خبير: انسحاب واشنطن الجزئي من الشرق الأوسط هدفه تطبيق استراتيجية الهيمنة البديلة

سعت واشنطن بسياساتها الظاهرة إلى ترتيب وضعها في المنطقة لجهة تثبيت وجودها كما في الخليج أو لجهة الانسحاب الجزئي كما في العراق، والتأرجح مابين الانسحاب الكلي من عدمه كما في سوريا، وفي الحالات الثلاث لم تعطي إجراءات واشنطن صورة واضحة عن نواياها حول كيفية التعاطي مع التحديات المستجدة وخاصة في العراق لأنها مركز تمددها المتحرك مدا وجذرا، فما الذي يجري وخاصة في العراق وكيف تتقاطع المصالح الأمريكية الإقليمية هناك أو تتصادم .

- بينما تنسحب واشنطن من العراق تفعل أنظمة دفاع جوي ..هل هو خوف أم تناقض أم تقدير آخر؟

- هل يبدو أن الولايات المتحدة تتخلى عن الشرق الأوسط وماهو بديل السيطرة والهيمنة؟

- ما علاقة هدنة اليمن باستراتيجية واشنطن في العراق أو المنطقة ككل ؟

- أين إسرائيل مما يجري كونها حليف وشريك أساسي للأمريكي ؟

الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح قال: " على مايبدو أن مايجري في العراق هو اختبار حقيقي للمستوى الثاني من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط، وحال فشله يعني الانتقال إلى المستوى الثالث، مع التذكير بترابط الاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية بما يخص الشرق الأوسط، وهما استراتيجية الموازن الخارجي Offshore Balancing، التي تتبعها إدارة ترامب في أكثر من منطقة حيوية في العالم بما فيها الشرق الأوسط، والثانية هي للعدو الإسرائيلي ومنسقة مع واشنطن وهي استهداف "رأس الأخطبوط "“Targeting the head of the octopus".

وأوضح صالح أن: "المستوى الثالث يعني (عمل عسكري محدود )، أما المستوى الثاني هو "الردع بالتهديد الإقليمي"، والمقصود هنا ردع إيران وفق الرؤية الأمريكية. المستوى الأول تمثل بالانسحاب الجزئي من بعض القواعد في العراق وإدخال الناتو بديلا عنه، والمستوى الثاني شهد تهديدات كبيرة من قبيل تزويد واشنطن للعدو الإسرائيلي بطائرات كيه سي-46، ونشر منصات باتريوت في قاعدة عين الأسد، والبدء بتفعيل التشكيلات الأمنية والعسكرية الإقليمية المتحالفة مع واشنطن وبقيادتها، كتحالف أمن البحار (مهمة سنتينال) ومجلس البحر الأحمر، وبعثة المراقبة الأوربية لمضيق هرمز".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم نواف إبراهيم