرهابي جاءت لخلط الأوراق من جديد في سوريا

نفذ عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما مباغتا علي مواقع الجيش العربي السوري في البادية السورية بالقرب من مدينة السخنة، كيف عاد هذا التنظيم لنشاطه بعد الاعلان عن القضاء عليه؟.

يأتي هذا الهجوم بعد فترة طويلة نسبيا من الإعلان عن القضاء على تنظيم "داعش" الارهابي "المحظور في روسيا" والمدرج في قوائم الأمم المتحدة بين التنظيمات الارهابية العالمية، إذ شنت عناصره هجوما على نقاط عسكرية سورية في وسط سورية على محاور عدة في محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

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الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا قال إن "تنظيم داعش لم يحقق أهدافه التي أوجد من أجلها.هذه الهجمات لم تتوقف وإنما الهجوم الأخير على محيط السخنة جاء من أجل إحداث خرق في هذه المنطقة وقطع طريق تدمر وطريق الإمداد على الجيش العربي السوري، لا يمكن لقوات داعش تحقيق أي سيطرة لكن تستطيع إشغال واستنزاف قوات الجيش السوري وتحقق خسائر، بالنتيجة هم يريدون إفشال وإحباط سعي الدولة لتحقيق الأمن على الطرق الدولية وإعادة فتح الحدود السورية العراقية"

وأوضح الجفا "المشروع الكردي مرتبط بالسياسات الأمريكية والجميع يعرف أنه لايمكنهم تحقيق مشروعم على الرغم من كل الخلافات مع تركيا لأنه يهدد دول المنطقة بالكامل ووحدة أراضي سورية والعراق وتركيا. عمليا إعادة احياء تنظيم "داعش" أيضا يحقق بعض الأهداف الكردية الآنية وليس الأهداف الإستراتيجيبة، هنا يجري السعي لأجل إعادة اشغال القوات السورية وحليفها الروسي وخلط الأوراق فيما يخطط لتنظيم آلية معينة لإخراج مناطق شمال شرق سورية من أي صراع مستقبلي".

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